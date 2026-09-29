В Татарстане на 30 суток закрыли производство «Суши Эми»

В ходе проверки были выявлены нарушения санитарных требований

Фото: Максим Платонов

В Лаишевском районе Татарстана приостановлена деятельность производства суши и роллов «Суши Эми». Причиной стало расследование Роспотребнадзора после регистрации случая кишечной инфекции у заказчика, сообщает пресс-служба Управления.

Проверку провел Лаишевский территориальный отдел в отношении индивидуального предпринимателя Гиниятуллиной. Выявлены нарушения санитарных требований: не соблюдалась поточность технологических процессов, в производственном цехе отсутствовала раковина для мытья рук, помещения находились в неудовлетворительном состоянии, не проводились дератизация и дезинсекция. К работе допустили сотрудников без сведений о медосмотрах, гигиенической подготовке и вакцинации.

Также обнаружено 14 партий продукции общим весом 19 кг без маркировки. В пробах готовых блюд и смывах нашли бактерии кишечной палочки, что подтверждает нарушения технологии и правил личной гигиены.

В отношении предпринимателя составлены протоколы об административном правонарушении и временном запрете деятельности. Кафе опечатано, суд запретил его работу на 30 суток.

Ранее сообщалось, что бургерные в Казани сократились на 6% за год. В целом по городам-миллионникам число таких ресторанов снизилось примерно на 1%, составив 2,4 тысячи.

Алсу Сабирзанова