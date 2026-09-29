ГИБДД ускорит проверку автошкол

Новый ведомственный приказ обяжет образовательные организации сообщать инспекторам об использовании дистанционных технологий для преподавания теории

Фото: Динар Фатыхов

МВД меняет систему контроля за автошколами. Новый ведомственный приказ обяжет образовательные организации сообщать инспекторам об использовании дистанционных технологий для преподавания теории. В этом случае ГИБДД будет проводить дополнительные проверки оборудования и программного обеспечения, передает «Ъ».

Также появится отдельный вид контроля за сетевыми автошколами, которые совместно используют площадки, машины и классы. Предусмотрены и послабления: не прошедшие первую проверку организации смогут пройти повторную в течение трех месяцев вместо нынешних шести.

Проект изменений в приказ №50 размещен на regulation.gov.ru. По нему ГИБДД проверяет учебно-материальную базу автошкол и выдает заключение, без которого работать нельзя. Госпошлина за него составляет 15 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Казани лишь 13% выпускников автошкол сдают практику с первой попытки. Теорию с первой попытки сдают 50% кандидатов.

Алсу Сабирзанова