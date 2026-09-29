Ильдар Хуззятов избран мэром Иннополиса

Решение приняли депутаты городского Совета на первом заседании нового созыва

Фото: Динар Фатыхов

Ильдар Хуззятов избран мэром Иннополиса. Решение приняли депутаты городского Совета на первом заседании нового созыва.

— Иннополис растет, и наша задача — вместе с ним создавать новые возможности для комфортной жизни и работы: строить жилье, создавать рабочие места, развивать инфраструктуру и общественные пространства. Мы продолжим развивать город как экспериментальную песочницу для технологий, где новые решения можно тестировать вместе с жителями, — сказал новый мэр.

В Иннополисе Хуззятов начал работать в 2015 году как специалист и координатор проектов, позже возглавил исполком города. Он входит в экспертный совет ОЭЗ «Иннополис» и является участником кадрового резерва управленцев. В 2025 году окончил федеральную программу «Школа мэров».

Ранее сообщалось, что в Иннополисе разработали платформу цифровых двойников городов.

Алсу Сабирзанова