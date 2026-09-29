Россия и Монголия подписали план военного партнерства на 2027–2031 годы

Документ направлен на придание взаимодействию между оборонными ведомствами двух стран системного и долгосрочного характера.

Фото: Динар Фатыхов

Россия и Монголия подписали план стратегического партнерства в военной сфере на 2027—2031 годы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

С рабочим визитом в Монголию прибыл замминистра обороны России Василий Осьмаков. Он провел двустороннюю встречу с монгольским коллегой генерал-майором Дашцэдэнгийном Баасандамбой.

По итогам встречи стороны подписали документ, направленный на придание взаимодействию между оборонными ведомствами двух стран системного и долгосрочного характера.

Ранее сообщалось, что Россия и Монголия обсудили взаимодействие по линии совбезов. Как отмечают в ведомстве, наращивание диалога особенно важно сейчас, когда в международных делах растет нестабильность.

Алсу Сабирзанова