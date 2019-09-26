«Мечты сбываются»: Россельхозбанк предлагает акцию по ипотеке

С начала года почти 700 семей Республики Татарстан решили жилищную проблему с помощью ипотечного кредита Россельхозбанка.

Об условиях и преимуществах ипотеки, а также специальных предложениях АО «Россельхозбанк» для семей с детьми мы беседуем с директором Татарстанского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Лялей Кудерметовой.



Ляля Кудерметова, директор Татарстанского филиала АО «Россельхозбанк»

— Ляля Ринатовна, какой сейчас тренд в кредитовании на улучшение жилищных условий? Какой средний чек на ипотеку?

— Ипотека традиционно является востребованным продуктом у населения, поэтому динамика объема выданных кредитов неуклонно растет. К примеру, за 8 месяцев 2019 года мы выдали 1,5 млрд рублей ипотечных кредитов. Средний чек по ипотеке составляет 2,5 млн рублей.

— Россельхозбанк снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 4,7%. Какие остальные условия кредитования?

— В рамках программы клиент Банка может приобрести в кредит строящееся или готовое жилье у застройщика по ставке 4,7% годовых. Процентная ставка зафиксирована на весь срок кредитования. Максимальная сумма кредита в российских регионах — 6 млн рублей. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — 12 млн рублей. Кредиты выдаются на срок до 30 лет с минимальным первоначальным взносом 20%. Необходимо напомнить, что под условия программы подпадают семьи по факту рождения в период с 2018 по 2022 год второго или последующих детей.

— Россельхозбанк в рамках акции «Мечты сбываются» снижает ставки по ипотеке. Как долго продлится акция?

— Акция «Мечты сбываются» действует до 1 октября 2019 года включительно, при этом необходимо подчеркнуть, что ставка 8,9% будет зафиксирована для тех клиентов, которые оставили заявку в офисах Банка в период действия акции. Заемщики могут оформить ипотечный кредит на покупку квартиры (включая таунхаусы и обособленные части жилого дома с земельным участком) по ставке от 8,9% годовых. Предложение распространяется также на ипотечные программы для молодых семей. Минимальный первоначальный взнос заемщика составляет 20% собственных средств от стоимости недвижимости. Комиссии по кредитам отсутствуют. Срок кредитования — до 30 лет. Ипотечная ставка 8,9% годовых действует при приобретении объекта недвижимости на первичном рынке у ключевого партнера банка при сумме кредита от 3 млн рублей при условии страхования жизни и здоровья.

— Россельхозбанк увеличил размер суммы потребительского кредита и изменил требования к обеспечению. Снизилась ли процентная ставка?

— Теперь можно получить кредит без обеспечения на любые цели на сумму до 3 млн рублей и срок до 7 лет по ставке от 9,9% до 16,4% годовых в зависимости от суммы, срока кредита и категории клиента. В целом размер снижения процентной ставки по данному продукту составил более 3%.

— Какие еще акции действуют в Россельхозбанке? Например, для клиентов с хорошей кредитной историей? Есть ли специальные предложения по рефинансированию?

— В рамках акции «Хорошая история», действующей до 1 февраля 2020 года, клиенты с опытом добросовестного погашения кредитов могут получить кредит на любые цели по ставке от 9,9% до 13,9% годовых в зависимости от суммы и срока кредита при условии страхования жизни и здоровья.

Если клиент заинтересован платить меньше по кредитам, полученным в других банках, РСХБ предлагает их рефинансировать с возможностью получения дополнительной суммы на любые цели до 3 млн рублей по еще более низким ставкам — от 9,9% до 10,9% в зависимости от срока кредита и категории клиента при условии страхования жизни и здоровья.

Также Россельхозбанк предлагает специальные кредитные программы для пенсионеров. В рамках новых условий максимальная сумма пенсионного кредита составит 1,5 млн рублей сроком до 7 лет, а процентные ставки — от 9,9% до 11,9% в зависимости от суммы, срока кредита и наличия зачислений пенсии на счет в РСХБ.

Заявку на любой из этих кредитов можно подать без посещения офисов Банка на официальном сайте Банка в сети Интернет, а также через интернет-банк или Мобильный банк клиента. И это не только удобно, но и выгодно, поскольку до 1 февраля 2020 года по таким кредитам предусмотрена скидка к процентным ставкам в размере 0,5% годовых.

АО «Россельхозбанк» уделяет значительное внимание повышению качества обслуживания и обеспечению доступности банковских продуктов и услуг населению. Уверена, что новые условия кредитования Банка будут интересны всем категориям населения.

АО «Россельхозбанк»

Партнерский материал