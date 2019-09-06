Первый этап цифровой трансформации Татарстана реализуют за пять лет

Фото: Ринат Назметдинов

Первый этап цифровой трансформации Татарстана планируют реализовать максимум за пять лет. Об этом рассказал министр информатизации и связи Татарстана Айрат Хайруллин на форсайт-сессии, которая проходит сегодня в ИТ-парке. На площадке собрались представители органов власти, научных учреждений, бизнеса и стартап-проектов, которые обсуждают как должна выглядеть цифровая трансформация Татарстана.

— Стратегия цифровой трансформации — это вопрос приоритетов. Ее должен придумать не Хайруллин, это консенсус, который вырабатывается по запросам со стороны жителей, профессиональных сообществ и реального сектора экономики. И когда мы говорим о стратегии, можно мечтать о космических кораблях — стратегии на большой период времени. Но мы хотим заземлиться и говорить о горизонте как максимум на 3—5 лет, потому что все очень стремительно меняется. Мы понимаем, что можем себе напридумывать, но завтра может быть все по-другому, — сказал министр информатизации и связи Татарстана Айрат Хайруллин.

Участники форсайт-сессии работают в группах по пяти направлениям: «Цифровое государство», «Цифровые технологии», «Цифровой город», «Цифровые подходы в образовании», «Цифровая социальная среда». Их предложения могут лечь в основу Стратегии цифровой трансформации Республики Татарстан.