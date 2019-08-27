Верховный суд РТ вернул акционеру 10 соток и дом из-под ареста по делу «ИнтехБанка»

Фото: "Реальное время"

Поправил решение казанского суда по уголовному делу бывших зампредов «ИнтехБанка» Марселя Зарипова и Елены Наумовой сегодня Верховный суд Татарстана. Он снял арест с имущества акционера банка Гузалии Газизуллиной, передает с места журналист «Реального времени».



В заседании суда освобожденные от уголовной ответственности банкиры не участвовали, как и их адвокаты. На суд пришла сама Гузалия Газизуллина — учредитель фирм «Ритейл шуз» и «Полюс С», а также бенефициар компании «Грит плюс», которой ранее принадлежало 9,94% в уставном капитале «Интеха». Она просила допустить к участию в ее интересах юриста Аделя Губайдуллина. Суд согласился.

В прениях Губайдуллин ссылался на то, что арестованная собственность его клиентки — двухэтажный дом и земельный участок 10 соток в Зеленодольском районе — были приобретены ею еще в 2004 году. То есть за 12 лет до преступных сделок в «ИнтехБанке», к которым сама Газизуллина и ее компании никакого отношения не имеют.

Также защитник отметил — наложенный на то же имущество арест в рамках уголовного дела «Татфондбанка» Приволжский райсуд Казани в феврале 2019 года продлевать отказался ввиду отсутствия данных о причастности их хозяйки к преступлениям. Арест же в рамках дела «Интеха» был сохранен.

Газизуллина сообщила Верховному суду — ни подозреваемой, ни обвиняемой не была, связей с Наумовой и Зариповым не было.

Представитель прокуратуры РТ возражал против удовлетворения жалобы, однако Верховный суд республики посчитал нужным согласиться с требованием заинтересованного лица.

Таким образом, общий размер арестованного по делу «Интеха» имущества, ранее составлявший 100 млн рублей, сегодня сократился.

Напомним, в апреле Вахитовский суд Казани не стал выносить приговор покаявшимся банкирам Наумовой и Зарипову — прекратил дело за сроком давности. Это стало возможным после переквалификации обвинения со злоупотребления полномочиями на неправомерные действия при банкротстве.

Взыскать с освобожденных 873,6 млн рублей ущерба АСВ рассчитывает в гражданском порядке.