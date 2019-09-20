Техничный Евсеев, «Локомотив» на ходу и большие проблемы с составом у ЦСКА

Превью 10-го тура РПЛ

Вот так неожиданно подошла к завершению треть сезона 2019/2020 РПЛ, а как известно, быстро проходит только что-то хорошее. И этот чемпионат действительно по-хорошему удивляет — плотная и ровная группа лидеров, неожиданное открытие сезона из Казани и большое количество голов почти в каждом туре. «Реальное время» рассказывает о главных вывесках 10-го тура и сопутствующих им раскладах: почему «Уфа» не андердог в игре со «Спартаком», как «Оренбург» выбирается из ямы, что «Рубин» может противопоставить «Зениту» и почему для ЦСКА наступают тяжелые времена.

«Уфа» — «Спартак»: позитивный Евсеев как символ атмосферы у «горожан»

Даже на фоне старта Лиги чемпионов и удачного выступления российских клубов в главном турнире Европы главной темой спортивных медиа все-таки остаются «Спартак» и «Кононово-Барбара». Наставника «Спартака» то откровенно гнобят и отправляют в отставку всем красно-белым комьюннити, то начинают сильно уважать после нескольких побед, то вновь требуют от владельца клуба Леонида Федуна отставки белоруса, заодно подкидывая ему «на рассмотрение» различные имена из прошлого. Последним из таковых оказался «вечно четвертый» Арсен Венгер. Но что-то подсказывает, что все это лишь игра болельщицкого воображения.

Тем временем москвичи проиграли уже трижды подряд, и если не предпринять каких-то заметных шагов к изменению ситуации, «Спартак» рискует вылететь из еврокубковой зоны и больше в нее не вернуться.

А вот у «Уфы» с тренером все предельно понятно: команда Вадима Евсеева забралась на девятую строчку и, даже несмотря на поражение от «Оренбурга», его позиции выглядят очень прочно. Всегда предельно угрюмый и серьезный специалист на волне успеха даже умудрился стать героем мемов, гуляющих по сети.

Эта блестящая обработка мяча у бровки поля дошла даже до английской прессы, а сам клуб создал альтернативную версию логотипа для РПЛ, разбавив его элементами эмблемы Бундеслиги и поместив в центр силуэт Евсеева, укрощающего мяч с помощью «пятой точки».

А если уж эсэмэмщикам клуба был дан зеленый свет для подобного событийного маркетинга, то атмосфера внутри клуба, загустевшая к концу прошлого сезона, похоже, разрядилась. Даже сам наставник подарил зрителям свою редкую улыбку. Трудно представить, чтобы специалист дал добро на подобную шутку над собой еще в первых турах сезона 2019/2020.

Прогноз «Реального времени»

Атмосфера в клубах сейчас диаметрально противоположная. У красно-белых довольно давно копятся негатив и взаимное недоверие, новые игроки на уровне, которого от них ждут, пока не заиграли, а судьба наставника команды висит на волоске. Уфимцы же подходят к матчу на позитиве. Впрочем, состав у москвичей все-равно остается более мощным, поэтому ставим на голевую ничью.

Ничья — 1:1

«Зенит» — «Рубин»: Питер без Азмуна, но все равно в фаворитах

Примерно та же картина характерна и для предстоящего противостояния «Зенита» и «Рубина». У казанцев после жаркого старта сезона началась темная полоса, и похоже, что наше предположение о форсировании физической формы игроков тренерским штабом стало сбываться чуть раньше, чем мы рассчитывали.

«Рубин» очень плохо бежит и переходит из обороны в атаку», — отмечал заслуженный тренер Александр Бородюк в перерыве последнего матча «Рубина» с «Оренбургом», и в итоге оказался прав — хозяева выжали из той игры максимум и выиграли.

Команда Романа Шаронова, уступив в трех последних встречах, опустилась на привычную в последние годы десятую строчку турнирной таблицы. Впрочем, задача занять высокое место перед сегодняшним «Рубином» не стоит — еврокубки пока под запретом, и нынешний сезон можно использовать как пробный — чтобы сыграться, набраться опыта и окрепнуть в больших матчах.

Единственной неприятной для болельщиков новостью к игре с казанцами стало повреждение у экс-рубиновца Сердара Азмуна, полученное в матче с «Лионом». Фото fc-zenit.ru

«Зенит» же сейчас на подъеме, пусть и играет с этой недели на два фронта. Оступившись в Уфе в седьмом туре, питерцы больше не позволяли себе терять очки во внутреннем первенстве — в принципиальном матче выиграли у «Спартака» и забрали по три очка у «Сочи» и «Арсенала». Единственной неприятной для их болельщиков новостью к игре с казанцами стало повреждение у экс-рубиновца Сердара Азмуна, полученное в матче с «Лионом».

Прогноз «Реального времени»

Казанцы едут к действующим чемпионам, способным тасовать состав без больших потерь в качестве игры. С другой стороны, «Рубин» всегда умел играть именно против топ-клубов. Осторожно предположим, что голов будет немного, но, скорее всего, на своем поле победит «Зенит».

Победа «Зенита» — 1:0

«Оренбург» — «Локомотив»: взять Ростоши после Леверкузена

Подъем в игре «Оренбурга» начался еще с победы над «Уфой». Уже после перерыва на игры сборных Владимиру Федотову удалось выжать максимум еще и в игре с соседями уфимцев из Татарстана. Играя весь матч вторым номером и полностью отдав мяч казанцам (процент владения держался на уровне 65 на 35 в пользу последних), оренбуржцы победили, благодаря излюбленному оружию самого «Рубина» недавнего прошлого — контратак. И сумели выбраться со дна таблицы РПЛ, поднявшись на более-менее безопасное 12-е место.

«Локомотив», блеснув в Германии и вырвав победу на «Бай Арене», отправляется в Оренбург в отличном расположении духа. Фото fclm.ru

Будучи обескровленными в межсезонье, сине-белые были вынуждены восполнять потери Сутормина, Бегича и Дениса Поповича уже по ходу нового сезона и буквально на ходу искать новые сочетания. Георгий Зотов, Артем Галаджан и Филип Рогич, быть может, и не заменили ушедших лидеров полностью, но точно лишними не стали хотя бы для полноты скамейки.

«Локомотив», блеснув в Германии и вырвав победу на «Бай Арене», отправляется в Оренбург в отличном расположении духа. Разве что травмы Миранчуков могут серьезно повлиять на исход гонки за медали в РПЛ, да и в Лиге чемпионов тоже. У «Локомотива» нет такой внушительной скамейки, как у «Зенита», чтобы не заметить потери своих лидеров.

Прогноз «Реального времени»

Хватит ли команде Юрия Семина резервов, чтобы начать евросезон без потери очков во внутреннем чемпионате? Вряд ли. Но и «Оренбург» — не тот соперник, с которым железнодорожники должны оступиться.

Победа «Локомотива» — 2:0

ЦСКА — «Краснодар»: полный лазарет и игра на два фронта у армейцев

Ждать особенно огненного матча от этих команд, пожалуй, не стоит — обе будут изрядно выжаты выступлениями в Европе. «Быки» вчера вечером играли с «Базелем» в Швейцарии, а армейцы гостили в Болгарии у «Лудогорца».

Правда, меньшей кровью на евровыезде, скорее всего, отделается «Краснодар». Дело в том, что ЦСКА в последнее время накрыла эпидемия травм — только за последний месяц лазарет армейцев пополнился шестью футболистами. В августе травмировались Сигурдссон, Васин, Ефремов и Набабкин. В последней игре с «Тамбовом» повреждения получили Гогуа и Шарлия. Сюда можно приплюсовать травмировавшихся летом Щенникова и Дзагоева, и получаем восемь выбывших — большую часть команды. Так что Виктору Гончаренко нужно будет отыграть две игры за 4 дня в сильно усеченном составе. Стало быть, силы нужно будет отдавать «за себя и за того парня». Кроме того, из-за перебора карточек встречу с «Краснодаром» должны пропустить Магнуссон и Обляков.

Виктору Гончаренко нужно будет отыграть две игры за 4 дня в сильно усеченном составе. Стало быть, силы нужно будет отдавать «за себя и за того парня». Фото cskanews.com

Что делать в такой ситуации Гончаренко и его штабу? Вероятно, выбирать приоритеты и делать упор на внутреннее первенство, где команде нужно срочно догонять именно «Краснодар». Уступив в очной встрече, армейцы отпустят конкурентов на четыре очка, а это уже серьезный отрыв в столь плотной группе лидеров нынешнего сезона.

Прогноз «Реального времени»

При прочих равных фаворитом остается «Краснодар», даже учитывая, что игра пройдет в Москве. У ЦСКА большие проблемы с составом и недостаток опыта у тех, кто заменяет травмированных.

Победа «Краснодара» — 1:2