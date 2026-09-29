СМИ США судятся с Трампом за доступ в Белый дом

Истцы просят продлить временное постановление о допуске, вынесенное судьей 24 сентября на 14 дней

CNN, MS NOW и Politico подали новый иск в федеральный суд Вашингтона. Они просят запретить президенту США Дональду Трампу лишать их журналистов доступа в Белый дом, сообщает ТАСС.

Истцы просят продлить временное постановление о допуске, вынесенное судьей 24 сентября на 14 дней. Запрет администрации они называют незаконным покушением на свободы, гарантированные первой поправкой к Конституции США. По мнению СМИ, мотивация Трампа — наказать и запугать неугодную журналистику.

Белый дом может ответить на иск до пятницы. Судья пообещал назначить слушание и вынести решение в кратчайшие сроки.

Напомним, 18 сентября Трамп лишил допуска в Белый дом журналистов CNN, MS NOW и Politico, обвинив их в распространении ложных сведений. Суд отменил решение Трампа, но Секретная служба США все равно не пустила журналистов, и доступ вернули только после повторного обращения в суд.

Ранее сообщалось, что Трамп подписал закон об «адских санкциях» против России. Большинство ключевых мер администрация должна ввести в течение 30 дней после вступления закона в силу.

Алсу Сабирзанова