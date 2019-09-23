Фотомарафон «100-летие ТАССР»: мальчик с медвежонком на улицах Казани, 1926 год
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 36-я
После голода и эпидемий начала первого десятилетия существования Татреспублики нужно было решать одну из очень важных проблем: попытаться уберечь детей и подростков, дать им образование и увести с улицы. Многие остались без родителей, за кем-то никто не успевал присматривать. Детство для многих кончалось очень рано: десяткам тысяч беспризорников республики приходилось «христарадничать», бродяжничать, воровать, выживать любой ценой.
Даже подростки, которые имели семьи, часто вынуждены были зарабатывать себе на жизнь. Например, в Казани в середине 1920-х было много цыган. Их дети очень активно включались в «трудовую жизнь» группы, и водить по улицам дрессированного медвежонка было еще вполне почтенным занятием, по сравнению с попрошайничеством и воровством кошельков.
Что же касается беспризорности, то масштабы проблемы были огромны. 16 октября 1925 года на заседании президиума ЦИКа АТССР говорилось о том, что беспризорных детей в республике было более 40 000 (и это только официальная статистика). Детские приемники и распределители, детские дома были переполнены, а средств на новые не было.
Беспризорных детей из деревень отправляли в город, где для них не было места. Поэтому было постановлено не допускать отправления беспризорников в Казань, на местах устраивать их по предприятиям и производствам, «широко использовать передачу беспризорных детей крестьянским дворам» — дворам при этом предоставляли льготы.
Возможностей для образования у большинства беспризорников не было. Какие-то занятия проводились в детдомах и спецприемниках.
Но когда ребенку исполнялось 14, его рекомендовалось «передать» на работу: на обучение к кустарю, например. По достижении шестнадцатилетия подросток считался взрослым, ему рекомендовали найти работу на предприятии и «выпускали в мир». Места в приемниках и детских домах надо было освобождать для новых партий беспризорников, поступавших с улицы. Многих подростков просто «закрывали» в детских колониях и спецприемниках: годы на улице формировали девиантные черты личности, а у республики не было ни времени, ни средств на то, чтобы перевоспитывать каждого нового советского гражданина.
К концу 1920-х проблема беспризорности стала отступать, но в 1930-х вернулась: репрессии, раскулачивание, выявление «врагов народа» оставляли сиротами тысячи детей.
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит Национальный музей Республики Татарстан и Государственный архив Республики Татарстан.
Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru.
комментарии
Еле сдерживаешься...
Кто лишил этих детей их родителей?
Мировое сообщество говорит, что это сделали мировые марксисты-террористы во главе с Лениным и Троцким, захватив вооруженным путем власть в России в 1917 году и развязав тем самым кровавую Гражданскую войну.
Из Википедии:
"По данным БСЭ, в 1921 году число беспризорников достигало 4—6 млн детей и 2,5—4 млн человек через два года[4].
А. Б. Рожков указывает, что в 1922 году было 7 млн беспризорных детей[5].
Н. К. Крупская утверждает, что к началу 1930-х годов количество беспризорников составляло более 2 млн беспризорников[2]".
Многие миллионы ни в чём не повинных детей страдали из-за амбиций, мании величия взрослых, от кровавых социальных экспериментов марксистов.
А сколько ни в чём не повинных детей погибло страшной смертью от голода, холода, болезней, было съедено в страшный голод 1921 - 1923 гг. ...
Преступлениям международных марксистов-террористов нет сроков давности.
С фото-документов на нас смотрят молящими глазами дети...
Вы пасли с кем-то другим.
Но не обижаюсь - понимаю, что у каждого свой уровень воспитания и образования, своя - в конце концов - судьба.
Да и во времена Интернета никакой "тени" нет - каждая жена может проследить по видеокамерам все передвижения своего мужа по Казани и не только...
Приношу извинения за частое упоминание - не к ночи и дню будут помянуты - "международных марксистов-террористов" при обсуждении великолепного фото-марафона "100-летие ТАССР".
Забыть всех этих кровавых палачей Ленина, Троцкого, Дзержинского, Сталина и их пособников и "дело с концом".
Но дело в том, что тогда интереснейшие фото-документы становятся совершенно непонятными для большинства современных жителей РТ и особенно молодежи.
Чтобы понять тот или иной артефакт - письменный документ, фотографию, материальный объект или культурную, духовную традицию, те или иные события внутри страны и на международной арене и т.д. - необходимо знать идеологические их основы.
А главенствующей идеологией при создании Лениным и Троцким ТАССР и её функционирование в первые десятилетия был марксизм - своеобразная форма тоталитарной религии.
Создавали в 1920 году ТАССР международные марксисты-террористы, которые захватили вооруженным путем власть в самой большой стране Мира, шестая часть суши, развязали Гражданскую войну в России с целью "перебросит огонь" социальной "революции" из России в другие страны Европы и Азии, "раздуть пожар" Мировой марксистской революции и установить марксистскую диктатуру "пролетариата" на всём Земном шаре.
Планы мировых марксистов-террористов, что их поддержит пролетариат стран Европы провалился - весь Мир ужаснулся кровавым злодеяниям Ленина и Троцкого.
И мировой капитал, напуганной повторением российских кровавых ужасов в Европе и Азии, стал создавать "противовес" российскому марксизму в лице итальянского фашизма и немецкого нацизма.
И внутри СССР часть марксистов осознало, что планы на скорую Мировую марксистскую (коммунистическую) революцию с треском провалились, многие миллионы жертв Русской революции оказались "напрасными" для идеологов марксизма...
Но российские марксисты прекрасно понимали, что если они потеряют власть, то будут судимы Международным трибуналам и казнены за кровавые преступления против Человечества.
И в СССР развернулась кровавая борьба (у марксистов только и может быть кровавая борьба - такова их сущность) между международными марксистами-террористами последователями Ленина и Троцкого, мечтающими с помощью Коминтерна, провокаций, убийств, подкупа, запугивания и т.д., "разжечь пожар" Мировой марксистской (коммунистической) революции в Европе и Азии и "местечковыми" марксистами-террористами во главе со Сталиным, решившим, что сперва они "построят социализм в отдельной стране - СССР", а уж потом, окрепнув и набравшись сил приступят к осуществлению Мировой коммунистической революции и установлению диктатуры "пролетариата" на всей планете Земля.
И 1926 год - запечатленный на фотографиях - это самый разгар кровавой борьбы между международными и "местечковыми" марксистами-террористами - а народы СССР использовались марксистами в этой кровавой борьбе как "дрова для розжига Мировой марксистской революции" и "патроны и снаряды" во внутри видовой марксистской борьбе за существование (социальный дарвинизм".
Через 10 - 12 лет "окончательную победу" одержат "местечковые" марксисты-террористы, вырезав всех международных марксистов-террористов - при этой борьбе от голода, холода, болезней и расстрелов погибнет несколько миллионов ни в чём не повинных человек.
Тогда становятся понятными фото-документы и события тех лет.
Ещё раз мои извинения уважаемым читателям уважаемого РВ за частое упоминание кровавых международных во главе с Лениным и Троцким и "местечковых" во главе со Сталиным марксистов-террористов - постараюсь по реже их поминать, но чтобы понять фото-документы неминуемо вспоминаешь главенствующую идеологию тех лет.
Но сперва надо ответить на вопрос "Кто виновен в том, что в СССР в 1920-е годы "вдруг" оказалось 7 (семь!!!!!!!!!!!!!!!) миллионов беспризорных детей?".
А сколько миллионов детей погибло от голода, холода и эпидемий?.....
И все знают ответ на этот "простой" вопрос - виноваты кровавые международные марксисты-террористы во главе с Лениным и Троцким, вооруженным путем захватившим власть в России в 1917 году.
А уж когда планы на Мировую марксистскую революцию в Европе и Азии с треском провалились, пришлось всем эти "дзержинским" и "луначарским" "заняться" и детьми, и взрослыми... - при этом они убили ещё несколько миллионов человек...
А пока беспризорными казанскими детьми в лохмотьях на фотографии "занимается" иностранец, одетый в элегантный костюм, ботинки и шляпу - купил им краюху хлеба и с интересом смотрит, как дети её едят...
Или фотография с медвежонком и массой оборванных людей?
Или фото в детском доме?
Это лучшие фотографии для отчётов партии ВКП(б), что "жизнь стала лучше, жизнь стала веселей" - действительность была ещё более ужасающей.
Ну представьте хотя бы на секундочку, что в 2019 году по улицам Казани бродит и умирает от голода, холода и болезней 40 000 маленьких детей...
Были и среди простого народа.
Но хорошо бы показать фотографии "счастливого человека" до и после того, как он попал в идеологические и "исправительные" жернова тоталитарного марксизма.
Есть фотографии рабочих, ученых, крестьян, членов ВКП(б). ОГПУ, НКВД "до и после" (кто сумел выжить в тюрьме, лагерях, на поселениях и т.д.) - "до" глаза блестят, "после" глаза печальные - до самой смерти...
Яркий пример казанская марксистка-педагог Евгения Соломоновна Гинзбург жена марксиста-руководителя Павла Аксёнова и мать диссидента-писателя Василия Аксёнова - "до" весёлая, жизнерадостная комсомолка и партийка, "после" грустная, печальная старуха в 40 лет.