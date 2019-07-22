Гендиректором «Татнефтепродукта» стал Ренат Шакиров
Генеральным директором АО ХК «Татнефтепродукт» стал Ренат Шакиров. На этом посту он сменил Наиля Садыкова, следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс».
До этого Ренат Шакиров не числился среди руководителей компаний.
АО ХК «Татнефтепродукт» — один из крупнейших операторов на рынке нефтепродуктов Республики Татарстан. Специализация компании — оптовая и розничная торговля нефтепродуктами, услуги по приему, хранению, отпуску и перевалке нефтепродуктов, специализированные инженерно-технические, экспертные и регламентные работы, лабораторные испытания нефтепродуктов.Бизнес Татарстан
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