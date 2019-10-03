«Зенит» нацелен на плей-офф Лиги чемпионов, «Локо» пора задумываться о Лиге Европы

Второй тур главного евротурнира определил приоритеты российских команд

Уверенная победа «Зенита» вывела его в лидеры группы, поселив в болельщиков надежду на то, что питерская команда близка к выходу в раунд плей-офф. «Локомотиву» же, похоже, надо будет побороться за Лигу Европы. Железнодорожникам досталась «группа смерти», и будет хорошо, если он выйдет из нее хотя бы «раненым». Подробности — в материале «Реального времени».

«Мужчины играли против мальчиков»



Это выражение часто используется в футболе, когда одна команда настолько сильнее, что сомнений в ее превосходстве нет со стартового свистка до того момента, когда футболисты идут в душ, а тренеры на пресс-конференцию. Необязательно счет должен быть разгромным: так, тренер «Аякса» Мартин Йол использовал это выражение всего лишь после — 0:2 от «Реала». А мы используем его после 3:1, памятуя, что «Зенит» провел неубедительную концовку матча, и экзальтированные фанаты «Бенфики» могут говорить даже о том, что их любимцам в Питере банально не повезло. Всезнающая статистика подскажет, что по количеству ударов в створ, проценту владения мячом и точных голевых передач «Бенфика» выглядела лучше «Зенита». Но нет, им повезло, что уехали только с разницей «минус два», которая для них на самом деле роли не сыграет. «Бенфика» — явный аутсайдер этой отборочной группы.

«Мужчины против мальчиков», как послевкусие, вспоминалось после целого ряда эпизодов. Помните, как Артем Дзюба в центре поля оттер соперника и организовал быструю контратаку, когда мяч не попал в сетку только потому, что футболисты «Бенфики» блокировали удары. И все голы были забиты не после эшелонированных атак или контратак — нет, зародышем каждого голевого выпада был отбор мяча. Магомед Оздоев продемонстрировал это в первом тайме, когда «Бенфика» была еще беспечной, не понимая разницы между чемпионатом Португалии, где она доминирует, и групповым этапом Лиги чемпионов. И во втором тайме еще два отбора завершились автоголом Рубена Диаша и забитым мячом Сердара Азмуна.

Увы, «Зенит» не был бы российской командой, если бы сам не привез себе гол, когда венесуэлец Йордан Осорио «вложил» мяч в ногу Раулю де Томасу, а испанец с паспортом Доминиканской республики блестяще исполнил выстрел в девятку.

Во втором тайме еще два отбора завершились автоголом Рубена Диаша и забитым мячом Сердара Азмуна. Фото fc-zenit.ru

Португальский футбольный рынок либо оскудевает, либо взял передышку

Имя португальского суперклуба, недавнее безвольное поражение «Спартака» от «Браги» и опыт последней встречи «»Зенита» с «Бенфикой» тревожили. Но… Актуальный состав португальского клуба откровенно удивлял. Либо там вообще все плохо с деньгами, либо команда находится в очередной стадии становления, поскольку в ростере «Бенфики» практически нет ничего серьезного. Причем уже несколько лет. Та «Бенфика», которая дважды обыграла «Зенит» в Лиге чемпионов 2016 года, развеялась, как пепел на ветру. Вспомним, в Питере тогда были Витсель, Данни, Ломбертс, Халк, но португальцы выиграли оба матча на общекомандном классе. Надо сказать, что вчера у обеих команд вышли на поле некоторые участники тех встреч: Дзюба, Смольников, Шатов против Пицци, Фейсы и Рубена Диаша, плюс Юрий Жирков остался в запасе. Но сейчас командный класс был на порядок выше у «Зенита».

Все потому, что даже португальские суперклубы живут по принципу «все на продажу». «Бенфика» 5 лет теряла костяк команды, ухудшаясь медленно, но верно. Это можно доказать цифрами чемпионата мира в России, куда «Бенфика» делегировала всего лишь пятерых: аргентинца Эдуардо Сальвио, мексиканца Рауля Хименеса, запасного сборной Португалии Рубена Диаша, а также Андрия Живковича из Сербии и бомбардира Хариса Сеферовича из Швейцарии. Для сравнения, на том ЧМ играли по трое футболистов «Ростова» и «Рубина» и по двое из «Ахмата» и «Амкара».

«Амкара» сейчас не существует, но и той «Бенфики» уже нет, поскольку сразу после ЧМ они успели продать Сальвио, Хименеса, а в этом сезоне взорвали рынок трансфером Жоау Феликса в мадридский «Атлетико». Судя по сайту «Трансфермаркет», только эта продажа пополнила бюджет клуба на 126 миллионов евро, а в целом клуб оказался в плюсе по итогам сезона: 146 с половиной миллионов евро. Вопрос: куда делись деньги, если нынешний состав выглядит сборищем ноунеймов?

Сезон 2017 года: плюс 127 миллионов евро, 2018 год принес 44 миллиона, 2016-й — 77 с половиной миллионов, 2015 год — 69 миллионов. Ну Сеферович, который растворился на поле «Газпром Арены» быстрее, чем сахарный песок в стакане чая. Ну Адель Таарабт, который больше известен благодаря своим частым перемещениям по европейским чемпионатам, Пицци, Фейса, которым уже за 30 лет. То есть «Бенфика» сейчас даже не отвечает привычному для португальского чемпионата статусу питомника талантов из Южной Америки. Ведь так же существовали «Порту», «Спортинг», сама «Бенфика», попутно умудряясь выходить в финалы еврокубков, а «Порту» даже выигрывать их.

Та «Бенфика», которая дважды обыграла «Зенит» в Лиге чемпионов 2016 года, развеялась, как пепел на ветру. Фото slbenfica.pt

У команд Португалии три титула, все у «Порту», и четыре выхода в финалы еврокубков, а также неофициальный титул чемпиона мира по соотношению «цена-качество». Но, на наше счастье, сейчас это уже не так актуально, поскольку только дряхлеющая «Бенфика» вышла в Лигу чемпионов, и, судя по ее дебюту в текущем сезоне, будет здесь раздавать очки. А ведь именно с Португалией Россия борется в турнирной таблице УЕФА, которую, как смогли, успели испортить тульский «Арсенал» и уже профессионалы в этом вопросе из столичного «Спартака».

Что дальше?

Дальше три команды этой группы будут бодаться за две путевки в плей-офф. К сожалению для нас, «Лион» выиграл неоднозначно протекавший для него матч в Лейпциге, когда хозяева транжирили моменты, а французы использовали самую малость, зато эффективно — 2:0. Сейчас «Зенит» с «Лионом» лидируют, набрав по четыре очка, у нас «в запасе» игра с французами дома, но тут еще есть «Лейпциг», способный преподнести сюрприз.

Также с немцами будет бороться «Локомотив», только это будет борьба за путевку в Лигу Европы. После неожиданной победы на выезде над «Байером» железнодорожники попали под каток, который сконструировал Диего Симеоне. Он, а также Коке, Сауль и Диего Коста остались в «Атлетико» с 2013 года, когда «Рубин» преподнес сенсацию в Мадриде, выиграв — 2:0. Но, похоже, только Курбану Бердыеву известен секрет, как доставлять проблемы испанским грандам. Юрию Семину это, увы, не удается.

Похоже, только Курбану Бердыеву известен секрет, как доставлять проблемы испанским грандам. Юрию Семину это, увы, не удается. Фото fclm.ru

Его команда не была так же беспомощна, как год назад, когда она уступила «Атлетико» в Лиге Европы — 1:5, но шансов даже на ничью железнодорожники сами себе не оставили. Поистине, смешно было читать, как в газетах или на сайтах вспоминают о единственном опасном моменте у «Локомотива», когда два удара Гжегожа Крыховяка парировал Ян Облак. Ну не использовал «Локо» один 100-процентный момент, и что? У испанцев только в первом тайме их было три, а Диего Коста не использовал 146-процентный момент, когда пяткой запулил мяч выше ворот метров с пяти.

До поры до времени «Локо» тащил голкипер Маринато Гильерме, но ему же нужна была хоть какая-то помощь обороны. В обоих голах, забитых «Атлетико», игроки защиты выступали зрителями. Брайан Идову при первом голе Жоао Феликса, того самого, который перешел из «Бенфики», повернул голову дважды, сопровождая полет мяча, вместо того, чтобы попытаться помешать португальцу. Во втором голе все отмечали ошибку Владислава Игнатьева, после которой началась разящая контратака, но трио защитников в лице того же Идову, Ведрана Чорлуки и Мацея Рыбуса просто бежали сломя голову в оборону, вместо того, чтобы стать препятствием для испанских нападающих. В обороне с ошибками, в нападении без шансов, тут еще надо порадоваться, что дело закончилось только двумя пропущенными мячами. Федор Смолов радовал девочек своим дриблингом, но каждый раз принимал решение, противоречащее здравому смыслу. Вместо ударов финтил, вместо передач бил из неудобных позиций.

Вообще, ситуация в группе нивелирует прошлую победу «Локо», поскольку его неудачливого соперника «Байер» просто деклассировали в Италии, где «Ювентус» вытряс из него душу. По сути, это также было противостояние «мальчиков» и «мужчин». Победе последних со счетом — 3:0 порадовался Джанлуиджи Буффон, сидевший на трибунах стадиона в Турине. А оформил разгром своим первым голом в нынешней Лиге чемпионов Криштиану Роналду, пообщаться с которым, судя по послематчевому видео, игроки «Байера» хотели больше, чем победить в матче.

