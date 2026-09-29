В Казани временно перекроют улицы Пушкина и Театральную
Ограничения будут действовать с 20:00 29 сентября до 23:59 1 октября
В Казани с 20:00 29 сентября до 23:59 1 октября при необходимости временно перекроют движение на нескольких участках. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.
Ограничения будут действовать в следующих направлениях:
- ул. Пушкина, на участке от ул. Карла Маркса до ул. Большой Красной (в обоих направлениях);
- ул. Театральная, на участке от ул. Карла Маркса до ул. Большой Красной (в обоих направлениях);
- Также для движения будет перекрыта парковка на ул. Карла Маркса, на участке от ул. Пушкина до ул. Театральной.
Ранее сообщалось, что в Казани ограничат движение на улице Толстого. Причиной стало строительство газопровода.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».