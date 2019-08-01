Аэропорт «Казань» запускает чартерный рейс в Доминиканскую Республику

Фото: Реальное время

Генеральный директор аэропорта «Казань» Сергей Романцов поделился планами по развитию авиасообщения до конца года:

«Во-первых, в зимнем расписании заходит европейский лоукост Wizz air, будут рейсы в Будапешт два раза в неделю. Будут впервые чартерные полеты в Доминикану из региона Российской Федерации. По «Победе» будут представлены — уже согласованный слот — ежедневный рейс в Санкт-Петербург, увеличение частотности в Сочи с аэропорта «Бегишево», аэропорта «Казань», — рассказал Романцов.

За 7 месяцев 2019 года перевезено 1,8 млн пассажиров, что на 7,2% выше по сравнению с прошлым аналогичным периодом, отметил он.

Как Романцов пояснил «Реальному времени», аэропорт «Казань» задействован в программе по постановлению правительства №1242 по субсидированию перевозок. «В основном [субсидируемые перевозки] выполняются компаниями Utair и «Азимут». Последняя субсидирует направление «Ростов-на-Дону» — со стороны Ростова. Со стороны республики — различные направления, например, «Астрахань».