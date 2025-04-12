«Ак Барс» откроет в Москве серию второго раунда Кубка Гагарина с «Динамо»

Команда Анвара Гатиятулина вновь стартует с гостевых матчей в плей-офф

Фото: Динар Фатыхов

«Динамо» и «Ак Барс» проведут в Москве стартовый матч серии второго раунда Кубка Гагарина. Для команд встреча станет первой за последние 16 лет в рамках плей-офф.

В первом раунде турнира московское «Динамо» в шести матчах серии обыграло питерский СКА с общим счетом 4:2. Команда Алексея Кудашова выиграла две из трех домашних игр с питерцами. «Ак Барс» на старте плей-офф оказался сильнее «Автомобилиста» в семи матчах. Решающая встреча команд в Екатеринбурге завершилась победой команды Анвара Гатиятулина во втором овертайме — 2:1.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казанцы выиграли оба очных поединка с «Динамо». В Казани игра завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев, в Москве «Ак Барс» победил — 6:5. По итогам «регулярки» московское «Динамо» финишировало на втором месте Западной конференции. «Ак Барс» закончил регулярный чемпионат на пятой строчке турнирной таблицы Востока.

В Москву вместе с казанской командой отправились нападающие Семен Кошелев, Егор Коршков и Семен Терехов. Все трое пропустили последние два матча серии с «Автомобилистом» и были вне заявки «Ак Барса».

Реальное время / realnoevremya.ru

В этот день 16 лет назад «Ак Барс» впервые стал обладателем Кубка Гагарина. На пути в финал казанская команда обыграла в полуфинале московское «Динамо» в шести матчах — 4:2. В финальной серии «Ак Барс» победил ярославский «Локомотив» со счетом 4:3. В решающей игре казанцы выиграли — 1:0, победный гол забил нынешний президент КХЛ Алексей Морозов.

Матч в прямом эфире покажут федеральный «Матч ТВ» и местный телеканал ТНВ в 16.30 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин