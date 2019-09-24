«Волгу» не переплыли, но и не утонули

На предварительном этапе Кубка России «Динамо-Казань» и ульяновская «Волга» провели пока самый боевой матч официального сезона

Как только не слишком жаркое лето сменилось холодной осенью, настало время писать о русском хоккее. В закрытых ледовых дворцах Красноярска и Ульяновска в субботу начался первый этап Кубка России. На встречу подопечных Ильяса Хандаева с хозяевами «Волга-Спорт-Арены» отправился корреспондент «Реального времени».

Игры патриотов



Собственно, начать поднимать в прессе тему не самого, мягко говоря, популярного вида спорта в этом году можно было не только в начале нового сезона, но и спустя менее двух месяцев после окончания сезона предыдущего. В конце мая, когда основные действующие лица — хоккеисты и тренеры — находились в глубоком отпуске, члены исполкома Федерации хоккея с мячом России единогласно приняли беспрецедентное дополнение к регламенту проведения всероссийских соревнований.

Статья 64.3 заслуживает того, чтобы привести ее целиком: «Не допускается представителям СМИ при осуществлении ими профессиональной деятельности комментировать, обсуждать и негативно высказываться о судействе матчей чемпионата, негативно высказываться о должностных и официальных лицах ФХМР и клубов, об участниках чемпионата и чемпионате в целом, а также провоцировать на такие высказывания, комментарием или обсуждением. В случае невыполнения представителем СМИ установленных правил, он лишается аккредитации и доступа в дальнейшем к освещению чемпионата».

Ввиду того, что автор этих строк надеется получить аккредитацию на сезон 2019/20, скажу лишь no comments, пусть это и звучит непатриотично по отношению к хоккею русскому. А вот похвалить за патриотизм руководителей нашего хоккея хочу: на первом этапе Кубка России его участники в тестовом режиме играют мячами российского (а не шведского) производства — это новшество, как гласит официальный сайт федерации, введено, «руководствуясь решением Правительства РФ по поддержке отечественных производителей…». Что же, похвально, глядишь к следующему сезону и от клюшек made in Sweden можно будет отказаться в пользу отечественных — в качестве идеи можно предложить знаменитому хоккеисту Данису Зарипову на своем предприятии «Заряд» открыть цех для производства изогнутых игровых снарядов для бенди.

А возвращаясь к новым мячам, добавлю, что лидер «Динамо-Казань» Сергей Обухов после первого кубкового матча со «Стартом» сказал, что они жестче тех, которыми он и его партнеры привыкли играть, но после двух-трех тренировок команда привыкла и к ним.

По окончании сезона 2019/20 помощником Ильяса Хандаева стал человек-легенда казанского бенди 41-летний Сергей Харитонов. Фото dynamo-kazan.ru

Дед присоединился к старикам-разбойникам

Самому Обухову 28 июня исполнилось 45 лет. Человек, который с каждым годом становится все ближе к тому, чтобы называться «Стэнли Мэтьюзом хоккея с мячом», лучший — и на тренировках, и в играх. В двух стартовых матчах в Ульяновске он сделал по дублю и всего в 16 мячах находится от фантастической цифры 1000 голов, забитых в чемпионатах России (хотя, естественно, мячи в Кубке в этот ростер не входят).

Между тем в компании динамовских «стариков-разбойников» произошли изменения. Клуб «кому за 40» покинул Денис Слаутин, зато сразу двое вступили в «члены». Игроком «Динамо» в межсезонье стал 40-летний полузащитник Дмитрий Савельев, за плечами которого титулов даже больше, чем у живой легенды Обухова. Выступая за «Водник» и московское «Динамо», хавбек 10 раз становился чемпионом России, 9 раз завоевывал титул чемпиона мира, 7 раз поднимал над головой Кубок России и 5 — Кубок мира.

Прошедший сезон Савельев провел в «Старте», откуда в Казань переехали еще два игрока средней линии. 33-летний Евгений Корев, воспитанник хабаровского хоккея, в рядах родных «кабанов» становился обладателем Кубка и Суперкубка России. 21-летний уроженец Мончегорска Евгений Неронов — чемпион мира среди юниоров до 19 лет и кандидат в молодежную сборную России U-22. Покинули же «Динамо», кроме Слаутина, еще шесть хоккеистов — защитники Матвеев и Горячев, хавбеки Воробьев, Егорычев и Бедарев и форвард Вахрушев.

Ну а возвращаясь к «старикам-разбойникам», напомню, что по окончании сезона 2019/20 помощником Ильяса Хандаева стал человек-легенда казанского бенди 41-летний Сергей Харитонов, который, с отлучками в «Старт» и «Волгу», на протяжении 20 лет забивал голы в ворота соперников «Ракеты» и «Динамо», завоевывал в составе родного клуба кубки мира и становился бронзовым призером чемпионата. Два последних сезона экс-бомбардир трудился тренером-администратором молодежной команды и успел поступить и проучиться один семестр в Высшей школе тренеров. У Харитонова по жизни прозвище «дед», что делает особенно пикантным факт присоединения его к казанским «старикам-разбойникам».

Команда вышла из отпуска 22 июля, прошла медосмотр и дальше стала готовиться к новому сезону по проверенной годами схеме. Фото dynamo-kazan.ru

Динамовцы учатся на своих ошибках

Команда, в прошлом сезоне впервые за последние пять лет попавшая в плей-офф, вышла из отпуска 22 июля, прошла медосмотр и дальше стала готовиться к новому сезону по проверенной годами схеме. Занятия на поле родного стадиона «Ракета» чередовались с фитнесом, волейболом и другими играми в зале спорткомплекса, с 5 по 20 августа динамовцы провели учебно-тренировочный сбор в Зеленодольске, где впервые вышли на лед в хоккейной коробке.

Занятия на корте для «шайбистов» в Высокой Горе продолжились по возвращении в Казань, но в течение этих семи ледовых тренировок хоккеистам, как заметил наставник «Динамо», «не хватало времени и дистанции», и восстановление навыков игры на большом льду казанцы начали на сборе в ульяновской «Волга-Спорт-Арене», который прошел с 31 августа по 6 сентября. В ходе сбора 4 сентября динамовцы встретились с «Волгой» и, ведя к перерыву 4:1, проиграли 5:7. Хандаев отнесся к неудаче философски: «…Ничего страшного не случилось… мы (после первого тайма) поменяли позиции, поменяли людей, и соперник поменял тактику, а мы немножко оказались к этому не готовы…». «На ошибках учатся…», — подытожил Ильяс Игоревич.

Учиться предпочтительнее на чужих ошибках, но и делать выводы из собственных промахов необходимо. Слова Хандаева с делом не разошлись — кубковый турнир, на который «Динамо» отправилось 18 сентября, татарстанцы начали с двух побед. Интересно, что оба матча, против нижегородского «Старта» (7:5) и кировской «Родины» (5:4), наши земляки начинали по одному сценарию — уже в начале первого тайма пропускали по два гола. Непонятно, что становилось причиной подобных гандикапов, которые казанцы дарили соперникам, возможно, раннее начало игр (в 8.30 по московскому времени), но главное, что в обоих случаях успешно организовывали погоню, отыгрывались и в конечном счете одерживали победу. Вели за собой команду лидеры — Ларионов и Обухов сделали по дублю во встрече с нижегородцами, воспитанник «Родины» Обухов забил два мяча (в том числе и победный) в ворота родного клуба. Из новичков лучше всех смотрелся Корев, в обоих поединках реализовавший 12-метровые, а в игре с кировчанами отметившийся вообще двумя голами.

После игры со «Стартом» Сергей Обухов в интервью ульяновскому корреспонденту назвал две причины тяжелого вхождения в матчи: «Проблема первая — очень долго входили в игру. Проблема вторая — еще не хватает игровой практики. Но с каждой игрой будем исправлять ошибки и добавлять».

В ходе сбора 4 сентября динамовцы встретились с «Волгой» и, ведя к перерыву 4:1, проиграли 5:7. Фото instagram.com/dynamo_kazan_official

«Волга» пополнилась пятикратным чемпионом России

Наш соперник «Волга», которая накануне прошлого сезона взяла курс на омоложение, продолжает возвращать своих воспитанников. В команду, цвета которой он защищал (с перерывами) с 1996 по 2003-й, вернулся, после странствий и шести сезонов, проведенных в «Мурмане», опытнейший защитник Борис Вавилов. Еще трое питомцев знаменитой спортшколы предпочли провести наступивший сезон в родных пенатах. Это 26-летний Антон Филимонов, перешедший из «Байкал-Энергии», и 21-летние Дмитрий Тумаев и Артем Гареев, сезон 2018/19 отыгравшие в шведском «Оттербекене».

Команда сейчас представляет собой сплав опыта и молодости. В строю и еще в порядке 38-летний голкипер Максим Москвичев, 33-летний Руслан Галяутдинов с почти 500 (в сумме) матчами в чемпионатах и Кубке России, ну а хедлайнером ульяновской команды 2019 года «сборки» должен стать подписавший с «Волгой» контракт пятикратный чемпион России, победитель Кубка мира нападающий Кирилл Петровский. Воспитанник архангельского хоккея, поигравший и за родной «Водник», за два «Динамо» — московское и казанское, финский ХИФК и «Сибсельмаш» (в прошлом сезоне), по приезду на родину Ильича заявил: «Я считаю себя достаточно опытным игроком и постараюсь передать опыт молодым игрокам, которых в «Волге» много. Позицию на поле главный тренер Сергей Горчаков еще не определил, есть разные задумки».

Имея в распоряжении прекрасную «всепогодную» арену, подопечные Горчакова с начала сентября провели целую серию контрольных игр (сравните с единственным матчем казанцев до начала кубкового турнира). В первой официальной встрече на своем льду желто-синие обыграли со счетом 7:6 «Строитель», во второй уступили «Динамо-Москва», которое здесь выглядит пока очень мощно и за три игровых дня отгрузило в ворота соперников 29 (!) мячей. Вторым после москвичей фаворитом группы, собравшейся в Ульяновске, является полный больших амбиций на сезон «Водник», начавший турнир ничьей с «Мурманом» и далее разгромивший «Старт» и победивший «Родину».

В первой официальной встрече на своем льду желто-синие обыграли со счетом 7:6 «Строитель», во второй уступили «Динамо-Москва». Фото vk.com/volgahc

Мастер стандартов Корев, героический Яшин и перебор с удалениями

На встречу с «Волгой» ваш автор ехал в компании срочно дозаявленного чемпиона Универсиады Влада Веселова, включенного в состав вместо получившего повреждение в игре Романа Козулина. Хандаев выставил с первых минут самый боевой состав, а вот Петровский у хозяев остался на лавке. Гости быстро разобрались, что к чему, уже на второй минуте Олег Рязанов прошел к радиусу, отдал Ларионову, а тот Кореву — 1:0. Еще через две минуты Корев реализовал свой очередной 12-метровый и с пятью мячами возглавил список бомбардиров казанской команды на турнире. Такое начало встречи в исполнении подопечных Хандаева кардинально отличалось от двух предыдущих поединков, в которых они, напомню, «летели» 0:2.

Получив фору на старте матча, динамовцы не стали форсировать события, предложили поиграть первым номером хозяевам, на выпад Петровского ответили прицельным выстрелом Артюшина, но на 11-й минуте Виктор Яшин был вынужден все-таки достать мяч российского производства из сетки. Вскоре наш воротчик героически сыграл при выходе соперника с ним один на один, а затем был вынужден отражать пенальти от Степанова.

Со всеми испытаниями казанский голкипер справился на отлично, жаль, что почин его не поддержали партнеры, не реализовавшие два угловых и заработавшие столько же удалений еще до 20-й минуты (Платонов и Батманов). Но выражение «бог любит троицу» гости в жизнь претворили и в середине тайма с третьего своего углового сделали счет 3:1 — Максим Рязанов отличился с подачи Корева. Вскоре, увы, автор гола составил Батманову компанию на скамье штрафников, и динамовцы были вынуждены играть в составе восьми полевых хоккеистов.

И вновь самые восторженные эпитеты об игре неувядающего Обухова. На исходе получаса игры капитан взял мяч на своей половине, неспешно протащил его метров 25 и выдал точную передачу на ход Тюко — 4:1. Хозяева же при этом продолжали ошибаться в середине поля и на входе в казанский радиус и запарывать один угловой за другим. Подопечные Хандаева играли по счету и ловили оппонента на контратаках. При этом еще отмечу, что вратарь «волжан» Атаманюк спас свою команду в ряде острых ситуаций.

Визави же Атаманюка Яшин был вообще, казалось, в этот вечер неуязвим. Правда, за 10 минут до перерыва его переиграл Степанов, исправившийся за свой промах «с точки». Но на 37-й минуте Яшин вообще остановил мяч на ленточке, а вот четвертое и пятое (за 45 минут) удаление у его партнеров (Ларионов и М. Рязанов) были явным перебором. Как следствие — гол в большинстве, забитый издали капитаном «волжан» Галяутдиновым, и сократившееся до минимума (4:3) преимущество «Динамо» после первого тайма.

Подопечные Хандаева играли по счету и ловили оппонента на контратаках. Фото vk.com/dynamokazan

Камбэк «Волги» и чудесное спасение «Динамо»



Второй тайм начался со второго за игру удаления Максима Рязанова, и опять его команде пришлось играть без двух человек. Затем в центре поля началась заварушка — что-то не поделили Артюшин и Крайнов, последнего удалили, и игра стала нервной, постоянно прерывалась свистками арбитров. Ульяновцы пошли вперед и на 51-й минуте сравняли счет (Скворцов).

По традиции, начатой Максимом Рязановым, сразу же после забитого мяча его автор нарушил правила, и казанцы едва ли не впервые в матче получили право поиграть в большинстве. Но счет-то был уже равным. Вспомнился ход недавней контрольной встречи между этими же соперниками, в которой «Волга» отыгралась (как и на этот раз) со счета 1:4, и за судьбу встречи, которая так хорошо для казанцев начиналась, стало тревожно. Ибрагимов мог вновь вывести динамовцев вперед, но не сумел добить в ворота отскочивший от Атаманюка удар Обухова с углового. Превосходство более молодых «волжан» в скорости становилось все очевиднее с каждой минутой. В завершение всех бед на исходе часа игры Тюко ударили по клюшке при входе в радиус, в ворота «Волги» был назначен пенальти, но М. Рязанов пробил прямо в руки Атаманюка. Возникает вопрос — а где же был без промаха бьющий «с точки» Корев?

Выручили, как всегда, лидеры. На 63-й минуте Игорь Ларионов сделал вторую голевую передачу за вечер, и отличился Артюшин — 5:4. К чести казанцев, надо сказать, они сыграли после перерыва более дисциплинированно и до поры до времени обходились без удалений. Увы, Артем Платонов нарушил правила в третий раз. Как результат — красная карточка за три штрафа и удаление до конца игры с правом замены. Наконец-то нашлось занятие и для доставленного по причине форс-мажора молодого Веселова — он отправился «отсиживать» за Платонова. Вскоре компанию ему составил Опарин.

Минут за 20 до конца игры подопечные Горчакова пошли на штурм, и у ворот Яшина стало жарко. Третье удаление в матче заработал теперь уже и Максим Рязанов, и на лавку для плохих парней поехал молодой Хрустов. Гости остались без трех игроков, и их наставник взял тайм-аут. Продержались его хоккеисты без двоих (у «Волги» тоже отбывал удаление один игрок) всего какую-то минуту — Бихузин сделал счет ничейным — 5:5.

В итоге главными выигравшими от этой бескомпромиссной схватки стали зрители. Фото facebook.com/volga73.bandy

За 10 минут до конца поединка стало ясно, что «Динамо» его, скорее всего, не выиграет. Команда вновь получила право на 12-метровый, бить отправился Корев и… вообще не попал в рамку. Далее, выйдя «один в ноль», попал в штангу Веселов… Удача полностью отвернулась от казанцев. На 85-й минуте Савельев остановил соперника подножкой, но Яшин взял 12-метровый в броске и не дал хозяевам возможности поставить победную точку.

На последних минутах у его ворот бушевал настоящий пожар. Хозяева имели еще два верных момента, но вратарь и его товарищи каким-то чудом отстояли ничейный результат. В итоге главными выигравшими от этой бескомпромиссной схватки стали зрители. 210 минут штрафа на двоих, пять 12-метровых (и всего один реализованный), два удаления до конца матча — такое увидишь нечасто. Головной боли тренерам, конечно, эти «качели» добавляют, зато такой адреналин никого не оставит равнодушным. Что ж, «Динамо» начало предварительный этап Кубка не как год назад: три игры, 7 очков и ни одного поражения. Так держать!

Евгений Корев: «В моменте с незабитым пенальти не справился с волнением»

После игры корреспондент поговорил с автором двух голов, одной голевой передачи и незабитого пенальти Евгением Коревым:

— Почему вы так хорошо начали игру и так трудно ее заканчивали?

— В предыдущих матчах мы, наоборот, не очень хорошо начинали, быстро пропускали ненужные голы, а сегодня собрались и получилось в точности наоборот. Мы забили быстрые голы, потом пошли ненужные удаления. Любое столкновение вело к удалению. В меньшинстве тяжело играть, и «Волга» добавила.

— Вы становитесь в «Динамо» главным специалистом по стандартам. Пока все удачно, но почему вы не исполняли 12-метровый во втором тайме, когда с точки во вратаря попал Максим Рязанов?

— Ну у меня же не монополия на угловые и 12-метровые. Так решили.

— А сами почему промахнулись?

— Наверное, не справился с волнением.

— Как себя чувствуете в новой команде?

— Все хорошо. Быстро акклиматизировался, никаких проблем.

