Казань вошла в тройку лидеров по обслуживанию иностранных авиакомпаний

В целом пассажиропоток российских аэропортов за летний период составил 79,7 млн человек

Фото: Арсений Фавстрицкий

Казань вошла в топ-3 российских аэропортов по объему обслуживания пассажиров иностранных авиакомпаний. Об этом сообщил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным, передает пресс-служба правительства России.

Первое место занял Владивосток, второе — Уфа, замыкает тройку Казань. В целом пассажиропоток российских аэропортов за летний период составил 79,7 млн человек, рост по обслуживанию иностранных перевозчиков — плюс 11%.

За май — август российские авиакомпании перевезли 39,5 млн пассажиров, из них 29,6 млн — на внутренних рейсах. Авиасообщение сейчас осуществляется с 37 странами. Наибольший рост внутренних перевозок зафиксирован в Приволжском федеральном округе — 8,9%.

Ранее сообщалось, что к 2030 году в России модернизируют 75 аэродромов. Сейчас в стране работает 226 таких объектов.

Алсу Сабирзанова