Овечкину подарили золотую клюшку

Фото: Динар Фатыхов

Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин, получил в подарок золотую клюшку. Ее вручил президент по хоккейным операциям клуба Брайан Маклеллан. Торжественная церемония прошла на домашней арене «Вашингтона», пишет ТАСС.

Поводом для вручения клюшки стал рекорд Овечкина по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. 6 апреля хоккеист забросил шайбу в гостевом матче с «Нью-Йорк Айлендерс» и опередил канадского форварда Уэйна Гретцки. Теперь на счету россиянина 895 заброшенных шайб.

На церемонии присутствовали дети Овечкина, его мать — олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина, жена, тесть. Сыновьям Овечкина Сергею и Илье подарили мини-копии золотых клюшек. Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис подарил Овечкину, его матери и жене часы. Также хоккеисту вручили скульптуру в виде шайбы с изображением игрока.

Рената Валеева