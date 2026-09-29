Айдар Шамсутдинов стал главой Азнакаевского района
Решение приняли после того, как прежний руководитель Марсель Шайдуллин покинул должность в связи с избранием в Госдуму
Айдара Шамсутдинова избрали главой Азнакаевского района депутаты районного Совета. Решение приняли после того, как прежний руководитель Марсель Шайдуллин покинул должность в связи с избранием в Госдуму.
До этого назначения Шамсутдинов почти 14 лет возглавлял исполком района. До прихода в муниципальное управление работал в здравоохранении: был хирургом, главным врачом Актюбинской районной больницы, а затем десять лет руководил Азнакаевской ЦРБ.
Шамсутдинов родился 29 октября 1970 года в Муслюмово. Окончил Казанский мединститут по специальности «Лечебное дело», уже в 24 года стал главным врачом. В 2009-м получил второе высшее образование в Альметьевском нефтяном институте как экономист-менеджер.
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