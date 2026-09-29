Минниханов и Зарипова отказались от мандатов Госдумы

Мандат Лапина освобождается из-за его назначения вице-премьером Татарстана

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов, Александр Лапин и Эльмира Зарипова отказались от мандатов депутатов Госдумы девятого созыва. Все трое шли по федеральному списку «Единой России» от республики, передает пресс-служба партии.

Минниханов и Зарипова написали заявления об отказе. Мандат Лапина освобождается из-за его назначения вице-премьером Татарстана, где он будет курировать поддержку участников СВО.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вакантные мандаты перейдут следующим кандидатам по списку в той же региональной группе. Итоговое решение о передаче принимает Центризбирком.

Напомним, от Татарстана в Госдуму прошли 13 депутатов. В составе списка «Единой России» от республики мандаты также получили Айдар Метшин, Максим Топилин и Зявдат Салихов. В Приволжском округе победил Илья Вольфсон, в Нижнекамском — Олег Морозов, в Набережночелнинском — Альфия Когогина, в Альметьевском — Марсель Шайдуллин, в Центральном — Марат Нуриев. В Московском округе победу одержал Руслан Юсупов из ЛДПР.

Алсу Сабирзанова