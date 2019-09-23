Фотомарафон «100-летие ТАССР»: мальчик с медвежонком на улицах Казани, 1926 год

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После голода и эпидемий начала первого десятилетия существования Татреспублики нужно было решать одну из очень важных проблем: попытаться уберечь детей и подростков, дать им образование и увести с улицы. Многие остались без родителей, за кем-то никто не успевал присматривать. Детство для многих кончалось очень рано: десяткам тысяч беспризорников республики приходилось «христарадничать», бродяжничать, воровать, выживать любой ценой.

Даже подростки, которые имели семьи, часто вынуждены были зарабатывать себе на жизнь. Например, в Казани в середине 1920-х было много цыган. Их дети очень активно включались в «трудовую жизнь» группы, и водить по улицам дрессированного медвежонка было еще вполне почтенным занятием, по сравнению с попрошайничеством и воровством кошельков.

Что же касается беспризорности, то масштабы проблемы были огромны. 16 октября 1925 года на заседании президиума ЦИКа АТССР говорилось о том, что беспризорных детей в республике было более 40 000 (и это только официальная статистика). Детские приемники и распределители, детские дома были переполнены, а средств на новые не было.

Беспризорные дети на улицах Казани, середина 1920-х годов. Фото из проекта «Советская Россия глазами западных журналистов»

Беспризорных детей из деревень отправляли в город, где для них не было места. Поэтому было постановлено не допускать отправления беспризорников в Казань, на местах устраивать их по предприятиям и производствам, «широко использовать передачу беспризорных детей крестьянским дворам» — дворам при этом предоставляли льготы.

Возможностей для образования у большинства беспризорников не было. Какие-то занятия проводились в детдомах и спецприемниках.

Урок рисования, Казань, 1927 год. Фото из фондов Национального музея РТ

Но когда ребенку исполнялось 14, его рекомендовалось «передать» на работу: на обучение к кустарю, например. По достижении шестнадцатилетия подросток считался взрослым, ему рекомендовали найти работу на предприятии и «выпускали в мир». Места в приемниках и детских домах надо было освобождать для новых партий беспризорников, поступавших с улицы. Многих подростков просто «закрывали» в детских колониях и спецприемниках: годы на улице формировали девиантные черты личности, а у республики не было ни времени, ни средств на то, чтобы перевоспитывать каждого нового советского гражданина.

К концу 1920-х проблема беспризорности стала отступать, но в 1930-х вернулась: репрессии, раскулачивание, выявление «врагов народа» оставляли сиротами тысячи детей.

Людмила Губаева