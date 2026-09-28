В России увеличили численность Вооруженных сил
В ВС РФ будет числиться более 1,5 млн военнослужащих
В России увеличили численность Вооруженных сил. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.
— Установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 441 630 единиц, в том числе 1 550 500 военнослужащих, — говорится в документе.
В соответствии с предыдущим указом от 27 июля численность армии составляла 1,535 миллиона человек. Таким образом, с 1 августа она увеличится на 15,5 тысячи человек.
Ранее Путин обсудил с главой ЦИК Эллой Памфиловой итоги выборов в Госдуму.
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