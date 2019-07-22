Гендиректором «Татнефтепродукта» стал Ренат Шакиров

Генеральным директором АО ХК «Татнефтепродукт» стал Ренат Шакиров. На этом посту он сменил Наиля Садыкова, следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс».



До этого Ренат Шакиров не числился среди руководителей компаний.

АО ХК «Татнефтепродукт» — один из крупнейших операторов на рынке нефтепродуктов Республики Татарстан. Специализация компании — оптовая и розничная торговля нефтепродуктами, услуги по приему, хранению, отпуску и перевалке нефтепродуктов, специализированные инженерно-технические, экспертные и регламентные работы, лабораторные испытания нефтепродуктов.