«Рубин» и «Локомотив» сыграют в Казани в рамках 24-го тура РПЛ

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» сыграет в Казани с «Локомотивом» в матче 24-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). В первом круге турнира команда Рашида Рахимова проиграла в Москве с счетом 0:1.

«Рубин» после 23 сыгранных туров занимает восьмое место в турнирной таблице с 33 очками. Столько же баллов в активе «Ростова», но ростовчане опережают казанцев по дополнительным показателям. В 23-м туре казанцы сыграли вничью с «Крыльями Советов» в гостях — 1:1.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Локомотив» занимает шестое место в таблице РПЛ с 41 набранным очком. В последнем туре чемпионата команда Михаила Галактионова сыграла вничью с «Зенитом» (1:1). До этого москвичи крупно проиграли в Самаре «Крыльям Советов» со счетом 1:5.

В ноябре прошлого года «Локомотив» победил в Москве «Рубин» — 1:0, единственный гол в той игре забил Артем Тимофеев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Матч в Москве пропустит защитник «Рубина» Егор Тесленко, получивший красную карточку в игре с «Крыльями Советов» (1:1). В состав казанцев должен вернуться игрок обороны Алексей Грицаенко, отбывший дисквалификацию.

«Рубин» не побеждает «Локомотив» в последних 13 матчах в РПЛ. В Казани хозяева не обыгрывали «железнодорожников» с октября 2016 года.

Игру между «Рубином» и «Локомотивом» в Казани в прямом эфире покажет платный телеканал «Матч Премьер» в 17.00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин