Видео недели: стопка Путина 20 лет спустя, чемпионы по дизлайкам Гуф и Тимати и слоны под Нижним

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Стопка Путина

Президент РФ Владимир Путин посетил Дагестан. Он побывал в селе Ботлих, жители которого в 1999 году отразили нападение террористов Шамиля Басаева и Хаттаба. Тогда Путин не стал пить, пообещав поднять стопку после полной победы над терроризмом в стране. В четверг, 12 сентября, он это сделал.

Клип Тимати и Гуфа

Рэперы Тимати и Гуф выпустили клип «Москва» еще в прошлую субботу, однако медийным событием он стал лишь на этой неделе. Недовольство «продажностью» музыкантов вылилось в массовый флешмоб пользователей. Тимати удалил ролик после того, как тот набрал почти 1,5 млн дизлайков.

Нижегородские слоны

В Нижегородской области на видео попали слоны, гуляющие по полю. Грузовик цирка, перевозивший слонов из Челябинска в Москву, был вынужден остановиться из-за поломки. Животных выпустили погулять, и водители стали останавливаться, чтобы снять их на телефоны.

Поющий трамвай в Казани

В Казани заметили «самый музыкальный трамвай». Управляющая им 26-летняя Ильзида Хафизова очень любит петь. Она исполняет татарские народные песни прямо в кабине вагоновожатого. Ролик о девушке показал ТАСС.

Плачущий Порье

Вечером 7 сентября Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе. На поединке в Абу-Даби спортсмен победил своего соперника из США Дастина Порье удушением. На пресс-конференции после боя Порье не смог сдержать слез.

Беляши для Билли Айлиш

Певица Билли Айлиш побывала на шоу «Вечерний Ургант». Одна из самых популярных исполнительниц мира получила среди российских фанатов прозвище Беляш, поэтому Иван Ургант подарил ей сборник рецептов беляшей и чебуреков. Девушка рассказала, как записывала свой новый альбом в спальне брата, и спела русскую версию песни Bad Guy.

Собчак и Богомолов

Одной из главных новостей пятницы, 13-го, стала свадьба телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Пара поступила оригинально, прибыв к загсу на катафалке.

Китайский Стравинский

В Москве открылся фестиваль современного танца DanceInversion. Он начался с премьеры балета «Весна священная» Игоря Стравинского. Привез балет китайский театр, а поставила его знаменитая Ян Липин. Зрелище получилось грандиозным.

Хет-трик по-английски

Первая лига Великобритании отметилась знаковым видео с матча «Уиком Уондерерс» и «Линкольн Сити». Защитник «Уикома» Джо Джейкобсон оформил хет-трик. При этом два гола — это т.н. «сухие листья» (результативный удар с углового).

Кругосветка от 77-летней британки

Достижением может похвастаться и 77-летняя британка Жанна Сократ. Она стала самым возрастным путешественником, обогнувшим земной шар в одиночку. Сократ отправилась в кругосветку из канадского порта Виктория в октябре 2018 года и на этой неделе завершила путешествие там же.