У Дудя* начали конфисковывать имущество в пользу государства

Первым объектом стала трехкомнатная квартира в Южном Бутово

Фото: скриншот из видео «Вика и Вадим Цыгановы, которые поддерживают армию России / вДудь» с канала «вДудь»*

Процесс конфискации имущества блогера Юрия Дудя* запущен в пользу государства. Об этом сообщает канал Shot.

Первым объектом стала трехкомнатная квартира в Южном Бутово площадью 78,5 кв. м, стоимостью около 26 млн рублей. Блогер владеет ею с 2012 года, а в апреле 2026-го на жилье наложили временный запрет на сделки из-за неоплаченных штрафов. Сейчас Дудь* ограничен в правах: не может ни распоряжаться квартирой, ни жить в ней. Впереди суд и конфискация.

Также у блогера остается дом в элитном поселке в Новой Москве площадью 250 кв. м с участком 12 соток, стоимостью около 75 млн рублей. Коттедж он переписал на жену после начала СВО, но суд может признать сделку недействительной.

Напомним, Минюст внес Дудя* в реестр СМИ-иноагентов в апреле 2022 года. В ноябре 2025-го суд заочно приговорил его к году и 10 месяцам колонии за уклонение от обязанностей иноагента, а в феврале 2026-го ужесточил приговор, добавив запрет на администрирование сайтов на 3 года. В сентябре 2026 года блогера внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Алсу Сабирзанова