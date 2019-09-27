Тендеры Башкирии: здание «Сбербанку» в Стерлитамаке, синхронный перевод для театра и Land Cruiser за 8 млн

Обзор наиболее интересных тендеров Башкортостана за неделю

1. Здание «Сбербанка» в Стрелитамаке за 150 миллионов

Крупнейший банк страны — «Сбербанк России» — готовится заплатить сумму в 149,3 млн рублей за строительство операционного офиса кассово-инкассаторского центра в Стерлитамаке. Информация о закупке появилась 20 сентября, заявки принимаются до 30-го числа, а итоги подведут 18 октября.

Подрядчик должен будет построить комплекс зданий и сооружений в пределах улиц Караная Муратова — Строителей — Юрматинской. Там появится, в частности, двухэтажное здание операционного офиса, гараж со встроенной котельной, комплексная трансформаторная подстанция и дизель-генераторная установка контейнерного типа. Площадь застройки составит 1816 кв. м. Общая продолжительность строительства составит 24 месяца.



2. Поиск поставщика бензина и дизеля на 76 миллионов для «Башинформсвязи»

«Башинформсвязь» собирается заплатить 76,1 млн рублей за горюче-смазочные материалы, которые будут получать через автозаправочные станции по топливным картам. Закупка была обнародована 25 сентября, заявки принимаются до 16 октября, а итоги подведут 22-го числа.

Предприятие должно быть обеспечено продукцией с момента подписания контракта до 31 января 2021 года. Конкретных объемов поставки в документации обнаружить не удалось. Однако известно, что «Башинформсвязи» понадобится 92-й бензин и дизельное топливо, при этом поставщик должен предоставить скидки заказчику при условии своевременной и полной оплаты.



«Уфаводоканал» готовится заплатить за модернизацию канализационно-насосной станции «Янаульская» сумму в 63,9 млн рублей. Фото bashinform.ru

3. Модернизировать канализационно-насосную станцию за 64 миллиона

Муниципальное унитарное предприятие по эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства «Уфаводоканал» готовится заплатить за модернизацию канализационно-насосной станции «Янаульская» сумму в 63,9 млн рублей. О тендере стало известно 23 сентября, заявки принимаются с 24 сентября по 9 октября, а итоги подведут 21 октября. Закупку оплатят из собственных средств «Уфаводоканала».

Модернизация коснется двухэтажного здания площадью в 404 кв. м, а также здания РП-63 (как расшифровывается эта аббревиатура — в документации обнаружить не удалось) площадью в 24 кв. м с тремя рабочими насосными агрегатами и двумя резервными насосными агрегатами. Работы должны начаться в течение 15 рабочих дней с даты заключения договора, завершиться — 31 декабря 2019 года.



4. 10 «трешек» для жильцов аварийных домов Уфы

Управление капитального строительства администрации Уфы направит 28,9 млн рублей на приобретение жилых помещений в строящемся многоквартирном доме в границах Уфы для реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья. Информация об аукционе появилась 23 сентября, заявки принимаются до 2 октября, а аукцион состоится 4 октября. Закупку оплатят из бюджета города.

Всего понадобится 10 трехкомнатных квартир — в среднем каждая будет стоить около 2,9 млн рублей. Их площадь должна составлять от 65 до 70 кв. м. Этаж может быть любой, кроме подвального, цокольного, технического или мансардного. В квартирах должна быть чистовая отделка «под ключ», стены в комнатах и коридоре должны быть покрыты обоями, стены санузла и кухни — окрашены, часть стены кухни покрыта керамической плиткой. Полы комнат, кухни и коридора должны быть покрыты ламинатом или линолеумом, санузла и балкона — керамической плиткой. Помещения должны быть переданы заказчику не позднее 30 ноября 2020 года.



«Центр спортивной подготовки республики Башкортостан» закупит спецтехнику. Фото yandex.ru

5. Грузовая техника для «Центра спортивной подготовки»

ГАУ «Центр спортивной подготовки республики Башкортостан» закупит спецтехнику для центра спортподготовки по улице Камышлинской в Ленинском районе Уфы на 14,8 млн рублей. Об этом объявили 20 сентября, заявки принимаются до 7 октября, а итоги подведут 10 октября.

Под спецтехникой подразумевается трактор-погрузчик с экскаваторным ковшом и бульдозерным отвалом. Эксплуатационный вес его должен быть не более 8 110 кг, двигатель — четырехлитровый, скорость хода — не менее 39 км/ч. Помимо этого, потребуется грузовой автомобиль-самосвал с боковой разгрузкой, грузоподъемностью не менее 11,5 тонны, с номинальной мощностью в 300 л. с., дизельный мини-погрузчик с установкой на него навесного оборудования (дорожной щетки, снегоуборочного ротора, вил для поддонов) и автогидроподъемник на базе автомобиля с двигателем мощностью в 146 л. с. Поставку должны осуществить в течение 30 рабочих дней.



6. Система синхронного перевода для Молодежного театра

Тем временем Национальный молодежный театр имени Мустая Карима, расположенный на улице Ленина, 62, потратится на покупку системы синхронного перевода. Она обойдется театру в сумму в 11,3 млн рублей. О закупке стало известно 25 сентября, заявки принимаются до 3 октября, а аукцион состоится 8 октября.

В составе заказа — цифровой четырехканальный инфракрасный передатчик, четыре излучателя, два пульта переводчика, 417 четырехканальных инфракрасных приемника, 18 кейсов на колесах для зарядки и транспортировки приемников, четыре гарнитуры переводчика, 417 мононаушников и один усилитель сигнала.



Свалка, которой коснутся работы, расположена на Восточном шоссе, занимаемая площадь — 10,5 га. Фото Олега Тихонова

7. Разработать проект избавления от свалки в Сибае

А вот Министерство природопользования и экологии Башкортостана собирается ликвидировать несанкционированную свалку в Сибае. На проектную и рабочую документацию для ликвидации ведомство потратит 11 млн рублей. Заявки принимаются с 23 сентября по 16 октября, рассматривать заявки будут 24 октября. Оплатят работы из бюджета Башкортостана.

Свалка, которой коснутся работы, расположена на Восточном шоссе, занимаемая площадь — 10,5 га. На свалке накоплено 1,5 миллиона кубометров отходов. Свалка, судя по документации, являлась действующим полигоном твердых коммунальных отходов до 31 декабря 2018 года, причем работала она с 1976 года. В рамках разработки документации должны быть предусмотрены два этапа рекультивации — технический и биологический. В рамках биологического этапа потребуется предусмотреть комплекс мелиоративных и агротехнических мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель. Среди них — подготовка почвы, подбор ассортимента посадочного материала, посев и уход за растениями.



8. Машина за 8 миллионов для УППО

«Уфимскому приборостроительному производственному объединению» понадобился автомобиль стоимостью в 8,46 млн рублей. Предприятие собирается взять в лизинг на эту сумму Toyota Land Cruiser 200 Executive Lounge. Информация о закупке появилась 24 сентября, заявки на участие можно подать до 10 октября, а итоги подведут 18-го числа.

Мощность двигателя автомобиля должна составить 249 л. с. В машине должна быть автоматическая корректировка угла наклона фар, омыватели фар, люк с электроприводом, обрамление фар уникального дизайна, мягкая светодиодная подсветка салона, четырехзонный климат-контроль, активные подголовники и вентиляция передних сидений, охлаждаемая емкость в переднем центральном подлокотнике, четыре камеры панорамного обзора, аудиосистема с 14 динамиками. Срок лизинга составит 35 месяцев. Местом постоянного нахождения предмета лизинга указана Уфа, улица 50 лет СССР, 30 — территория предприятия.



Авиакомпания «Россия» планирует заплатить 3,6 млн рублей за размещение, трансфер и питание пассажиров и членов экипажа в гостинице в Уфе в случае сбойных ситуаций. Фото Максима Платонова

9. Проживание, питание и трансфер в случае сбойных ситуаций у авиакомпании «Россия»

Авиакомпания «Россия» планирует заплатить 3,6 млн рублей за размещение, трансфер и питание пассажиров и членов экипажа в гостинице в Уфе в случае сбойных ситуаций. Такая информация появилась на портале госзакупок 23 сентября, заявки принимаются до 8 октября, а итоги подведут 11 октября.

Предполагается, что услуги могут быть оказаны для 1388 человек. При этом, в случае если к процедуре будет допущено более одного участника, 833 человека будут обслуживаться победителем, а 555 человек — обладателем второго места. Услуги должны оказываться по заявкам, с 1 января 2020 по 31 декабря 2022 года. Максимальная стоимость койко-места составит 1450 рублей в сутки, завтрак, обед и ужин будут стоить по 350 рублей, стоимость трансфера от аэропорта до гостиницы и обратно на автобусе вместимостью не меньше 40 человек составит 4 тысячи рублей, на транспорте вместимостью не меньше 6 человек — 800 рублей.



10. Кредит на три года Благовещенскому району

Администрация Благовещенского района собирается получить кредит. За его предоставление заплатят сумму в 3,15 млн рублей. Заявки будут принимать с 20 сентября по 9 октября, аукцион состоится 11 октября. Оплатят кредит из бюджета Благовещенского района.

Общая сумма невозобновляемого кредита составит 12 миллионов рублей, предоставляться он будет частями, или траншами. Срок погашения кредита — до 31 декабря 2022 года. То есть общий срок кредитования составит чуть более трех лет. Процентная ставка по кредиту составит около 8,75% годовых.

