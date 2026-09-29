Путин запретил вывоз из России более 1 млн рублей наличными в определенные страны

В списке стран значатся представители ЕАЭС, а также Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий физлицам вывозить из страны в государства ЕАЭС, Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан наличную валюту РФ на сумму свыше 1 млн рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вывоз запрещен вне зависимости от суммы.

Исключения предусмотрены для вывоза через определенные правительством международные аэропорты при наличии заверенных банковских выписок, для международных перевозок и для дипломатических нужд по уведомлению МИД. В случае нарушения запрета излишки валюты у физлиц подлежат изъятию, а у юрлиц и ИП — вся сумма.

Правительству и ЦБ поручено в трехмесячный срок утвердить порядок учета вывозимой валюты. Документ вступает в силу со дня подписания.

Напомним, ранее Центробанк РФ продлил ограничения на переводы за рубеж для нерезидентов до апреля 2027 года.

Зульфат Шафигуллин