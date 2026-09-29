ГИБДД ускорит проверку автошкол
Новый ведомственный приказ обяжет образовательные организации сообщать инспекторам об использовании дистанционных технологий для преподавания теории
МВД меняет систему контроля за автошколами. Новый ведомственный приказ обяжет образовательные организации сообщать инспекторам об использовании дистанционных технологий для преподавания теории. В этом случае ГИБДД будет проводить дополнительные проверки оборудования и программного обеспечения, передает «Ъ».
Также появится отдельный вид контроля за сетевыми автошколами, которые совместно используют площадки, машины и классы. Предусмотрены и послабления: не прошедшие первую проверку организации смогут пройти повторную в течение трех месяцев вместо нынешних шести.
Проект изменений в приказ №50 размещен на regulation.gov.ru. По нему ГИБДД проверяет учебно-материальную базу автошкол и выдает заключение, без которого работать нельзя. Госпошлина за него составляет 15 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что в Казани лишь 13% выпускников автошкол сдают практику с первой попытки. Теорию с первой попытки сдают 50% кандидатов.
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