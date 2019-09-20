«Семейная пара», Instagram-горничная, торговец биткоинами — подборка странных резюме ко Дню рекрутера

Самые необычные соискатели Татарстана, которые не стесняются просить высокую зарплату

Сегодня, в День рекрутера, «Реальное время» отобрало самые необычные и даже странные резюме жителей Татарстана на сайте объявлений о работе Avito, где соискатели могут удивить своими запросами, в частности величиной зарплат. В нашем обзоре присутствуют не только «барберы», ищущие самую крутую команду, и «лэшмейкры», но и семейные пары, горничные, ведущие блог в «Инстаграм», сыровары, специалисты по вешенкам, торговцы биткоинами и даже «лучшая женщина», которая за 300 тыс. рублей будет готова сварить вам кофе по-турецки.

«Барбер», ищущий «самую крутую команду», — за 100 тыс. рублей

За 100 тыс. рублей в месяц предлагает свои услуги «барбер» для работы в фитнесах и салонах красоты, при этом он требователен и к работодателю, так как ищет сотрудничество с «САМОЙ КРУТОЙ командой! (это важно)». Казанец называет себя мастером международного класса со стажем более 6 лет, знает все виды стрижек, вплоть до «ультрамодных», как и все виды моделирования бороды. У него еще и большой опыт за плечами «бритья опасной бритвой». В свои плюсы он записывает учебу в Академии парикмахерского искусства Simushka и «повышение квалификации в академиях 13 by blackstar и Moscow barbering school от Топган».

В косметической же отрасли услуг готова работать и челнинка-«лэшмейкер» за символические 60 тыс. рублей, со знанием итальянского языка (начальным). В фитнесах и салонах красоты она собирается заниматься оформлением бровей, ламинированием и наращиванием ресничек.

За 100 тыс. рублей в месяц предлагает свои услуги «барбер» для работы в фитнесах и салонах красоты

«Семейная пара» без вредных привычек и «горничная» с блогом в Instagram

Авторы резюме «Семейная пара» за 85 тыс. рублей в месяц предлагают услуги этой самой пары. Женская половина пары готова весь день заниматься уборкой, стиркой, глажкой, приготовлением пищи («опыт работы в семье», разумеется, у нее есть, пишет она). Мужчина же, во-первых, без вредных привычек, зато будет весь день заниматься ремонтом по дому, электрикой, сантехникой и даже домашней бытовой техникой. Интересно, что семейная пара готова заниматься и многим другим… кроме ухода за домашними животными. Чем они им не угодили, не пишут. Но этот минус искупается плюсами: помимо татарского семейная пара знает и турецкий язык.

Похожие услуги предлагает 19-летняя соискательница из Казани: за работу горничной она просит всего 50 тыс. рублей. В свои плюсы записывает то, что она «занимательная личность», крутится во всех сферах жизни, ведет личный блог в Instagram. Она не просто горничная, но еще и «сексолог-психолог отношений, певица средне-высшего потока, художник сам себе». И еще целеустремленная женщина, желающая стать успешным человеком, «грядущим по ступенькам ввысь».

19-летняя соискательница из Казани за работу горничной просит всего 50 тыс. рублей

«Двое из ларца» готовы заниматься всем, чем угодно, но не «мелочевкой» — за 70 тыс.

Есть и другое «парное» объявление (коллективных, большей частью строительных команд, — тысячи). Так, всего за 35 тыс. рублей — каждому — 20—23-летние авторы резюме «Рассмотрю варианты» предлагают свои услуги практически в любой деятельности, но с одним условием. Дело в том, что два друга, Максим и Никита, хотели бы устроиться куда-либо в одно место и работать вместе, «к примеру на объекты с ОБУЧЕНИЕМ». Правда вот вакансии разнорабочих, кассиров, охранников и «прочих мелочей» они даже рассматривать не будут. «Двое из ларца», главным образом, хотят научиться «одному делу вместе и работать на какую-либо компанию», например монтажниками, «кондиционерами заниматься или еще чем-либо». Закончившие два года назад КАТК им. Дементьева как художники-оформители, не разлей вода, разместив свое резюме, в финале заметили, что таким образом просто «хотят найти место в своей жизни».

Два друга, Максим и Никита, хотели бы устроиться куда-либо в одно место и работать вместе, «к примеру на объекты с ОБУЧЕНИЕМ»

Китайский шеф-повар, сыровар и специалистка по грибам вешенкам

На сайтах объявлений есть огромное число резюме поваров, кондитеров и официантов, вплоть до таких редкостей, как «шеф-повар китайской и японской кухни». Он за 59 тыс. рублей в месяц способен выводить и «доставать» рестораны и кафе «из кризиса», гарантируя повышение прибыли для их собственников. Сам он проходил обучение у китайских шеф-поваров и постоянно повышает квалификацию в Таиланде (тайскую кухню он, уверяет, тоже знает). Пишет, что сможет как разработать меню для китайского ресторана, так и открывать заведение с нуля, опыт подобный у него, говорит, имеется.

Еще один житель Казани за 125 тыс. рублей в месяц готов варить вам сыры. «Сыродел, сыровар, технолог сырного производства», как он указал в своем резюме, член союза сыроваров России, имеет собственные разработки и даже бренд «ваСЫРыч».

А из Узбекистана можно вызвать специалиста по выращиванию грибов вешенок (пока, впрочем, переезд невозможен). Она за 50 тыс. рублей в месяц готова настроить технологические процессы по выращиванию грибов, вести борьбу с вредителями, поддерживать микроклимат в грибнице.

«Шеф-повар китайской и японской кухни» за 59 тыс. рублей в месяц обещает выводить и «доставать» рестораны и кафе «из кризиса», гарантируя повышение прибыли для их собственников

Торговец биткоинами и «Марат», просто Марат, с зарплатой в 1 млн рублей

Из экзотичных профессий стоит выделить «криптовалютного трейдера», занимающегося, собственно, торговлей криптовалютой вообще и биткоинами в частности. 28-летний казанец за какие-то 50 тыс. рублей готов торговать ради вас на крипторынке (парень здесь, как он утверждает, крутится уже два года), вкладывать в биткоины большие (ваши, разумеется) личные активы, принимать криптосредства в доверительное управление (ему, разумеется). Впрочем, уверяет он, у него тоже есть собственные активы, и они «большие». Сам он работает сегодня трейдером и занимается «торговлей по новостям».

Житель Казани Марат разместил свое резюме, указав в графе профессия/должность скромное хотя и многозначительное «Марат». Марат готов принести вашей компании пользу, умеет хорошо продавать, у него хорошие навыки коммуникации плюс стрессоустойчивость с «активной и позитивной жизненной позицией». Цена его услуг — 1 млн рублей.

«Лучшая женщина» за 300 тыс. может петь соул, играть на гитаре, варить кофе по-турецки

В немаленькую сумму вам обойдутся и услуги «лучшей женщины». За символические 300 тыс. рублей в месяц она будет «быстро принимать важные решения, выполнять одновременно несколько поручений», у нее вообще подвижный ум, и она быстро обучается новому.

«Лучшая женщина» хотела бы, признается она, работать на результат, «не только на собственный рост, но и во благо фирмы», правда, кем именно, не уточняет. Зато из ее резюме мы узнаем, что она «виртуозно» владеет гитарой и поет соул (закончила музыкальные колледжи в Томске и Казани), учится в Казанской консерватории. В свободное время, помимо занятий гитарой и пением, учится на фитнес-тренера. В плюсы соискательница записала то, что она доброжелательная, ответственная, выносливая, пунктуальная, трудолюбивая, с чувством юмора порядок, в общении легкая. Ну и, наконец, кофе по-турецки способна сварить.

Услуги «лучшей женщины» обойдутся в 300 тыс. рублей в месяц

Бывший специалист по квантовым скоростям и наносистемам ищет работу программистом

За 1,2 млн рублей можно нанять бывшего казанского физика, который «в прошлой своей жизни принимал участие в научных проектах по компьютерному моделированию рентгеновских лазеров, лазерной плазме, компьютерному анализу Штарковских профилей, вычислению квантовых скоростей элементарных процессов (электрон-столкновительных) в многозарядных ионах и моделированию и вычислению нелинейных электродинамических процессов в радио-, микро-, и наносистемах (простейшие коды на Matlab). Одно это перечисление, конечно, внушает. Только профессию он ищет довольно обычную: программиста, точнее «Web-дизайнера, программиста Си, Си++, Фортран-77».

А соискатель «свободный креативатор» предоставит услуги за 60 тыс. рублей, у него впечатляет разброс умений, от копирайтинга и написания доменных имен до рекламных слоганов и даже поздравительных стихов и эпиграмм.

Впечатляет разброс умений «свободного креативатора»: от копирайтинга и написания доменных имен до рекламных слоганов и даже поздравительных стихов и эпиграмм

Хорошо ориентирующийся в «ПОЛИТИКЕ» помощник руководителя

В Татарстане развита нефтяная отрасль, поэтому находится немало соответствующих резюме. Так, некий житель Альметьевска за 150 тыс. рублей готов быть личным помощником руководителя, не обязательно в нефтяной компании. В резюме он объясняет, что в силу своих должностей и обязанностей обрел богатый опыт: «решения проблем в организации, общение с руководством любого уровня, общение с подчиненным персоналом». Но главное, пишет соискатель, «хорошо ориентируюсь в «ПОЛИТИКЕ» органов исполнительной власти». Кроме того, он умеет работать с такими корпорациями, как «Танеко» и Транснефть». Также имеет и опыт оперативной работы (расследования), но не уточняет, где именно. Зато он обладает аналитическом складом ума, может здраво оценивать сложившуюся ситуацию, находить проблемные моменты и представлять четкий анализ ведения работ. При этом у него «принципиальный склад характера (офицер)».

А некий бугульминский соискатель, работающий сейчас в сейсморазведке, вообще готов работать на любой должности и работе, «связанной с нефтедобычей», — за 140 тыс. рублей.