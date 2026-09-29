Айдар Шамсутдинов стал главой Азнакаевского района

Решение приняли после того, как прежний руководитель Марсель Шайдуллин покинул должность в связи с избранием в Госдуму

Айдара Шамсутдинова избрали главой Азнакаевского района депутаты районного Совета. Решение приняли после того, как прежний руководитель Марсель Шайдуллин покинул должность в связи с избранием в Госдуму.

До этого назначения Шамсутдинов почти 14 лет возглавлял исполком района. До прихода в муниципальное управление работал в здравоохранении: был хирургом, главным врачом Актюбинской районной больницы, а затем десять лет руководил Азнакаевской ЦРБ.

Шамсутдинов родился 29 октября 1970 года в Муслюмово. Окончил Казанский мединститут по специальности «Лечебное дело», уже в 24 года стал главным врачом. В 2009-м получил второе высшее образование в Альметьевском нефтяном институте как экономист-менеджер.

Ранее сообщалось, что Ильдар Хуззятов избран мэром Иннополиса. Решение приняли депутаты городского Совета на первом заседании нового созыва.

Алсу Сабирзанова