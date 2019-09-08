«Их нравы»: сын муфтия и первый невоенный во главе демократической республики

Третий президент Турции Джеляль Баяр

Казанский исследователь Булат Ногманов продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. В сегодняшней его колонке — рассказ о третьем президенте Турецкой республики (1950—1960) Джеляле Баяре.

Инёню проиграл парламентские выборы



После поражения на парламентских выборах 1950 года председатель Народно-республиканской партии Исмет Инёню был вынужден оставить президентское кресло и перейти в оппозицию. Однако его политическая карьера на этом не закончилась, и мы вернемся к ней в одной из следующих публикаций.

А пока напомним, что в соответствии с законодательством Турции лидера правящей партии избирали в качестве президента страны и он назначал премьер-министра, как правило, из числа своих ближайших соратников. Так как на выборах победила Демократическая партия, то ее председатель Джеляль Баяр был автоматически избран президентом страны, а его ближайший соратник Аднан Мендерес был назначен на пост премьер-министра.

Как принято говорить в таких случаях, в Турции произошла смена власти в рамках демократических процедур. В нашей сегодняшней заметке мы постараемся рассказать о том, кем же был Джеляль Баяр.

Его предшественники на этом посту Мустафа Кемаль Ататюрк и Исмет Инёню были выпускниками военных училищ, имели за спиной колоссальный фронтовой опыт, управляли армиями, обладали неограниченными полномочиями и были блистательными дипломатами. Фото tccb.gov.tr

Первый президент — не военный

По сути, он стал первым президентом в истории республиканской Турции, который не был кадровым военным. Его предшественники на этом посту Мустафа Кемаль Ататюрк и Исмет Инёню были выпускниками военных училищ, имели за спиной колоссальный фронтовой опыт, управляли армиями, обладали неограниченными полномочиями и были блистательными дипломатами.

Джеляль Баяр же был совершенно иного происхождения. Он был третьим сыном известного знатока фикха (мусульманского права, — прим. ред.) Абдуллаха Фехми эфенди, который одно время работал директором школы и даже был муфтием, соответственно, в детстве Джеляль получил от отца первоначальное религиозное образование. Он родился в 1883 году в деревне Умурбей, привязанной к провинции города Бурса, некогда столицы Османской империи. Однако семья Баяра имеет балканские корни: его отец переехал из болгарской Плевны в Бурсу после русско-турецкой войны 1877—1878 гг.

Свою трудовую карьеру он начинал в качестве стажера в одном из районных судов Бурсы. Затем работал кассиром в «Зираат Банке», местном «аналоге» «Россельхозбанка». Параллельно посещал курсы французского языка во Французском успенском колледже, открытом французскими миссионерами, в это же время изучал процессы производства шелка в Даруль-алим-и Харир. Далее работал в Восточном филиале Deutsche Bank. В общем, Баяр получил очень весомый опыт в плане экономики, производства и финансов.

«Военный преступник» и пламенный трибун

С 1905 года Джеляль под влиянием своего дяди начинает интересоваться политикой и теми процессами, которые происходят в это время в османском обществе. Вступает в движение Единения и Прогресса. В Бурсе открывается отделение этого движения, и Баяр становится сначала помощником его председателя, а затем и председателем. После событий 31 марта 1909 года (свержение Абдулхамида II) движение Единения и Прогресса преобразовывается в партию. В это время Джеляль Баяр из председателя становится ответственным секретарем партии, и в этой должности из Бурсы его переводят в Измир. Здесь он занимается вопросами пропаганды и отвечает за расширение партии. Основывает общество «На пути к народу» и выпускает одноименный журнал, где под псевдонимом Тургут Альп публикует статьи, отражающие политические взгляды партии.

В 1920 году он избирается в Османский парламент в качестве депутата от провинции Маниса. На фото wikipedia.org — открытие парламента

Годы, проведенные им в Измире, были весьма плодотворными. При содействии Баяра здесь открываются женский лицей, профессиональное училище, национальная библиотека. Кроме того, он пытается распространить среди населения идеи открытия кооперативов.

С окончанием Первой мировой войны, когда начались гонения на Партию Единения и Прогресса, Джеляль Баяр был арестован и осужден как военный преступник, однако Измирский окружной суд вынес в отношении него оправдательное решение и он был освобожден. Когда началась оккупация страны иностранными интервентами, он вступил в силы сопротивления и сыграл значительную роль в объединении жителей провинции Акхисар против греческих захватчиков и в поднятии национального духа.

В 1920 году он избирается в Османский парламент в качестве депутата от провинции Маниса. В своих выступлениях Баяр с яростью обрушивается на бездействие парламента в отношении национально-освободительного движения. В этом же году по просьбе Ататюрка он переходит в Бурсу для координации и согласования действий сил сопротивления с местным населением. В мае 1920 года Баяр переезжает в Анкару и в новообразованном Великом национальном собрании Турции представляет город Бурсу в качестве депутата.

В годы установления республики он сближается с Ататюрком, работает в различных комиссиях — от экономики до иностранных дел.

Продолжение следует

