Хуснуллин: в ПФО поставили около 500 единиц общественного транспорта

Среди них 412 автобусов, 77 трамваев и 10 троллейбусов

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что с начала года в Приволжский федеральный округ поступило 499 единиц общественного транспорта. Среди них 412 автобусов, 77 трамваев и 10 троллейбусов, сообщает пресс-служба правительства России.

— Обновление общественного транспорта — это задача, поставленная президентом, и мы планомерно ее решаем по всей стране, — отметил Хуснуллин.

Больше всего техники получили Кировская область (103 единицы), Нижегородская (87), Саратовская (58), а также Удмуртия и Чувашия (по 46).

Реальное время / realnoevremya.ru

Для закупок используются прямые субсидии из федерального бюджета, льготный лизинг ГТЛК по линии Минтранса и Минпромторга, инфраструктурные кредиты Минстроя, а также списание двух третей задолженности по бюджетным кредитам.

Ранее сообщалось, что Минниханов поручил Минтрансу РТ разработать программу модернизации транспорта.

Алсу Сабирзанова