Одни на всю Россию: «Синтез» остался в еврокубках, но казанцев ждет суперклуб из Брешии

ВК «Синтез» сыграет сегодня первый матч в раунде плей-офф ватерпольной Лиги чемпионов с итальянской «Брешией», самым сильным соперником из всех возможных. Казанцам будет очень тяжело пробиться в групповой этап ЛЧ, но в случае неудачи их может утешить тот факт, что команда продолжит борьбу в Лиге Европы. Подробности — в материале «Реального времени».

Чао, Лига чемпионов? Здравствуй, Лига Европы?



Ватерпольный «Синтез» последовательно прошел два отборочных этапа Лиги чемпионов, оба раза занимая вторые места в своей группе. После Барселоны казанцам предстояло сыграть в Будапеште, где их ожидал один из фаворитов отбора ОСК из Венгрии. И это значительно упростило задачу на сам турнир, поскольку в этап плей-офф выходили две команды. При явном фаворите из Венгрии казанцам оставалось только зарубиться с московским «Динамо», а уже затем, «на закуску», сыграть с немецким «Потсдамом».

Так и произошло: «Синтез» обыграл в «огненном» матче «Динамо» — 14:11, уступил венграм и разгромил «Потсдам».

Два отбора в Барселоне и Будапеште продемонстрировали, что «Синтез» побаиваются, поскольку хозяева туров выстраивали для казанцев неудобный календарь, выводя их на матч со своей командой максимально уставшими. Своих целей они добивались, казанцы не могли оказывать сопротивление этим суперклубам в полной мере, но сейчас им предстоит еще одна проверка сил с клубом, входящим в элиту европейского ватерпола.

Перед жеребьевкой плей-офф было понимание, что противостояние во втором групповом раунде с ОСК вывело венгров из списка потенциальных соперников «Синтеза» в плей-офф. Оставались еще три клуба, и «Брешиа» была самым сложным из них. У команды очень мощный подбор игроков. Достаточно сказать, что в чемпионском составе сборной Италии на чемпионате мира были трое из «Брешии»: вратарь Марко Дель Лунго, Зено Бертоли и Николо Фигари. Ранее за сборную страны на крупных соревнованиях выступали братья Кристиан и Николас Прешутти. Наконец, Алессандро Нора пусть и не играл на Олимпиадах и чемпионатах мира и Европы, но провел за сборную страны порядка 50 матчей. В этом сезоне «Брешию» дополняют два легионера: хорват Антонио Буха и молодой игрок из Греции Димитриос Николаидис.

Фото Максима Платонова

Готовы мы были процентов на 60 от оптимального состояния. Это и планировалось, поскольку сама подготовка проходила под серьезной нагрузкой

«Синтез» совсем недавно испытал на себе мощь этого итальянского клуба, которому уступил в финале Лиги Европы. Дель Лунго, Бертоли, Фигари, братья Прешутти до сих пор защищают цвета «Брешии», где понимают, что от добра добра не ищут. У казанцев недобрая память от тех встреч сохранилась у Латыпова, Одинцова и Рыжова-Аленичева.

После Барселоны мы поинтересовались у главного тренера «Синтеза» Александра Ерышова, с какими проблемами столкнулась команда, готовясь к соперникам по второму этапу.

— Можно было бы попросить записи матчей, но, надо понимать, что сейчас мы играем по новым правилам, и, соответственно, все старые видеозаписи мало чем могут помочь. Готовы мы были процентов на 60 от оптимального состояния. Это и планировалось, поскольку сама подготовка проходила под серьезной нагрузкой.

— К тому же, серьезно обновившийся состав, к вам пришли девять новичков. Судя по тому, что они приходили блоками: трое из московского «Динамо», двое из Астрахани, игру в Барселоне нельзя еще называть синтезовской.

— Конечно. Я еще замечу, что до первого отборочного этапа наши центральные нападающие и Степан Андрюков были в составе сборной, когда мы готовились на сборах и нам не хватило времени, чтобы наладить игровые связи. И ко второму раунду Лиги чемпионов мы не были готовы на 100 процентов. Но для нас главное было пройти в этап плей-офф.

«Барселона» уступила румынскому «Ди Жи» — 8:9. Для понимания, тем самым «Барса» лишилась возможности участвовать в еврокубках этого года. Фото facebook.com/ClubNatacioBarcelona

«Барселона» сенсационно вылетела

В других отборочных группах Лиги чемпионов фавориты уверенно продвигались к раунду плей-офф, и только в последнем туре грянула настоящая сенсация, когда «Барселона» уступила румынскому «Ди Жи» — 8:9. Для понимания, тем самым «Барса» лишилась возможности участвовать в еврокубках этого года. Но, судя по течению матча, у испанцев туда стремился только бомбардир Виктор Фернандес, забросивший шесть из восьми мячей своей команды. Правда, у румынской команды тоже нашелся свой снайпер Юсуке Инабе из сборной Японии, забросивший пять мячей, причем решающий был забит за 44 секунды до сирены.

У испанцев это не первый провал в еврокубках за последние годы. Лет пять назад из борьбы выбыл их представитель, который вообще проиграл сопернику из Белоруссии. Но нынешняя неудача выглядит очень обидной. Победить в первом этапе отбора и споткнуться там, где никто этого не ожидал. А «Ди Жи» в очередной раз продемонстрировал наличие характера у команды — они так же выходили в следующий круг в евросезоне 2016 года, выиграв в решающем матче, когда от них уже никто не ожидал подобной прыти.

В отличие от «выживших» в еврокубке румын, большое разочарование испытали от очередного этапа отбора в ватерпольной Сербии. Из Лиги чемпионов вылетели «Црвена Звезда» и «Шабац», Лигу Европы покинули «Партизан» и «Раднички», и это означает отсутствие сербских клубов в предстоящем евросезоне. Что сказать? Это фиаско!

И пусть весь «Штурм» подождет

Выход «Синтеза» в плей-офф Лиги чемпионов, кстати, единственного представителя России в еврокубках, отложил старт казанцев в новом сезоне внутреннего чемпионата. Мы должны были сыграть с подмосковным «Штурмом», но пока будем заняты только «Брешией», ответная игра с которой пройдет 25 сентября в обновленном бассейне «Оргсинтез».

Выход «Синтеза» в плей-офф Лиги чемпионов, кстати, единственного представителя России в еврокубках, отложил старт казанцев в новом сезоне внутреннего чемпионата. Фото sintez-kazan.ru

Потенциальное попадание в основной раунд Лиги чемпионов дало бы неоценимый опыт игрокам «Синтеза», которые составляют костяк сборной России. У которой еще есть шанс отобраться в число участников Олимпиады — 2020 в Токио. Участие казанского клуба в ЛЧ позволило бы нам провести 14 матчей с сильнейшими командами Европы.

Потенциальный же вылет из главного еврокубка выведет «Синтез» в Лигу Европы, где начнется уже стадия четвертьфинала. В отличие от Лиги чемпионов, там будут играть на вылет, то есть минимально у нас есть шанс на два матча, максимально — на шесть, плюс шанс на победу.

Поэтому есть смысл ознакомиться с потенциальными соперниками. Пока очень уверенно в отборе выглядели команды Франции. Борьбу в еврокубках продолжают «Страсбур» в Лиге чемпионов, который также может перейти в Лигу Европы, где есть еще два французских клуба — «Ноази ле Сек» с экс-казанцем Игорем Плискевичем и Мехди Марзуки, поигравшим за «Синтез» и «Монпелье». Объяснение этим успехам дал нам Александр Ерышов.

— Думаю, их стиль игры можно назвать смесью привычного нам французского ватерпола и югославской школы. Причем эта смесь все более проникает и в саму сборную страны, поскольку это уже привычно ориентироваться на легионеров из экс-Югославии. Туда охотно едут из Сербии, Хорватии, Черногории те, кто не может попасть в свою сборную или в чемпионаты Испании, Италии. Приживаются во Франции, получают местное гражданство и попадают в сборную.

— В этом нет ничего страшного, тем более что сама Франция, таким образом, теряла своих ватерполистов: и Кузина, заигравшего в Мальте, и сейчас вот Бодегаса.

— Вот именно. У нас же тоже происходят изменения. Только у нас по клубам, а там это и сборные затрагивает.