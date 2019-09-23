«Для достижения экономического лидерства Башкортостан должен агрессивней привлекать инвестиции»

«Наш путь извилист, но перспективы светлые»: как команде Хабирова «догнать и перегнать» Татарстан по ВРП?

В Уфе Радий Хабиров, вступая на должность главы Башкортостана, заявил, что к 2024 году республика войдет в пятерку передовых регионов России, а валовой региональный продукт превысит 2 трлн рублей (по сути, достигнув нынешнего уровня Татарстана). Для этого, по его словам, объем инвестиций должен составлять 450 млрд рублей в год. Digital-экономист Равиль Ахтямов, член ТРГ центра компетенций «Сколково», считает, что для достижения озвученных Хабировым показателей цели должны быть более амбициозными. Своими соображениями эксперт делится в авторской колонке «Реального времени».

Данные статистики свидетельствуют…

Формируя экономическую повестку для своего первого срока в качестве избранного главы Башкортостана, Радий Хабиров поставил перед правительством республики конкретные задачи. Интерпретация сухих цифр не оставляет сомнения, что их основная цель — экономическое лидерство в ПФО и достижение паритета с соседним Татарстаном. Для этого цели должны быть намного более амбициозными.

Теперь ключевая задача правительства Башкирии — увеличение валового регионального продукта к 2024 году до 2 трлн рублей, а ежегодный объем инвестиций должен составить 450 млрд рублей. Это предполагает соотношение доли инвестиций в ВРП на уровне 22,5%. Очевидно, что оценка экономических показателей в соответствующем указе главы Башкирии дана в текущих ценах, т. е. речь идет о номинальном ВРП.

Формируя экономическую повестку для своего первого срока в качестве избранного главы Башкортостана, Радий Хабиров поставил перед правительством республики конкретные задачи. Их основная цель — экономическое лидерство в ПФО и достижение паритета с соседним Татарстаном. Фото bashinform.ru

Пока данные статистики свидетельствуют о том, что Башкортостан отстает от Татарстана по показателям валового регионального продукта, инвестиций и протяженности дорог федерального значения на душу населения. Так, объем ВРП Башкортостана и Татарстана в 2018 году достигал соответственно 1,5 трлн и 2,044 трлн рублей. Объем инвестиций в том же году достиг 267 млрд рублей в Башкортостане и 668 млрд рублей в Татарстане. В Татарстане доля инвестиций в ВРП — около 32,5%, а в Башкортостане — практически в два раза меньше — 17,8%. Отсюда и отставание в росте ВРП, наблюдавшееся в республике в последнее десятилетие по сравнению с соседним Татарстаном.

После обвального падения инвестиций в предыдущие два года, достигавшего 30%, в этом году в Башкирии наметился коррекционный рост. Если доля инвестиций в ВРП пропорционально не растет, то и ВРП не растет.

Что сделали в соседнем Татарстане?

Чтобы достичь уровня Татарстана по реальному ВРП (в сопоставимых ценах), нужно иметь большую долю инвестиций, чем в Татарстане. Таким образом, Башкортостану для достижения экономического лидерства нужно будет реализовать намного более агрессивный план по привлечению инвестиций в республику. Задачей правительства Башкирии в таком случае должно стать достижение ежегодного объема инвестиций в размере не менее 700 млрд рублей в год, их доля в ВРП должна доводиться до 35%.

Говоря о конкретных рецептах, можно отметить мировой опыт и уже упоминавшийся опыт соседей. Очевидно, что они успешно реализовали одну из основных функций государства — развитие инфраструктуры. Провели масштабные мероприятия мирового уровня и кардинально обновили инфраструктуру, в том числе дорожную. Из мировой практики известно, что реализация крупных инфраструктурных проектов вносит существенный вклад в формирование ВРП. Это драматически повлияет на занятость и социальное самочувствие граждан республики; остановит отток «северян», оставит их в республике; повысит социальное благополучие и рождаемость.

Башкортостану для достижения экономического лидерства нужно будет реализовать намного более агрессивный план по привлечению инвестиций в республику. Фото gtrk.tv

Необходимо отметить комплексность и масштабность задач современного экономического развития. Не зря, наверное, поэтому в новом кабинете министров Украины появилось министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.



Одной из проблем экономического развития Башкирии является существенная дифференциация между уровнем жизни в Уфе и других городах и особенно на селе. Это отражается, в частности, в более низком, чем у соседей, показателе ВРП на душу населения. Численность населения больше в Башкирии — 4,093 млн человек, против 3,894 млн человек в Татарстане. При этом ВРП на душу населения в Башкирии — 366 479,355 рубля, а в Татарстане — 524 910,1181 рублей. В процентном выражении — это 70% от уровня Татарстана. Экономическое развитие соседей при наличии нескольких крупных центров развития и агломераций — более равномерное. Более активно развивается и село. Основой этого является земельная реформа в Татарстане, проведенная еще Минтимером Шаймиевым, которая позволила закрепить инвесторов на селе. В Башкирии, как известно, пошли другим путем.

Приведу другой пример. В регионах ЦФО, где вопрос о собственности на землю был решен, пришли крупные инвесторы, в том числе крупные зарубежные фонды. Это способствует также росту и экспорта продукции сельского хозяйства.

Одной из проблем экономического развития Башкирии является существенная дифференциация между уровнем жизни в Уфе и других городах и особенно на селе. Фото bazhenovo.ru

Китайские деревни

Необходимо отметить и другие, менее традиционные, но не менее эффективные способы вовлечения сельского населения в международное разделение труда. Сегодня сельские труженики также хотят иметь доступ к благам, которые дало бурное развитие цифровой экономики, качественному образованию, конкурентоспособной и престижной работе, высокоскоростному Интернету. В Китае, например, возникла целая отрасль сельской интернет-экономики. Этот феномен получил название «деревни Taobao».

Именно среди подобных китайских деревень возникли населенные пункты, экономика которых целиком зависит от производства товаров, реализуемых крупнейшими китайскими интернет-магазинами. Так, половина из 45-тысячного населения поселка Данцзи провинции Шаньдун занята изготовлением или продажей всевозможных костюмов, начиная от нарядов кинозлодеев и заканчивая милыми версиями змей, крокодилов и обезьян. Продукция продается через крупнейший китайский интернет-магазин Taobao, принадлежащий корпорации Alibaba.

В рамках госпрограммы по борьбе с нищетой администрация поселка спонсировала обучение жителей электронной коммерции и производству одежды, предложила ссуды с низким процентом и призвала успешных бизнесменов нанимать наиболее бедных из местных жителей. Согласно результатам исследования Alibaba, меньше чем за четыре года 6 300 человек из Данцзи и округа официально перестали считаться бедняками благодаря торговле через Интернет. При этом правительство тянет в такие деревни высокоскоростной Интернет, строит дороги для вывоза товара.

Половина из 45-тысячного населения поселка Данцзи провинции Шаньдун занята изготовлением или продажей всевозможных костюмов, начиная от нарядов кинозлодеев и заканчивая милыми версиями змей, крокодилов и обезьян. Продукция продается через крупнейший китайский интернет-магазин Taobao, принадлежащий корпорации Alibaba. Фото habr.com

Возвращаясь к экономической ситуации в Башкирии и Татарстане, в частности в области развития электронной коммерции, необходимо отметить, что и здесь пока соседний регион существенно вышел вперед. Электронная коммерция является основой оборота «Почты России». И именно в казанском аэропорту был открыт крупнейший логистический центр этой организации, который является ключевым инфраструктурным объектом в сотрудничестве «Почты России» и той же Alibaba. Следом подтягиваются и российские интернет-магазины, такие, например, как Ozon. Уфимский аэропорт — лидер по перевозке пассажиров в ПФО, но таких логистических возможностей для развития электронной коммерции в нем нет.

Я рассказал лишь о некоторых возможностях, которые можно использовать более эффективно, чем сейчас. Все способы достижения целей развития хороши, а перспективы — прекрасны. «Не важно, черная кошка или белая кошка; если она может ловить мышей — это хорошая кошка», — говорил Дэн Сяопин.

Равиль Ахтямов