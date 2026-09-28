В России усилят контроль за информацией и статистикой в ТЭК

Передача информации из перечня будет осуществляться на основании соглашений между владельцем информации

Фото: Динар Фатыхов

Президент Владимир Путин подписал указ, который определяет перечень информации в сфере топливно-энергетического комплекса, доступ к которой ограничен, а также порядок ее использования, пишет «Интерфакс».

Указ принят в ответ на недружественные действия Соединенных Штатов и стран, поддерживающих их, что требует безотлагательных мер, как указано в документе.

В нем описывается порядок использования ограниченной информации, при этом ее распространение, включая через СМИ и интернет, запрещено, за исключением случаев, когда юридические лица раскрывают информацию о своей деятельности.

Передача информации из перечня будет осуществляться на основании соглашений между владельцем информации и лицами, получающими доступ к ней. Исключение составляют случаи, когда информация предоставляется федеральными органами государственной власти, которые имеют право на это в соответствии с законодательством.

Доступ к информации из перечня, а также к данным государственных информационных систем федеральных органов, будет осуществляться в рамках законодательства. Передача информации будет выполняться в соответствии со стандартными регламентами обработки данных, если иное не предписано законодательством.

Правительство получит 10 дней для уточнения перечня кодов товаров в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, а также для утверждения стандартного регламента автоматизированной обработки информации, полученной из государственных информационных систем.

Никита Егоров