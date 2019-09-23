Первая пятилетка антисанкций: белорусы завалили Татарстан молочкой, мясом и солью
Что изменилось в структуре импорта продовольствия в РТ со времени введения «антисанкций» и какие страны от этого выиграли?
Прошло уже 5 лет с момента введения «антисанкций» — продовольственного эмбарго России в отношении продуктов из стран Евросоюза. Учитывая близость Европы, эти страны были одними из главных импортеров. Как следует из данных статистики, это сыграло на руку ближайшему соседу — Белоруссии. При этом в целом объемы импорта в Татарстан значительно увеличились. Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», импорт в республику вырос кратно, а польские помидоры на столах татарстанцев уступили место марокканским. Подробнее — в нашем обзоре.
Сухое молоко как главная статья импорта и белорусская соль
По данным аналитической службы «Реального времени», за последние годы объем ввезенного в Татарстан импортного продовольствия заметно вырос. Причем особенно заметен рост в 2019 году. За первую половину 2018 года в регион ввезли продуктов из-за рубежа на общую сумму в 7,39 млн долларов, а за аналогичный период этого года величина составила уже 13,2 млн долларов. Примечательно, что он почти достиг показателя за весь прошлый год — тогда к концу декабря цифра достигла 14,4 млн долларов.
Наиболее заметен рост импорта категории «Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ». За полгода в Татарстан ввезли таких продуктов на сумму в 4,9 млн долларов — это более трети от всего продовольственного импорта в республику. Год назад продуктов из этой категории ввезли всего на 103 тыс. долларов — почти в 50 раз меньше, чем в этом году. Все поставки шли из Белоруссии, причем речь идет о молоке и сливках в твердых формах — порошке и гранулах. Год назад молоко и сливки в Татарстан ввозили не только из этой страны, но еще и из Казахстана — правда, всего на 1,57 тыс. долларов.
Второе место по объему импорта в Татарстан среди продуктовых категорий занимает виноград. За половину года его ввезли на 1,23 млн долларов — год назад аналогичный показатель был в четыре раза меньше, всего 312,4 тыс. долларов. В основном виноград поставляется из Ирана — примерно на сумму в 900 тыс. долларов. Помимо того, поставки были из Индии — на 120 тыс. долларов, из Узбекистана — на 91 тыс., и из Турции — на незначительную сумму, всего 550 долларов.
Чуть меньше, чем винограда, в Татарстан завезли замороженного мяса крупного рогатого скота — на 1,17 млн долларов. По сравнению с прошлым годом сумма, на которую его ввезли, практически не изменилась. Год назад оно ввозилось из Белоруссии. Сейчас поставки из этой страны снизились примерно до 940 тыс. долларов. А оставшиеся поставки пришлись на Казахстан — оттуда было ввезено мороженного мяса на 210 тыс. долларов.
Четвертое место по суммам ввоза занимает соль. За первое полугодие ее было импортировано на сумму в 1,1 млн долларов, годом ранее цифра была больше на 45 тыс. долларов. И в 2018, и в 2019 годах ввозили этот продукт в основном из Белоруссии — на 920 тыс. долларов год назад и на 820 тыс. долларов сейчас. Также на 234 тыс. долларов соли завезли из Казахстана, а из Азербайджана — на 52 тыс. долларов.
Пятое место, как и третье, — у мяса крупного рогатого скота. На этот раз, правда, речь идет не о замороженном, а о свежем или охлажденном. Его завезли из-за рубежа на 932 тыс. долларов. На 710 тыс. долларов мяса КРС завезли из Казахстана, еще на 218 тыс. долларов — из Белоруссии. Год назад свежего и охлажденного мяса привезли всего на 898 тыс. долларов — также из Белоруссии и Казахстана.
|Товар
|Стоимость, $
|Вес, кг
|0402-МОЛОКО И СЛИВКИ, СГУЩЕННЫЕ ИЛИ С ДОБАВЛЕНИЕМ САХАРА ИЛИ ДРУГИХ ПОДСЛАЩИВАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
|4.927.979,3
|2.160.000,0
|0806-ВИНОГРАД, СВЕЖИЙ ИЛИ СУШЕНЫЙ
|1.230.972,1
|655.224,0
|0202-МЯСО КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, ЗАМОРОЖЕННОЕ
|1.165.528,9
|307.485,5
|250100-СОЛЬ (ВКЛЮЧАЯ СОЛЬ СТОЛОВУЮ И ДЕНАТУРИРОВАННУЮ) И ХЛОРИД НАТРИЯ ЧИСТЫЙ, РАСТВОРЕННЫЕ ИЛИ НЕ РАСТВОРЕННЫЕ В ВОДЕ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАЩИЕ ДОБАВКИ АГЕНТОВ; ВОДА МОРСКАЯ
|1.109.695,1
|12.962.230,0
|0201-МЯСО КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, СВЕЖЕЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННОЕ
|932.170,6
|289.902,5
|0405-СЛИВОЧНОЕ МАСЛО И ПРОЧИЕ ЖИРЫ И МАСЛА, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ МОЛОКА; МОЛОЧНЫЕ ПАСТЫ
|880.838,6
|180.000,0
|0705-САЛАТ-ЛАТУК (LACTUCA SATIVA) И ЦИКОРИЙ (CICHORIUM SРР.), СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ
|865.560,6
|867.753,8
|2106909809-ПРОЧИЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ, В ДРУГОМ МЕСТЕ НЕ ПОИМЕННОВАНЫЕ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ
|379.113,5
|10.231,3
|0702000001-ТОМАТЫ СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ, С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 МАРТА
|353.762,3
|302.965,0
|0813-ФРУКТЫ СУШЕНЫЕ, КРОМЕ ПЛОДОВ ТОВАРНЫХ ПОЗИЦИЙ 0801 - 0806; СМЕСИ ОРЕХОВ ИЛИ СУШЕНЫХ ПЛОДОВ ДАННОЙ ГРУППЫ
|254.704,0
|291.133,0
|0702000004-ТОМАТЫ СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ
|210.219,4
|192.407,6
|0802-ПРОЧИЕ ОРЕХИ, СВЕЖИЕ ИЛИ СУШЕНЫЕ, ОЧИЩЕННЫЕ ОТ СКОРЛУПЫ ИЛИ НЕОЧИЩЕННЫЕ, С КОЖУРОЙ ИЛИ БЕЗ КОЖУРЫ
|146.385,2
|32.315,0
|0704-КАПУСТА КОЧАННАЯ, КАПУСТА ЦВЕТНАЯ, КОЛЬРАБИ, КАПУСТА ЛИСТОВАЯ И АНАЛОГИЧНЫЕ СЪЕДОБНЫЕ ОВОЩИ ИЗ РОДА BRASSICA, СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ
|120.908,6
|361.039,5
|0809-АБРИКОСЫ, ВИШНЯ И ЧЕРЕШНЯ, ПЕРСИКИ (ВКЛЮЧАЯ НЕКТАРИНЫ), СЛИВЫ И ТЕРН, СВЕЖИЕ
|104.090,4
|129.240,5
|0808-ЯБЛОКИ, ГРУШИ И АЙВА, СВЕЖИЕ
|99.962,7
|782.007,0
|0406-СЫРЫ И ТВОРОГ
|83.779,2
|20.097,3
|0709-ОВОЩИ ПРОЧИЕ, СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ
|63.025,8
|65.821,5
|2106909200-ПРОЧИЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ, НЕ СОДЕРЖАЩИЕ МОЛОЧНЫХ ЖИРОВ, САХАРОЗЫ, ИЗОГЛЮКОЗЫ, ГЛЮКОЗЫ И КРАХМАЛА ИЛИ СОДЕРЖАЩИЕ МЕНЕЕ 1,5 МАС.% МОЛОЧНОГО ЖИРА, 5 МАС.% САХАРОЗЫ ИЛИ ИЗОГЛЮКОЗЫ, 5 МАС.% ГЛЮКОЗЫ ИЛИ ...
|52.542,5
|432,4
|0703101900-ПРОЧИЙ ЛУК РЕПЧАТЫЙ
|38.069,7
|164.208,0
|0206299900-ПРОЧИЕ ПИЩЕВЫЕ СУБПРОДУКТЫ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, МОРОЖЕНЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
|32.255,8
|35.717,9
|0703200000-ЧЕСНОК СВЕЖИЙ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЙ
|31.234,2
|41.678,0
|0701909000-ПРОЧИЙ КАРТОФЕЛЬ, СВЕЖИЙ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЙ
|18.900,0
|40.000,0
|0702000002-ТОМАТЫ СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ, С 1 АПРЕЛЯ ПО 30 АПРЕЛЯ
|17.807,3
|17.110,0
|0702000003-ТОМАТЫ СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ, С 1 МАЯ ПО 14 МАЯ
|16.359,3
|18.846,2
|0703900000-ЛУК-ПОРЕЙ И ПРОЧИЕ ЛУКОВИЧНЫЕ ОВОЩИ СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ
|9.850,1
|13.133,0
|0706-МОРКОВЬ, РЕПА, СВЕКЛА СТОЛОВАЯ, КОЗЛОБОРОДНИК, СЕЛЬДЕРЕЙ КОРНЕВОЙ, РЕДИС И ПРОЧИЕ АНАЛОГИЧНЫЕ СЪЕДОБНЫЕ КОРНЕПЛОДЫ, СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ
|8.439,6
|42.415,5
|160100-КОЛБАСЫ И АНАЛОГИЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ МЯСА, МЯСНЫХ СУБПРОДУКТОВ ИЛИ КРОВИ, ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ НА ИХ ОСНОВЕ
|4.308,7
|1.343,4
|1901909900-ПРОЧИЕ ГОТОВЫЕ ПИЩ. ПРОДУКТЫ ИЗ МУКИ ТОНКОГО И ГРУБОГО ПОМОЛА,КРАХМАЛАИЛИ СОЛОД.ЭКСТР.,НЕ СОДЕРЖ. КАКАО ИЛИ СОДЕРЖ.МЕНЕЕ 40 МАС.% КАКАО, ИЗ СЫРЬЯ Т.П. 0401-0404 НЕ СОДЕРЖ. ИЛИ СОДЕРЖ. 5 МАС.% КАКАО.
|2.687,6
|2.300,0
|0804-ФИНИКИ, ИНЖИР, АНАНАСЫ, АВОКАДО, ГУАЙЯВА, МАНГО И МАНГОСТАН, ИЛИ ГАРЦИНИЯ, СВЕЖИЕ ИЛИ СУШЕНЫЕ
|682,9
|70,0
|0708-БОБОВЫЕ ОВОЩИ, ЛУЩЕНЫЕ ИЛИ НЕЛУЩЕНЫЕ, СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ
|510,4
|1.382,4
|0801-ОРЕХИ КОКОСОВЫЕ, ОРЕХИ БРАЗИЛЬСКИЕ И ОРЕХИ КЕШЬЮ, СВЕЖИЕ ИЛИ СУШЕНЫЕ, ОЧИЩЕННЫЕ ОТ СКОРЛУПЫ ИЛИ НЕ ОЧИЩЕННЫЕ, С КОЖУРОЙ ИЛИ БЕЗ КОЖУРЫ
|367,8
|30,0
|0206909900-ПИЩЕВЫЕ СУБПРОДУКТЫ ОВЕЦ И КОЗ, МОРОЖЕНЫЕ
|119,1
|21,6
|0713400000-ЧЕЧЕВИЦА СУШЕНАЯ, ЛУЩЕННАЯ, ОЧИЩЕННАЯ ОТ СЕМЕННОЙ КОЖУРЫ ИЛИ НЕОЧИЩЕННАЯ, КОЛОТАЯ ИЛИ НЕКОЛОТАЯ
|105,8
|140,0
|13.162.937,1
Иран оказался впереди Казахстана, а Турция идет в хвосте списка
Как несложно догадаться, основным импортером продовольствия в Татарстан в 2019 году является одна из стран СНГ, входящая в Таможенный союз. Правда, она была лидером и 5 лет назад, но вот все остальные «топовые» из списка исчезли. Итак, лидер — Белоруссия. За первое полугодие оттуда ввезли более половины всего зарубежного продовольствия — на сумму в 7,9 млн долларов из 13,2 миллиона. Основные статьи импорта отсюда — уже упоминавшееся сухое молоко, мясо, а также сливочное масло и соль. На относительно небольшие суммы отсюда завозили также сыры и творог (84 тыс. долларов), фрукты (яблоки и груши — на 18 тыс.) и колбасы (чуть менее чем на 4,5 тыс. долларов).
Второе место, вопреки ожиданиям, оказалось вовсе не у Казахстана — еще одного участника Таможенного союза. Здесь прыть проявили партнеры из Исламской республики Иран. Оттуда завезли продуктов на 1,36 млн долларов. Около миллиона долларов — сумма ввоза винограда, еще на 320 тыс. привезли салата-латука (известного как листья салата), на 14 тыс. — прочих овощей. Казахстан, впрочем, отстает от Ирана всего на 18 тыс. долларов. В основном отсюда везут мясо, соль, кочанную капусту, яблоки и груши, пищевые субпродукты крупного рогатого скота для фармацевтической продукции, картофель.
В топ-5 входят также Тунис с поставками листьев салата на 452 тыс. долларов и Узбекистан с 445 тыс. долларов (в основном оттуда ввозят абрикосы, вишню и черешню, персики, сливы, кочанную капусту, чеснок, виноград и прочие фрукты и овощи). Из «интересных» и далеких стран отметим также Индию с виноградом на 122 тыс. долларов, Египет все с тем же салатом-латуком, Саудовскую Аравию с финиками, инжиром, ананасом, авокадо и манго всего на 272 доллара.
Неожиданно небольшой, кроме того, импорт из Турции — всего на 2,4 тыс. долларов: оттуда небольшими партиями поставлялись орехи, финики, виноград и сушеные фрукты. Видимо, последствия временных антитурецких санкций Москвы, после которых обороты торговли не пришли на прежний уровень.
|Страна
|Всего ввоза из страны
|BY-БЕЛАРУСЬ
|7.906.147,6
|IR-ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА
|1.355.561,0
|KZ-КАЗАХСТАН
|1.337.815,8
|TN-ТУНИС
|451.876,0
|UZ-УЗБЕКИСТАН
|445.413,9
|KG-КИРГИЗИЯ
|340.575,7
|BG-БОЛГАРИЯ
|331.378,4
|MA-МАРОККО
|296.237,7
|TM-ТУРКМЕНИЯ
|249.879,0
|IN-ИНДИЯ
|121.790,0
|PL-ПОЛЬША
|92.162,5
|AZ-АЗЕРБАЙДЖАН
|89.165,1
|EG-ЕГИПЕТ
|88.166,2
|MD-МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА
|32.000,0
|RO-РУМЫНИЯ
|8.115,1
|TJ-ТАДЖИКИСТАН
|7.743,9
|AM-АРМЕНИЯ
|6.272,3
|TR-ТУРЦИЯ
|2.365,2
|SA-САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
|271,7
|13.162.937,1
Испанский салат-латук заменили Тунисом, а польские помидоры — Марокко
Интересно, что с 2014 года, когда было введено продовольственное эмбарго, ситуация с импортом изменилась весьма значительно — гораздо заметнее, чем за последний год. Однако вместе с исчезновением поставок из большинства стран Евросоюза, общий объем импорта заметно вырос. За весь 2014 год в Татарстан было импортировано продуктов всего на 6,4 млн долларов — это в два с лишним раза меньше, даже чем за половину 2019 года. Торговые сети, правда, говорят, что доля импорта, наоборот, снижается.
Так, Анастасия Дуленкова, представитель X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») говорит, что уже в августе 2015 года, то есть через год после введения Россией эмбарго на импорт отдельных категорий продуктов питания, доля отечественных товаров в торговых сетях X5 превысила 90% ассортимента, а в ряде категорий приблизилась к 100% — например, в питьевом молоке, куриных яйцах, свежем мясе. Производство собственных торговых марок, поиск новых локальных поставщиков и регулярные торгово-закупочные сессии позволили увеличить доли российских товаров в некоторых группах в два-три раза.
Похожие данные предоставила и пресс-служба розничной сети «Магнит»: доля импортных товаров в ассортименте сети, по словам ее представителей, всегда была невысокой. По данным на 31 декабря 2018 года, она составляла не более 7%. Доля импорта сыра в 2013 году составляла 37%, в 2019 году — 16%. Доля импорта овощей и фруктов снизилась с 64% в 2013 году до 43% в 2018 году.
Что касается официальных данных статистики по региону, то к заметным значимым категориям из продуктов, активно ввозившихся в 2014 году и менее представленным в импорте сейчас, относятся, например, томаты. За 2014 год их ввезли на 920 тыс. долларов — тогда их в основном ввозили из Польши (на 613 тыс. долларов), Испании и Марокко (158 и 149 тыс. долларов). Сейчас их почти полностью поставляют Марокко и Туркмения.
Цитрусовые, ранее ввозившиеся из Египта и Ливана (на 84 и 35 тыс. долларов), за первую половину 2019 года не ввезли из этих государств в Татарстан ни разу (хотя страны-импортеры, не входя в Евросоюз, не попали под эмбарго). Заметно, кроме того, изменение структуры импорта салата-латука и цикория: в 2014 году его ввезли на 1,9 млн долларов, причем 1,2 млн долларов пришлись на Испанию, еще полмиллиона — на Италию, а 197 тыс. — на Нидерланды. За половину 2019 года салата было ввезено всего на 865 тыс. долларов, основные импортеры — Тунис и Иран.
В целом же, если говорить про страны, то около 1,3 млн долларов на импорте в Татарстане за последние 5 лет потеряла Испания, еще около миллиона — Италия. 885 тыс. долларов импорта было из Польши, 231 тыс. долларов — из Нидерландов. Все они входили в топ-5 импортеров в Татарстан. Лишь первое место сохранилось за Белоруссией, причем ее 1,8 млн долларов по итогам 2014 года выросли до 5 млн долларов за первую половину 2019 года.
|Товар
|Страна
|Стоимость, в тыс.долл.
|Вес, в тоннах
|Всего по стране
|Итог
|6359,9
|2501-СОЛЬ (ВКЛЮЧАЯ СОЛЬ СТОЛОВУЮ И ДЕНАТУРИРОВАННУЮ) И ХЛОРИД НАТРИЯ ЧИСТЫЙ, РАСТВОРЕННЫЕ ИЛИ НЕ РАСТВОРЕННЫЕ В ВОДЕ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАЩИЕ ДОБАВКИ АГЕНТОВ; ВОДА МОРСКАЯ
|BY-БЕЛАРУСЬ
|1237,3
|11717
|1798,5
|0705-САЛАТ-ЛАТУК (LACTUCA SATIVA) И ЦИКОРИЙ (CICHORIUM SРР.), СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ
|ES-ИСПАНИЯ
|1171,5
|840,8
|1329,3
|0702-ТОМАТЫ СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ
|PL-ПОЛЬША
|613,1
|487,5
|0705-САЛАТ-ЛАТУК (LACTUCA SATIVA) И ЦИКОРИЙ (CICHORIUM SРР.), СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ
|IT-ИТАЛИЯ
|508,1
|199,1
|0709-ОВОЩИ ПРОЧИЕ, СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ
|IT-ИТАЛИЯ
|498,7
|92,3
|0202-МЯСО КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, ЗАМОРОЖЕННОЕ
|BY-БЕЛАРУСЬ
|355,4
|113
|0804-ФИНИКИ, ИНЖИР, АНАНАСЫ, АВОКАДО, ГУАЙЯВА, МАНГО И МАНГОСТАН, ИЛИ ГАРЦИНИЯ, СВЕЖИЕ ИЛИ СУШЕНЫЕ
|IR-ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА
|231,5
|167,5
|2106909809-ПРОЧИЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ, В ДРУГОМ МЕСТЕ НЕ ПОИМЕННОВАНЫЕ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ
|PL-ПОЛЬША
|214,5
|13,5
|885,1
|0705-САЛАТ-ЛАТУК (LACTUCA SATIVA) И ЦИКОРИЙ (CICHORIUM SРР.), СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ
|NL-НИДЕРЛАНДЫ
|197,4
|202,8
|2501-СОЛЬ (ВКЛЮЧАЯ СОЛЬ СТОЛОВУЮ И ДЕНАТУРИРОВАННУЮ) И ХЛОРИД НАТРИЯ ЧИСТЫЙ, РАСТВОРЕННЫЕ ИЛИ НЕ РАСТВОРЕННЫЕ В ВОДЕ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАЩИЕ ДОБАВКИ АГЕНТОВ; ВОДА МОРСКАЯ
|UA-УКРАИНА
|164,6
|4379,9
|0702-ТОМАТЫ СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ
|ES-ИСПАНИЯ
|157,8
|97,8
|0702-ТОМАТЫ СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ
|MA-МАРОККО
|148,9
|97,5
|148,9
|2501-СОЛЬ (ВКЛЮЧАЯ СОЛЬ СТОЛОВУЮ И ДЕНАТУРИРОВАННУЮ) И ХЛОРИД НАТРИЯ ЧИСТЫЙ, РАСТВОРЕННЫЕ ИЛИ НЕ РАСТВОРЕННЫЕ В ВОДЕ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАЩИЕ ДОБАВКИ АГЕНТОВ; ВОДА МОРСКАЯ
|KZ-КАЗАХСТАН
|143,5
|1592,3
|197
|0406-СЫРЫ И ТВОРОГ
|BY-БЕЛАРУСЬ
|103
|35,2
|0805-ЦИТРУСОВЫЕ ПЛОДЫ, СВЕЖИЕ ИЛИ СУШЕНЫЕ
|EG-ЕГИПЕТ
|84,1
|165,6
|111,6
|2501-СОЛЬ (ВКЛЮЧАЯ СОЛЬ СТОЛОВУЮ И ДЕНАТУРИРОВАННУЮ) И ХЛОРИД НАТРИЯ ЧИСТЫЙ, РАСТВОРЕННЫЕ ИЛИ НЕ РАСТВОРЕННЫЕ В ВОДЕ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАЩИЕ ДОБАВКИ АГЕНТОВ; ВОДА МОРСКАЯ
|DE-ГЕРМАНИЯ
|50,4
|0,9
|97,7
|0207-МЯСО И ПИЩЕВЫЕ СУБПРОДУКТЫ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ, УКАЗАННОЙ В ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 0105, СВЕЖИЕ, ОХЛАЖДЕННЫЕ ИЛИ ЗАМОРОЖЕННЫЕ
|BY-БЕЛАРУСЬ
|43,3
|20
|1901909900-ПРОЧИЕ ГОТОВЫЕ ПИЩ. ПРОДУКТЫ ИЗ МУКИ ТОНКОГО И ГРУБОГО ПОМОЛА,КРАХМАЛАИЛИ СОЛОД.ЭКСТР.,НЕ СОДЕРЖ. КАКАО ИЛИ СОДЕРЖ.МЕНЕЕ 40 МАС.% КАКАО, ИЗ СЫРЬЯ Т.П. 0401-0404 НЕ СОДЕРЖ. ИЛИ СОДЕРЖ. 5 МАС.% КАКАО.
|DE-ГЕРМАНИЯ
|42,8
|21,7
|0802-ПРОЧИЕ ОРЕХИ, СВЕЖИЕ ИЛИ СУШЕНЫЕ, ОЧИЩЕННЫЕ ОТ СКОРЛУПЫ ИЛИ НЕОЧИЩЕННЫЕ, С КОЖУРОЙ ИЛИ БЕЗ КОЖУРЫ
|KZ-КАЗАХСТАН
|42,7
|19,9
|0808-ЯБЛОКИ, ГРУШИ И АЙВА, СВЕЖИЕ
|PL-ПОЛЬША
|37,1
|74,4
|2106909809-ПРОЧИЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ, В ДРУГОМ МЕСТЕ НЕ ПОИМЕННОВАНЫЕ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ
|RO-РУМЫНИЯ
|36,9
|1,7
|36,9
|0805-ЦИТРУСОВЫЕ ПЛОДЫ, СВЕЖИЕ ИЛИ СУШЕНЫЕ
|LB-ЛИВАН
|34,7
|39,1
|2106909809-ПРОЧИЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ, В ДРУГОМ МЕСТЕ НЕ ПОИМЕННОВАНЫЕ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ
|CH-ШВЕЙЦАРИЯ
|27,7
|0,5
|27,7
|0704-КАПУСТА КОЧАННАЯ, КАПУСТА ЦВЕТНАЯ, КОЛЬРАБИ, КАПУСТА ЛИСТОВАЯ И АНАЛОГИЧНЫЕ СЪЕДОБНЫЕ ОВОЩИ ИЗ РОДА BRASSICA, СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ
|BY-БЕЛАРУСЬ
|27,7
|33,5
|0703-ЛУК РЕПЧАТЫЙ, ЛУК ШАЛОТ, ЧЕСНОК, ЛУК-ПОРЕЙ И ПРОЧИЕ ЛУКОВИЧНЫЕ ОВОЩИ, СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ
|EG-ЕГИПЕТ
|27,5
|54
|0706-МОРКОВЬ, РЕПА, СВЕКЛА СТОЛОВАЯ, КОЗЛОБОРОДНИК, СЕЛЬДЕРЕЙ КОРНЕВОЙ, РЕДИС И ПРОЧИЕ АНАЛОГИЧНЫЕ СЪЕДОБНЫЕ КОРНЕПЛОДЫ, СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ
|NL-НИДЕРЛАНДЫ
|20,5
|43,9
|230,9
|0705-САЛАТ-ЛАТУК (LACTUCA SATIVA) И ЦИКОРИЙ (CICHORIUM SРР.), СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ
|PL-ПОЛЬША
|20,4
|18
|2106909809-ПРОЧИЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ, В ДРУГОМ МЕСТЕ НЕ ПОИМЕННОВАНЫЕ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ
|TW-ТАЙВАНЬ (КИТАЙ)
|14,8
|4,6
|14,8
|0813-ФРУКТЫ СУШЕНЫЕ, КРОМЕ ПЛОДОВ ТОВАРНЫХ ПОЗИЦИЙ 0801 - 0806; СМЕСИ ОРЕХОВ ИЛИ СУШЕНЫХ ПЛОДОВ ДАННОЙ ГРУППЫ
|KG-КИРГИЗИЯ
|14,4
|0,9
|14,4
|0701-КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЙ
|BY-БЕЛАРУСЬ
|13,8
|38,7
|0703-ЛУК РЕПЧАТЫЙ, ЛУК ШАЛОТ, ЧЕСНОК, ЛУК-ПОРЕЙ И ПРОЧИЕ ЛУКОВИЧНЫЕ ОВОЩИ, СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ
|NL-НИДЕРЛАНДЫ
|13
|18,8
|0813-ФРУКТЫ СУШЕНЫЕ, КРОМЕ ПЛОДОВ ТОВАРНЫХ ПОЗИЦИЙ 0801 - 0806; СМЕСИ ОРЕХОВ ИЛИ СУШЕНЫХ ПЛОДОВ ДАННОЙ ГРУППЫ
|KZ-КАЗАХСТАН
|10,8
|20
|0806-ВИНОГРАД, СВЕЖИЙ ИЛИ СУШЕНЫЙ
|IR-ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА
|10,7
|5,3
|0
|0802-ПРОЧИЕ ОРЕХИ, СВЕЖИЕ ИЛИ СУШЕНЫЕ, ОЧИЩЕННЫЕ ОТ СКОРЛУПЫ ИЛИ НЕОЧИЩЕННЫЕ, С КОЖУРОЙ ИЛИ БЕЗ КОЖУРЫ
|IR-ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА
|8,1
|1
|0709-ОВОЩИ ПРОЧИЕ, СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ
|BY-БЕЛАРУСЬ
|7,9
|5,3
|2106909809-ПРОЧИЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ, В ДРУГОМ МЕСТЕ НЕ ПОИМЕННОВАНЫЕ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ
|SE-ШВЕЦИЯ
|5,6
|0,1
|5,6
|2106909809-ПРОЧИЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ, В ДРУГОМ МЕСТЕ НЕ ПОИМЕННОВАНЫЕ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ
|DE-ГЕРМАНИЯ
|4,5
|0,8
|0706-МОРКОВЬ, РЕПА, СВЕКЛА СТОЛОВАЯ, КОЗЛОБОРОДНИК, СЕЛЬДЕРЕЙ КОРНЕВОЙ, РЕДИС И ПРОЧИЕ АНАЛОГИЧНЫЕ СЪЕДОБНЫЕ КОРНЕПЛОДЫ, СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ
|BY-БЕЛАРУСЬ
|4,1
|10,8
|2106909809-ПРОЧИЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ, В ДРУГОМ МЕСТЕ НЕ ПОИМЕННОВАНЫЕ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ
|BY-БЕЛАРУСЬ
|3,7
|0,3
|0709-ОВОЩИ ПРОЧИЕ, СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ
|IL-ИЗРАИЛЬ
|1,7
|0,2
|1,7
|1901909900-ПРОЧИЕ ГОТОВЫЕ ПИЩ. ПРОДУКТЫ ИЗ МУКИ ТОНКОГО И ГРУБОГО ПОМОЛА,КРАХМАЛАИЛИ СОЛОД.ЭКСТР.,НЕ СОДЕРЖ. КАКАО ИЛИ СОДЕРЖ.МЕНЕЕ 40 МАС.% КАКАО, ИЗ СЫРЬЯ Т.П. 0401-0404 НЕ СОДЕРЖ. ИЛИ СОДЕРЖ. 5 МАС.% КАКАО.
|BY-БЕЛАРУСЬ
|1,7
|1,5
|0808-ЯБЛОКИ, ГРУШИ И АЙВА, СВЕЖИЕ
|LB-ЛИВАН
|1,6
|2,5
|36,3
|2501-СОЛЬ (ВКЛЮЧАЯ СОЛЬ СТОЛОВУЮ И ДЕНАТУРИРОВАННУЮ) И ХЛОРИД НАТРИЯ ЧИСТЫЙ, РАСТВОРЕННЫЕ ИЛИ НЕ РАСТВОРЕННЫЕ В ВОДЕ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАЩИЕ ДОБАВКИ АГЕНТОВ; ВОДА МОРСКАЯ
|IT-ИТАЛИЯ
|1,1
|0
|1007,9
|2501-СОЛЬ (ВКЛЮЧАЯ СОЛЬ СТОЛОВУЮ И ДЕНАТУРИРОВАННУЮ) И ХЛОРИД НАТРИЯ ЧИСТЫЙ, РАСТВОРЕННЫЕ ИЛИ НЕ РАСТВОРЕННЫЕ В ВОДЕ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАЩИЕ ДОБАВКИ АГЕНТОВ; ВОДА МОРСКАЯ
|FR-ФРАНЦИЯ
|0,7
|0
|0,7
|0705-САЛАТ-ЛАТУК (LACTUCA SATIVA) И ЦИКОРИЙ (CICHORIUM SРР.), СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ
|BY-БЕЛАРУСЬ
|0,3
|0,2
|0702-ТОМАТЫ СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ
|BY-БЕЛАРУСЬ
|0,3
|0,4
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