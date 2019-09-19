«Зенит» надежен, «Локо» прекрасен!

Давайте ликовать… украдкой

Старт Лиги чемпионов оказался великолепен для дуэта российских представителей в главном еврокубке. «Зенит» в гостях сыграл вничью с французским «Лионом», а «Локомотив» вчерашним поздним вечером обыграл в Германии «Байер». Это восстановило веру в российский клубный футбол, изрядно подорванную вылетом «Краснодара» из Лиги чемпионов в Лигу Европы, где в свою очередь уже успели опозориться «Спартак» и тульский «Арсенал». Подробности — в материале «Реального времени».

Высокий прессинг — наше все!



«Байер» из Леверкузена трудно назвать немецким клубом, там во всей заявке всего десять немцев, и только семь из них «немецкие» немцы. Соответственно, никаким орднунгом у «аспириновых» в первой половине матча не пахло. Такое же количество ошибок было в недавнем матче молодого по составу «Рубина» с «Оренбургом», но это за весь матч в целом, а тут команда Лиги чемпионов накосячила за тайм.

Правда, стоит отметить, что эти ошибки еще необходимо было реализовывать, и здесь в двух из трех случаев игроки «Локомотива» были просто великолепны. Вначале они воспользовались неочевидным шансом, когда хозяева выводили мяч из аута, и тут одна ошибка наслаивалась на другую. Вывод мяча из аута получился жестковатым, после чего игрок «Байера» не смог обработать мяч и отпасовал назад. Тут же на него коршуном кинулся Гжегож Крыховяк, подправивший мяч под ногу и точно пробивший мимо вратаря Лукаша Градецки.

Второй гол целиком и полностью на совести уже самого Градецки. Он просто выступил автором голевой передачи Дмитрию Баринову, который в одно касание переправил мяч в пустые ворота.

В первом тайме «Локомотив» играл очень настырно, прессингуя «немцев» на их половине, к чему те оказались почему-то не готовы. Фото fclm.ru

В обоих моментах, кстати, стоит выделить Федора Смолова. Даже ни разу не коснувшись мяча, он внес свой вклад в забитые мячи. В случае с Крыховяком он был в офсайде, но выключился из эпизода, понимая возможное нарушение правил. А Градецки он просто напугал своим прессингом, заставив его грубо ошибиться при передаче. Хотя, будем откровенны, там была возможность элементарно отдать влево на свободного игрока обороны.

А вот в моменте, когда Смолов приложил ногу к мячу, все получилось плохо — он просто катнул мяч в руку словацкому финну, защищающему ворота немецкого клуба. Но этот эпизод был необходим в качестве доказательства того тезиса, что в первом тайме «Локомотив» играл очень настырно, прессингуя «немцев» на их половине, к чему те оказались почему-то не готовы.

Может, «Байеру» необходимо повысить продажи успокоительного?

Хозяином команды из Леверкузена является фармацевтическая компания «Байер», и первый тайм игры с «Локомотивом» навеял на мысль, что ее маркетологи попросили своих футболистов максимально нервировать немецких болельщиков. С орднунгом разобрались, его не может быть у орды, собранной из 11 стран, но ведь мастерство «Байера» должно было проявляться, все-таки четвертая команда Бундеслиги. Но она даже не смогла забить «Локомотиву» самостоятельно, сделав это с помощью Бенедикта Хеведеса, немца, играющего за «Локомотив». Он попытался отбить мяч опорной ногой, что привело к срезке его в ворота. В остальном же леверкузенцы заставили занервничать российских болельщиков по ходу этой игры дважды — когда голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме не справился в верховым мячом (с этим надо что-то делать, бразилец продолжает чудить еще с матча сборной России с Шотландией) и когда он же наконец продемонстрировал, за счет чего выиграл конкуренцию в «Локо» и получил приглашение в сборную России. В Германии Гильерме потащил тяжелый мяч, а затем сам же вынес его от греха подальше на угловой. Защитники «Локо» в это время уже мысленно телепортировались в бухгалтерию за премией.

В целом игра Гильерме и стала решающим фактором. Просто ошибку нашего голкипера не использовали, в отличие от косяка Градецки. А немцам, наверное, надо что-то придумывать с перепрофилированием голкиперов в 11-го полевого игрока. То, что позволено Мануэлю Нойеру, зачастую не получается у остальных. Пример Градецки или Лориса Кариуса, похоронившего шансы «Ливерпуля» на покорение Лиги чемпионов в 2018 году, свежи в памяти.

Второй гол целиком и полностью на совести Градецки. Фото uefa.com

Закругляя сюжет, заметим, что Крыховяк в свою очередь может закрыть свою сторис с результативными ошибками. Год назад на чемпионате мира в России он тоже практически похоронил шансы своей сборной в матче с Сенегалом, когда через все поле отдал пас назад, прямо на ногу форварду африканцев. Сейчас подкараулил такую же ошибку у соперника.

Триумф Дитриха Матешица

В прошлом году «Локомотив» крайне неудачно провел европейский вояж, будучи пятым колесом в группе из четырех команд. Сейчас, чего греха таить, его успели похоронить уже после жеребьевки. В роли такого Харона выступил и Василий Уткин, нынешний род деятельности которого даже и обозначить сложно. Василий что-то сказал по поводу Юрия Семина, к которому пылает далеко не нежными чувствами, и получил «ответочку»: 2:1 в гостях и промежуточное лидерство в группе смерти с «Ювентусом» и мадридским «Атлетико». Те сыграли в Испании еще более результативно — 2:2, причем хозяевам пришлось отыгрываться с 0:2, что они и сделали на 90-й минуте. После чего Криштиану Роналду мог зарешать уже в дополнительное время, но… Его союз с «Ювентусом» — это как тандем Галкина с Пугачевой: и сам уже не молод, и синьора старая. В отношении команды из Турина тоже хочется заметить: у вас слишком много «понаехавших». Один итальянец в составе, ну куда это годится? Будь там побольше местных, они бы «засушили» победу и при счете 1:0, а тут не взяли три очка, выигрывая с разрывом в два мяча. Прародитель катеначчо Эленио Эррера дважды перевернулся бы в гробу, аккурат на каждый гол в ворота туринцев.

Возвращаясь к предсказаниям Уткина, куда же от них деться, поскольку он раздает их с легкостью и щедростью необыкновенной, фаворитом этой Лиги чемпионов является «Манчестер Сити». Это мы по весне поймем, попал ли Василий в точку или сел в лужу, а сейчас можно сказать о безоговорочном чемпионе еврокубковой осени. Это австриец Дитрих Матешиц, который, зарабатывая на энергетических напитках, создает спортивные команды во многих странах и континентах. И после стартового тура Лиги чемпионов сразу два его «Ред Булла» возглавляют свои группы. РБ «Лейпциг» лидирует в группе с «Зенитом», а австрийский РБ «Зальцбург» опережает сам «Ливерпуль».

Безоговорочный чемпион еврокубковой осени — это австриец Дитрих Матешиц, который, зарабатывая на энергетических напитках, создает спортивные команды во многих странах и континентах. Фото ceo.ru

Не вляпаться в историю!

Действующие обладатели ЛЧ стартовали с «уверенного» поражения от «Наполи» — 0:2. Благодаря этому футбольная Италия хоть как-то сохранила свое лицо, поскольку с этой победой неаполитанцев диссонировали 0:4 в матче «Аталанты» с загребским «Динамо» и «Интер», который едва не опозорился у себя дома с чешской «Славией», но в добавочное время отвоевал ничью. «Славия» за счет гостевого гола занимает в своей группе первое место, опережая «Интер», «Дортмунд» и «Барселону». Уверен, что этот сюр наносит непоправимый урон здравому смыслу футбольных аналитиков. Как и лидирующие позиции «Локомотива», «Загреба» и «Зальцбурга». Дополняют картину последние места «Барселоны» и «Реала». Понятно, что это промежуточные итоги, но сложившийся табель о рангах будет держаться аж до первого октября, когда стартует второй тур ЛЧ.

Впрочем, это их проблемы. А «Локомотив» должен задуматься о том, чтобы не повторить историю ЦСКА. Армейцы два последних розыгрыша начинали групповой этап Лиги чемпионов со щитом, а заканчивали абы как. Два года назад обыграли в гостях «Бенфику», затем хотя бы продолжили евровесну в Лиге Европы, год назад отыгрались с 0:2 в Чехии, а закончили групповой этап блистательной победой в Мадриде — 3:0, которая не скрасила факт окончания евросезона.

А Мадрид потихоньку начинает привыкать к разгромам. От ЦСКА, от «Аякса» — 1:4, теперь вот — 0:3 от ПСЖ. Кто-то заговорил о том, что «Барселона» в день старта Лиги чемпионов неудачно сыграла с «Дортмундом», с трудом отстояв нулевую ничью. Да она по сравнению со «сливочными» выглядела очень даже ничего. Скорее, это вся Испания, которая усилиями квартета команд наскребла всего лишь две ничьи и одну победу (она на счету «Валенсии» с Денисом Черышевым в составе), выглядела чужой на этом празднике футбольной жизни.