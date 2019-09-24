Минниханов выложил фото первого снега в Казани

Традиционное утреннее фото президента Татарстана Рустама Минниханова из окна рабочего кабинета показало, как преобразилась Казань за ночь.

Утром 24 сентября газоны и крыши города стали белыми от выпавшего накануне снега. При этом часть покрова уже сошла.

Напомним, что в понедельник вечером в столице РТ пошел снег. Пользователи соцсетей выложили немало снимков и видео с падающими с неба крупными хлопьями.