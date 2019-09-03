«Синтез» стал вторым после «Барсы»

Казанцам пришлось сыграть три игры за сутки

Четырьмя победами и итоговым вторым местом завершил первый квалификационный турнир Лиги чемпионов казанский «Синтез». В Барселоне наши ватерполисты проиграли только хозяевам. «Реальное время» рассказывает об уверенном старте «Синтеза» в новом европейском сезоне.

Если «звезды» гасят, значит, это кому-нибудь нужно



«Самым непростым с тактической точки зрения» называл в общении с клубной пресс-службой стартовый поединок с румынским «Стяуа» главный тренер «Синтеза» Александр Ерышов. Его настораживал тот факт, что с прошлогоднего матча в Лиге чемпионов с черногорским «Херцег-Нови» у нас было трое дисквалифицированных игроков. Один из них, Артур Салахов, пока не определился с новым клубом, другой, Лев Магомаев, перешел в московское «Динамо», так что в Казани остался только третий «коллекционер» красных карточек — Эмиль Зиннуров. Несмотря на это, «Синтез» наказали тем, что в заявку на матч с румынами можно было вносить только 10 ватерполистов, два из которых вратари. Таким образом, у нас в матче могли сыграть только восемь игроков, то есть всего два запасных. Причем к концу матча двое получили красные карточки, и у нас вообще не осталось запасных. Но по итогу оказалось, что у румын сразу 13 ватерполистов переживали разгром, а у нас только 10 человек могли порадоваться победе.

Сомнений в ней не было со стартового периода. Его мы выиграли — 4:2, продублировав этот счет и во втором игровом отрезке. В итоге мы выиграли все четыре периода, хотя в последнем пришлось пять минут играть без замен. Итоговый счет — 17:9, четыре гола на счету Сергея Лисунова, три — у Николая Лазарева, которого удалили напрямую.

Эта игра была последней в первый игровой день, после чего у казанцев было меньше 12 часов на отдых. Игрокам «Синтеза» по уму можно было ночевать прямо в бассейне, чтобы не тратить время на трансферт до гостиницы. К счастью, у Казани сейчас глубина состава, как Марианская впадина. Дали возможность отдохнуть Алексею Бугайчуку и Александру Миронову и выставили сразу пять новых игроков. Лучше всего из них вошел в игру Адель Латыпов, наколотивший в ворота 44-летнего Аттилы Сезера из «Энки» пять мячей. У турок, кстати, столько же забил 39-летний хорват Дамир Бурич. И у него была поддержка в лице еще одного легионера турецкого клуба — Христодулоса Коломвоса, сделавшего покер. В четыре руки они забили девять мячей и позволяли удерживать паритет к середине четвертого периода. Но тут проснулось второе дыхание у Лисунова, доселе не отличившегося ни разу. В концовке матча он сделал дубль и установил окончательный счет — 15:12.

«Самым непростым с тактической точки зрения» называл в общении с клубной пресс-службой стартовый поединок с румынским «Стяуа» главный тренер «Синтеза» Александр Ерышов. Фото Максима Платонова

Тут надо сказать пару слов о турках. В итоге «Энка» заняла предпоследнее место в группе, обыграв только совершенно беспомощную «Баня-Луку». В другой группе последнее место занял великий «Галатасарай». Ошибкой обоих грандов турецкого водного поло стало то, что они очень уж понадеялись на своих юниоров. Что правильно, молодежь там растет более-менее, и ей надо давать больше игрового времени, но… Молодежь должна на кого-то равняться и за кем-то тянуться. Пять лет назад в том же «Галатасарае» было девять опытных легионеров, сейчас один, в «Энке», как уже было сказано, два. В турецких баскетболе, волейболе, футболе дела с резервом обстоят куда лучше, чем в водном поло, но там не гнушаются приглашать звездных легионеров, и сейчас в футбольном «Галатасарае» рады тому, что Фалькао к ним приехал, в отличие от России. Легионеры необходимы в водном поло, конкретно на этом турнире без них смогли обойтись только «Синтез» и еще одна команда, о которой мы попозже напишем «реквием».

Накануне юбилея

Помните, что вы делали в ночь с 19 на 20 октября 10 лет назад? Бьемся об заклад, вы чувствовали счастье и удивление, удивление и счастье от того, что «Рубин» обыграл в «Барселоне» местный суперклуб — 2:1. Видимо, страх от этого воспоминания настолько проник в сознание местных жителей, что в столице Каталонии боятся любых казанцев, приходящих к ним с мячом. Вот и «Синтезу» досталась толика этого уважения, иначе чем объяснить столь убийственный график на старте этого турнира. Спустя восемь часов после «Энки» казанцы уже снова были в местном бассейне — теперь в качестве соперников «Барселоны».

«Синтез» с самого старта был в роли догоняющего и справлялся с ней до конца первого периода— 4:5. Для Андрюкова, Краснова, Лазарева, Лисунова, Одинцова, Рыжова-Аленичева это была третья игра за сутки. И во втором периоде эта нагрузка сказалась, когда хозяева смогли сделать рывок в три безответных мяча.

Две недели назад юниорская сборная России U-19 проиграла в четвертьфинале Испании — 3:15. Пять игроков из той команды представляют «Барселону», но в каталонском клубе мечтают о том, чтобы их ватерполисты были представлены в национальной сборной, нынешнем вице-чемпионе мира.

Спустя восемь часов после «Энки» казанцы уже снова были в местном бассейне — теперь в качестве соперников «Барселоны». Фото instagram.com/sintez_kazan

Интересно было бы посмотреть в этом матче на Эмиля Зиннурова, экс-игрока «Барселоны», но тренерский штаб «Синтеза» не заявил его на игру.

Зиннуров вышел на следующий поединок. Конечно, как было не поставить наш матч с игроками «Баня-Луки» на 10 утра по местному времени. Встречались как раз те самые команды, в составах которых не было ни единого легионера. Мы разгромили боснийцев — 39:1, Зиннуров забил пять, Никита Деревянкин — 6, Бугайчук — 7, и даже голкипер Артем Макас отличился в графе «забитые мячи».

Тут необходимо сказать пару слов о боснийском спорте. На момент развала Югославии боснийцы были на третьем месте по развитию спорта после Сербии и Хорватии. Именно их баскетбольная «Босна» выиграла Кубок европейских чемпионов 1979 года, столица республики Сараево принимала зимнюю Олимпиаду 1984 года, а в последнем составе футбольной сборной Югославии выступали восемь игроков из Боснии. Но за последнюю четверть века спорт в этой стране только деградировал. Во всяком случае, на таком авторитетном турнире, как ватерпольная Лига чемпионов, лучше, чем «Баня-Лука», сыграла бы даже сборная аниматоров с турецких пляжей.

Перед последним туром интрига в Барселоне была только в том, кто займет второе итоговое место. Французский «Па д'а натасьон» опережал «Синтез» по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Французы-сборники, которые, кстати, преградили путь российской сборной на Олимпиаду в Рио, плюс секстет легионеров из стран бывшей Югославии, Испании и Словакии делали ПАН очень достойным оппонентом. Поначалу в игре солировали казанцы — 4:0, затем французы — 6:8 после двух периодов. Но у французского клуба был ограниченный легион бомбардиров, в то время как у «Синтеза» отличились сразу 10 игроков — 12:10. Победитель мини-турнира «Барселона» в заключительном туре уступила «Стяуа», занявшей четвертое место и завоевавшей последнюю путевку в следующий круг.

Сербский шабац

В следующем круге «Синтез» будут ожидать другие соперники и другие условия регламента. Четыре группы по четыре команды определят восьмерых участников нынешней Лиги чемпионов, то есть для продолжения борьбы надо попадать в двойку.

Что, конечно же, сложнее, чем было в Барселоне, зато не будет манипуляций с календарем игр. «Синтез», надо заметить, сумел бы пройти в следующий круг и при таких же условиях отбора, а вот московское «Динамо», увы, нет. Но сейчас динамовцы прошли, став третьими в сербском Шабаце.

В стартовой игре динамовцы уступили хозяевам бассейна — 8:9. Фото facebook.com/vksabac

В стартовой игре они уступили хозяевам бассейна — 8:9, хотя со старта матча повели с разницей в три мяча. И у динамовцев, как и у «Синтеза», в дебюте была потеря в составе, поскольку не имел права играть Лев Магомаев. «Шабац», новоиспеченный чемпион Сербии, ранее с удовольствием приглашал в состав выходцев из бывшего СССР — грузин Кавтарадзе и Месхи, казахстанцев Укуманова и Шакенова, но сейчас переориентировался на Америку: Рикардо Гомес из Бразилии и Чанселлор Рамирез из США.

Также с разницей в один мяч заканчивались матчи «Ди Жи» из Румынии с греческим «Аполлоном», а затем «Црвены Звезды» и, собственно, самого «Динамо» с «Ди Жи». Состав группы в Шабаце выглядел куда более сбалансированным, без такого аутсайдера, как «Баня-Лука», хотя про проблемы турецкого «Галатарасая», замкнувшего турнирную таблицу, мы уже написали.

В итоге перед последним туром хозяева бассейна «Шабац» и «Црвена звезда» подошли без очковых потерь, а вот «Динамо» рисковало вылететь из турнира. Дело в том, что москвичам предстоял матч с греческим «Аполлоном», который в случае победы влетал в заветную четверку.

Хотя греческая команда перед началом тура выглядела одним из его аутсайдеров, но селекционную работу в клубе провели очень здорово. Голкипер Галанидис из «Паниониоса», полевые игроки Вителас из «Панатинаикоса», Карунцос из «Эфникоса», Беристианос из «Палео Фалеро», Бадер Насер Аль Дагтер из испанского «Сант-Андреу» — это весьма заметные для европейского ватерпола фигуры. И пока они не сумели сыграться и стать командой. Даже ход матча с «Динамо» подтверждает это. Греки вели — 7:3 и 11:7 к середине третьего периода, но в итоге проиграли. У них был великолепен черногорец Никола Москов, забросивший 10 (!) мячей. Кстати, на его счету 30 голов из 54 забитых командой, поскольку остальные греческие «аполлоны» выглядели очень «СМИРНыми».

Сам турнир в итоге выиграла «Црвена звезда», в составе которой были двое россиян: Иван Гусаров, только что перешедший из клуба «Раднички», и экс-вратарь «Синтеза» Виктор Иванов. Фото facebook.com/vksabac

Зато у «Динамо» в решающем матче отличились все те, кого мы считаем своими. Это и поигравшие в Казани Игорь Бычков и Магомаев, забросившие семь мячей на двоих, плюс воспитанники «Синтеза» Роман Усов и Никита Экомазов, забившие еще пять. Только у экс-казанца Романа Шепелева не было голов, хотя он отметился в итоговом протоколе красной карточкой. В итоге — 16:15, и греки отправляются сыгрываться уже в чемпионате своей страны. Четвертое проходное место, вслед за «Динамо», заняла румынская «Ди Жи» из города Орадя.

Сам турнир в итоге выиграла «Црвена звезда», в составе которой были двое россиян: Иван Гусаров, только что перешедший из клуба «Раднички», и экс-вратарь «Синтеза» Виктор Иванов.

С 13 по 15 сентября состоится второй отборочный турнир, соперники «Синтеза» станут известны позднее, и подробнее рассказать о них можно будет после того, как на сайте соревнований появятся составы команд.

