Эксперты ВОЗ: «Россия — пример в борьбе с алкоголем»

Удивительный пример противостояния пьянству в нашей стране к Всемирному дню трезвости

Сегодня в мире отмечают день трезвости. Праздник учредили в память об основателе международного трезвеннического движения Джона Финча, скончавшегося 3 октября 1887 года. Бытует миф, что в России все пьют. Однако Всемирная организация здравоохранения сообщает, что в борьбе с алкоголем страна добилась реальных успехов. С 2003 по 2016 годы потребление водки снизилось на 43%, а продолжительность жизни значительно выросла. Как России это удалось? Об этом рассуждает эксперт ВОЗ Карина Феррейра-Борхес в материале австрийского издания ORF (перевод опубликован на ИноСМИ).

«Мы здесь разрушаем стереотипы о России», — говорит эксперт ВОЗ Карина Феррейра-Борхес. Так, россияне в 2016 году выпили только 11,7 литра алкоголя на душу населения. 0,5 литра пива содержит примерно 20 грамм алкоголя. Россияне предпочитают более крепкие напитки, такие как водка.



Уже на протяжении ряда лет российские политики говорят об успехах в борьбе с алкоголем. Существуют минимально допустимая цена на водку, более высокие акцизы, запрет на продажу алкогольной продукции в ночные часы и более жесткое регулирование рекламы алкоголя. Кроме того, в 2013 году в разряд алкогольной продукции было переведено и пиво, которое ранее причислялось к продовольственным товарам. Однако исследование ВОЗ стало первым независимым подтверждением того, что успехи, которые ставятся критиками под сомнение, доказуемы.

Соавтор исследования Феррейра-Борхес собрала и проанализировала большое количество данных за последние 28 лет. «Все сходится», — говорит она. Россия может теперь стать примером для других стран.

Карина Феррейра-Борхес собрала и проанализировала большое количество данных за последние 28 лет. «Все сходится», — говорит она. Фото who.int

Смертельная проблема

По данным ВОЗ, в Европе каждый год от последствий употребления алкогольной продукции умирает около одного миллиона человек, многие в молодом возрасте. В самой большой по площади стране мира эта тяга зачастую является смертельной проблемой. Регулярны случаи массового отравления поддельным или промышленным алкоголем. В конце 2016 — начале 2017 года в Иркутске в Сибири в результате употребления спиртосодержащего концентрата для принятия ванн скончалось свыше 70 человек.

В целом, по данным ВОЗ, уровень продолжительности жизни сегодня значительно вырос — со всего лишь 57 лет у мужчин в 1994 году до 68 лет сегодня и до 78 лет у женщин. И даже российские эксперты, которые скептически относятся к официальным статистическим данным, указывая на большое количество самогонщиков, отмечают, что в империи водки действительно что-то улучшается. Новое исследование ВОЗ отмечает также прогресс властей в борьбе с нелегальным производством алкогольной продукции.

Не только президент Владимир Путин, но и его чиновники воспевают здоровый образ жизни. Любитель спорта Владимир Путин занимается дзюдо и хоккеем, в этом отношении ониполная противоположность своего предшественника Бориса Ельцина, часто появлявшегося в нетрезвом виде. Главу Кремля давно беспокоит высокая смертность в России — в том числе также из-за табака и автомобильных аварий.

Любитель спорта Владимир Путин занимается дзюдо и хоккеем. Фото kremlin.ru

Особенно в хаотичные 90-е годы, когда царили голод и бедность, сотни тысяч людей умирали от последствий пьянства. В то время, после распада СССР, потребление алкогольных напитков среди мужчин выросло до 34 литров в год — что соответствует порядка 340 поллитровых бутылок водки, то есть почти по одной в день.

Против алкогольного лобби

Также из-за демографических проблем политики вынуждены были действовать против сопротивления влиятельного алкогольного лобби. В отличие от прежних времен правительство сегодня больше не делает ставку на насильственные методы. Так, все помнят об антиалкогольной кампании при советском лидере Михаиле Горбачеве в 80-е годы.

Сегодня проводится «тихая кампания», пожалуй, самая успешная в российской истории, заявил митрополит Тихон (Шевкунов) газете «Комсомольская правда». Запрещено потребление спиртных напитков в парках и общественных местах, отмечает сопредседатель Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы. В супермаркетах каждая бутылка при продаже отдельно проходит через специальную электронную систему для последующего отслеживания.

Сегодня проводится «тихая кампания», пожалуй, самая успешная в российской истории, считает митрополит Тихон (Шевкунов). Фото Олега Тихонова

Повлиять на повышение цен

Эксперты ВОЗ отмечают, что российские показатели продолжают оставаться одними из самых высоких в Европе. Но текущие успехи могут стать стимулом и другим странам для присоединения к плану действий ВОЗ по борьбе с опасным потреблением алкогольных напитков. ВОЗ делает акцент прежде всего на повышении цен на спиртные напитки. Но не только.

Феррейра-Борхес отмечает простую формулу: «Чем активнее политики реализуют меры по контролю алкогольной продукции, тем более резко падает смертность». И пример России показывает, что в истории были взлеты и падения. Исследователь надеется, что политики будут предпринимать дальнейшие шаги в этом направлении. Уже давно, например, планируется повысить возраст продажи крепкого алкоголя до 21 года. Данная мера призвана понизить смертность среди молодых россиян.

Оригинал публикации: Russland: Vorbild im Kampf gegen Alkohol