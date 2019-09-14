«Их нравы»: не «догнать и перегнать Америку», а стать ею

Третий президент Турции Джеляль Баяр. Часть 2

Казанский исследователь Булат Ногманов продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодня вашему вниманию предлагается вторая часть его публикации о президенте Турецкой республики (1950—1960) Джеляле Баяре.

Несогласный с Инёню и тотальным протекционизмом



После образования республики, памятуя о солидном опыте работы Джеляля Баяра в иностранных банках и экономическом блоке правительства, Ататюрк поручает ему заняться основанием первого турецкого национального банка, который получает название Türkiye İş Bankası («Турецкий деловой банк»). Основав его в августе 1924 года, Баяр остается у руля этой организации вплоть до 1932 года. Через «Турецкий деловой банк» начинается финансирование практически всех крупных и значимых для страны проектов в период правления Ататюрка. Конечно, это способствует еще большему сближению Баяра с лидером Турции. Современные историки оценивают деятельность этой организации как попытку создания капитализма в Турции посредством государственной поддержки.

В 1932 году будущий президент был назначен на пост министра экономики. Несмотря на то что проводимая им экономическая политика мало чем отличалась от политики протекционизма, которой придерживались практически все крупные страны после кризиса 1929 года, на своем посту Баяр прослыл либералом. Если оценивать в цветовом спектре протекционизм и государственничество Инёню как черный цвет, то предлагаемые Баяром меры и решения были на тон светлее. Тем не менее противоречия между Баяром и Инёню завершились в 1937 году отставкой последнего и назначением на пост премьер-министра первого.

Через «Турецкий деловой банк» начинается финансирование практически всех крупных и значимых для страны проектов в период правления Ататюрка. Конечно, это способствует еще большему сближению Баяра с лидером Турции. Фото mcbu.edu.tr

Однако после смерти Ататюрка в ноябре 1938 года премьер-министром Баяр пробыл всего несколько месяцев — в начале 1939 года он ушел в отставку. Оставаясь членом парламента, никаких значимых постов в годы Второй мировой войны экс-премьер не занимал. А после ее окончания начал проявлять несогласие с «генеральной линией» партии. Особенно ярко это выразилось в тот момент, когда он проголосовал против принятия бюджета 1945 года, а также оказался в числе небольшой группы депутатов, выразивших вотум недоверия правительству Сараджоглу.

Переход к многопартийной системе

Конечно, подобные действия не остались незамеченными со стороны руководства республиканской партии — Баяр и его сторонники были отстранены от работы в партии. После этих событий в сентябре 1945 года наш герой решил сложить с себя депутатские полномочия, а в декабре — уйти из партии. В январе 1946 года он уже основывает новую демократическую партию и избирается ее председателем. Так начинается переход Турции к многопартийной системе.

Выйдя из народно-республиканской партии и создав ей серьезную оппозицию, Джеляль Баяр сплачивает вокруг себя практически всех, кто так или иначе оказался за бортом «целевой аудитории» правящего режима. Наиболее радикальные критиканы республиканцев в дальнейшем отпочкуются от демократов и образуют Партию нации (Millet Partisi). В программе Баяра избирателей привлекает либерализация экономики, поддержка частного предпринимательства и нацеленность на смену «несменяемых» и «незаменимых».

Аднан Мендерес и члены республиканской партии. Фото wikipedia.org

Так, на одном из съездов демократической партии в 1947 году политик предлагает изменить закон о выборах таким образом, чтобы один и тот же человек не мог занимать одновременно посты и президента страны, и председателя правящей партии, так как это противоречит демократическим принципам. Его инициативы находят отклик в сердце простого избирателя, и на парламентских выборах 1950 года демократы с небольшим перевесом одерживают историческую победу над республиканцами. Став президентом, Джеляль Баяр уходит с поста председателя демократической партии, а на его место и на освободившееся место премьер-министра назначается его ближайший соратник Аднан Мендерес — один иp интереснейших персонажей турецкой истории XX века.

Сближение с Западом, членство в НАТО и военный переворот

В должности президента Турции Джеляль Баяр проводит внутри страны курс на либерализацию экономики, а на внешнеполитической арене продолжает сближение с коллективным Западом. В частности, Турция принимает участие в Корейской войне и в качестве вознаграждения «за труды» получает приглашение стать членом НАТО.

Стоит отметить, что Баяр, в отличие от прежних президентов, совершает очень много заграничных поездок. Видимо, это связано с общим ускорением темпов коммуникации во всем мире, с одной стороны, и с установлением более или менее стабильной обстановки внутри страны, с другой. Так, Баяр стал первым высокопоставленным лицом Турции, посетившим США. На одном из съездов демократической партии в 1957 году он даже делает весьма оптимистическое заявление, что через 30 лет Турция станет «маленькой Америкой».

Президент Турции Джеляль Баяр получает аплодисменты после своего выступления перед совместной сессией Конгресса. Позади него вице-президент Никсон и спикер палаты представителей Сэм Рэйберн (1954). Фото haberler.com

Однако до памятного 1987 года Джеляль Баяр не доживет всего один год и не сможет увидеть чудесной трансформации своей страны. Тем не менее он войдет в историю как политик, перешагнувший вековой рубеж жизни (смерть настигла его в возрасте 103 лет). Баяр долгое время удерживал негласный мировой рекорд по долгожительству среди политических деятелей.

Возвращаясь к десятилетнему сроку президентства Баяра, надо отметить, что проводимый им курс не привел к существенным улучшениям в экономике. Да, граждане стали более свободными и вовлеченными в политические процессы, происходящие внутри страны, да, сменилась правящая верхушка, однако люди не стали богаче. Наряду с этим демократическая партия во главе с Мендересом, противореча своим же принципам, начала оказывать давление на оппозицию. Кроме того, намечался экономический кризис. На этом фоне произошел первый в истории республиканской Турции военный переворот 1960 года, который привел к низложению Баяра и второму восходу Исмета Инёню.

Но прежде чем рассказать о самом перевороте, коих в истории Турции будет еще немало, нашу следующую публикацию мы посвятим одной из ключевых фигур политического истеблишмента Турции XX века Аднану Мендересу.

Продолжение следует

