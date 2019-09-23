Первая пятилетка антисанкций: белорусы завалили Татарстан молочкой, мясом и солью

Что изменилось в структуре импорта продовольствия в РТ со времени введения «антисанкций» и какие страны от этого выиграли?

Фото: Максим Платонов

Прошло уже 5 лет с момента введения «антисанкций» — продовольственного эмбарго России в отношении продуктов из стран Евросоюза. Учитывая близость Европы, эти страны были одними из главных импортеров. Как следует из данных статистики, это сыграло на руку ближайшему соседу — Белоруссии. При этом в целом объемы импорта в Татарстан значительно увеличились. Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», импорт в республику вырос кратно, а польские помидоры на столах татарстанцев уступили место марокканским. Подробнее — в нашем обзоре.

Сухое молоко как главная статья импорта и белорусская соль

По данным аналитической службы «Реального времени», за последние годы объем ввезенного в Татарстан импортного продовольствия заметно вырос. Причем особенно заметен рост в 2019 году. За первую половину 2018 года в регион ввезли продуктов из-за рубежа на общую сумму в 7,39 млн долларов, а за аналогичный период этого года величина составила уже 13,2 млн долларов. Примечательно, что он почти достиг показателя за весь прошлый год — тогда к концу декабря цифра достигла 14,4 млн долларов.

Наиболее заметен рост импорта категории «Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ». За полгода в Татарстан ввезли таких продуктов на сумму в 4,9 млн долларов — это более трети от всего продовольственного импорта в республику. Год назад продуктов из этой категории ввезли всего на 103 тыс. долларов — почти в 50 раз меньше, чем в этом году. Все поставки шли из Белоруссии, причем речь идет о молоке и сливках в твердых формах — порошке и гранулах. Год назад молоко и сливки в Татарстан ввозили не только из этой страны, но еще и из Казахстана — правда, всего на 1,57 тыс. долларов.

За половину года винограда ввезли на 1,23 млн долларов — год назад аналогичный показатель был в четыре раза меньше, всего 312,4 тыс. долларов. Фото Максима Платонова

Второе место по объему импорта в Татарстан среди продуктовых категорий занимает виноград. За половину года его ввезли на 1,23 млн долларов — год назад аналогичный показатель был в четыре раза меньше, всего 312,4 тыс. долларов. В основном виноград поставляется из Ирана — примерно на сумму в 900 тыс. долларов. Помимо того, поставки были из Индии — на 120 тыс. долларов, из Узбекистана — на 91 тыс., и из Турции — на незначительную сумму, всего 550 долларов.

Чуть меньше, чем винограда, в Татарстан завезли замороженного мяса крупного рогатого скота — на 1,17 млн долларов. По сравнению с прошлым годом сумма, на которую его ввезли, практически не изменилась. Год назад оно ввозилось из Белоруссии. Сейчас поставки из этой страны снизились примерно до 940 тыс. долларов. А оставшиеся поставки пришлись на Казахстан — оттуда было ввезено мороженного мяса на 210 тыс. долларов.

Четвертое место по суммам ввоза занимает соль. За первое полугодие ее было импортировано на сумму в 1,1 млн долларов, годом ранее цифра была больше на 45 тыс. долларов. И в 2018, и в 2019 годах ввозили этот продукт в основном из Белоруссии — на 920 тыс. долларов год назад и на 820 тыс. долларов сейчас. Также на 234 тыс. долларов соли завезли из Казахстана, а из Азербайджана — на 52 тыс. долларов.

Пятое место, как и третье, — у мяса крупного рогатого скота. На этот раз, правда, речь идет не о замороженном, а о свежем или охлажденном. Его завезли из-за рубежа на 932 тыс. долларов. На 710 тыс. долларов мяса КРС завезли из Казахстана, еще на 218 тыс. долларов — из Белоруссии. Год назад свежего и охлажденного мяса привезли всего на 898 тыс. долларов — также из Белоруссии и Казахстана.

Импорт продуктов питания в Татарстан, I полугодие 2019 года

Товар Стоимость, $ Вес, кг 0402-МОЛОКО И СЛИВКИ, СГУЩЕННЫЕ ИЛИ С ДОБАВЛЕНИЕМ САХАРА ИЛИ ДРУГИХ ПОДСЛАЩИВАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 4.927.979,3 2.160.000,0 0806-ВИНОГРАД, СВЕЖИЙ ИЛИ СУШЕНЫЙ 1.230.972,1 655.224,0 0202-МЯСО КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, ЗАМОРОЖЕННОЕ 1.165.528,9 307.485,5 250100-СОЛЬ (ВКЛЮЧАЯ СОЛЬ СТОЛОВУЮ И ДЕНАТУРИРОВАННУЮ) И ХЛОРИД НАТРИЯ ЧИСТЫЙ, РАСТВОРЕННЫЕ ИЛИ НЕ РАСТВОРЕННЫЕ В ВОДЕ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАЩИЕ ДОБАВКИ АГЕНТОВ; ВОДА МОРСКАЯ 1.109.695,1 12.962.230,0 0201-МЯСО КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, СВЕЖЕЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННОЕ 932.170,6 289.902,5 0405-СЛИВОЧНОЕ МАСЛО И ПРОЧИЕ ЖИРЫ И МАСЛА, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ МОЛОКА; МОЛОЧНЫЕ ПАСТЫ 880.838,6 180.000,0 0705-САЛАТ-ЛАТУК (LACTUCA SATIVA) И ЦИКОРИЙ (CICHORIUM SРР.), СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ 865.560,6 867.753,8 2106909809-ПРОЧИЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ, В ДРУГОМ МЕСТЕ НЕ ПОИМЕННОВАНЫЕ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ 379.113,5 10.231,3 0702000001-ТОМАТЫ СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ, С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 МАРТА 353.762,3 302.965,0 0813-ФРУКТЫ СУШЕНЫЕ, КРОМЕ ПЛОДОВ ТОВАРНЫХ ПОЗИЦИЙ 0801 - 0806; СМЕСИ ОРЕХОВ ИЛИ СУШЕНЫХ ПЛОДОВ ДАННОЙ ГРУППЫ 254.704,0 291.133,0 0702000004-ТОМАТЫ СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ 210.219,4 192.407,6 0802-ПРОЧИЕ ОРЕХИ, СВЕЖИЕ ИЛИ СУШЕНЫЕ, ОЧИЩЕННЫЕ ОТ СКОРЛУПЫ ИЛИ НЕОЧИЩЕННЫЕ, С КОЖУРОЙ ИЛИ БЕЗ КОЖУРЫ 146.385,2 32.315,0 0704-КАПУСТА КОЧАННАЯ, КАПУСТА ЦВЕТНАЯ, КОЛЬРАБИ, КАПУСТА ЛИСТОВАЯ И АНАЛОГИЧНЫЕ СЪЕДОБНЫЕ ОВОЩИ ИЗ РОДА BRASSICA, СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ 120.908,6 361.039,5 0809-АБРИКОСЫ, ВИШНЯ И ЧЕРЕШНЯ, ПЕРСИКИ (ВКЛЮЧАЯ НЕКТАРИНЫ), СЛИВЫ И ТЕРН, СВЕЖИЕ 104.090,4 129.240,5 0808-ЯБЛОКИ, ГРУШИ И АЙВА, СВЕЖИЕ 99.962,7 782.007,0 0406-СЫРЫ И ТВОРОГ 83.779,2 20.097,3 0709-ОВОЩИ ПРОЧИЕ, СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ 63.025,8 65.821,5 2106909200-ПРОЧИЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ, НЕ СОДЕРЖАЩИЕ МОЛОЧНЫХ ЖИРОВ, САХАРОЗЫ, ИЗОГЛЮКОЗЫ, ГЛЮКОЗЫ И КРАХМАЛА ИЛИ СОДЕРЖАЩИЕ МЕНЕЕ 1,5 МАС.% МОЛОЧНОГО ЖИРА, 5 МАС.% САХАРОЗЫ ИЛИ ИЗОГЛЮКОЗЫ, 5 МАС.% ГЛЮКОЗЫ ИЛИ ... 52.542,5 432,4 0703101900-ПРОЧИЙ ЛУК РЕПЧАТЫЙ 38.069,7 164.208,0 0206299900-ПРОЧИЕ ПИЩЕВЫЕ СУБПРОДУКТЫ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, МОРОЖЕНЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 32.255,8 35.717,9 0703200000-ЧЕСНОК СВЕЖИЙ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЙ 31.234,2 41.678,0 0701909000-ПРОЧИЙ КАРТОФЕЛЬ, СВЕЖИЙ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЙ 18.900,0 40.000,0 0702000002-ТОМАТЫ СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ, С 1 АПРЕЛЯ ПО 30 АПРЕЛЯ 17.807,3 17.110,0 0702000003-ТОМАТЫ СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ, С 1 МАЯ ПО 14 МАЯ 16.359,3 18.846,2 0703900000-ЛУК-ПОРЕЙ И ПРОЧИЕ ЛУКОВИЧНЫЕ ОВОЩИ СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ 9.850,1 13.133,0 0706-МОРКОВЬ, РЕПА, СВЕКЛА СТОЛОВАЯ, КОЗЛОБОРОДНИК, СЕЛЬДЕРЕЙ КОРНЕВОЙ, РЕДИС И ПРОЧИЕ АНАЛОГИЧНЫЕ СЪЕДОБНЫЕ КОРНЕПЛОДЫ, СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ 8.439,6 42.415,5 160100-КОЛБАСЫ И АНАЛОГИЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ МЯСА, МЯСНЫХ СУБПРОДУКТОВ ИЛИ КРОВИ, ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ НА ИХ ОСНОВЕ 4.308,7 1.343,4 1901909900-ПРОЧИЕ ГОТОВЫЕ ПИЩ. ПРОДУКТЫ ИЗ МУКИ ТОНКОГО И ГРУБОГО ПОМОЛА,КРАХМАЛАИЛИ СОЛОД.ЭКСТР.,НЕ СОДЕРЖ. КАКАО ИЛИ СОДЕРЖ.МЕНЕЕ 40 МАС.% КАКАО, ИЗ СЫРЬЯ Т.П. 0401-0404 НЕ СОДЕРЖ. ИЛИ СОДЕРЖ. 5 МАС.% КАКАО. 2.687,6 2.300,0 0804-ФИНИКИ, ИНЖИР, АНАНАСЫ, АВОКАДО, ГУАЙЯВА, МАНГО И МАНГОСТАН, ИЛИ ГАРЦИНИЯ, СВЕЖИЕ ИЛИ СУШЕНЫЕ 682,9 70,0 0708-БОБОВЫЕ ОВОЩИ, ЛУЩЕНЫЕ ИЛИ НЕЛУЩЕНЫЕ, СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ 510,4 1.382,4 0801-ОРЕХИ КОКОСОВЫЕ, ОРЕХИ БРАЗИЛЬСКИЕ И ОРЕХИ КЕШЬЮ, СВЕЖИЕ ИЛИ СУШЕНЫЕ, ОЧИЩЕННЫЕ ОТ СКОРЛУПЫ ИЛИ НЕ ОЧИЩЕННЫЕ, С КОЖУРОЙ ИЛИ БЕЗ КОЖУРЫ 367,8 30,0 0206909900-ПИЩЕВЫЕ СУБПРОДУКТЫ ОВЕЦ И КОЗ, МОРОЖЕНЫЕ 119,1 21,6 0713400000-ЧЕЧЕВИЦА СУШЕНАЯ, ЛУЩЕННАЯ, ОЧИЩЕННАЯ ОТ СЕМЕННОЙ КОЖУРЫ ИЛИ НЕОЧИЩЕННАЯ, КОЛОТАЯ ИЛИ НЕКОЛОТАЯ 105,8 140,0 13.162.937,1

Иран оказался впереди Казахстана, а Турция идет в хвосте списка

Как несложно догадаться, основным импортером продовольствия в Татарстан в 2019 году является одна из стран СНГ, входящая в Таможенный союз. Правда, она была лидером и 5 лет назад, но вот все остальные «топовые» из списка исчезли. Итак, лидер — Белоруссия. За первое полугодие оттуда ввезли более половины всего зарубежного продовольствия — на сумму в 7,9 млн долларов из 13,2 миллиона. Основные статьи импорта отсюда — уже упоминавшееся сухое молоко, мясо, а также сливочное масло и соль. На относительно небольшие суммы отсюда завозили также сыры и творог (84 тыс. долларов), фрукты (яблоки и груши — на 18 тыс.) и колбасы (чуть менее чем на 4,5 тыс. долларов).

Второе место, вопреки ожиданиям, оказалось вовсе не у Казахстана — еще одного участника Таможенного союза. Здесь прыть проявили партнеры из Исламской республики Иран. Оттуда завезли продуктов на 1,36 млн долларов. Около миллиона долларов — сумма ввоза винограда, еще на 320 тыс. привезли салата-латука (известного как листья салата), на 14 тыс. — прочих овощей. Казахстан, впрочем, отстает от Ирана всего на 18 тыс. долларов. В основном отсюда везут мясо, соль, кочанную капусту, яблоки и груши, пищевые субпродукты крупного рогатого скота для фармацевтической продукции, картофель.

В топ-5 входят также Тунис с поставками листьев салата на 452 тыс. долларов и Узбекистан с 445 тыс. долларов (в основном оттуда ввозят абрикосы, вишню и черешню, персики, сливы, кочанную капусту, чеснок, виноград и прочие фрукты и овощи). Из «интересных» и далеких стран отметим также Индию с виноградом на 122 тыс. долларов, Египет все с тем же салатом-латуком, Саудовскую Аравию с финиками, инжиром, ананасом, авокадо и манго всего на 272 доллара.

Неожиданно небольшой, кроме того, импорт из Турции — всего на 2,4 тыс. долларов: оттуда небольшими партиями поставлялись орехи, финики, виноград и сушеные фрукты. Видимо, последствия временных антитурецких санкций Москвы, после которых обороты торговли не пришли на прежний уровень.

Импортеры продовольствия в Татарстан, I полугодие 2019 года

Страна Всего ввоза из страны BY-БЕЛАРУСЬ 7.906.147,6 IR-ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА 1.355.561,0 KZ-КАЗАХСТАН 1.337.815,8 TN-ТУНИС 451.876,0 UZ-УЗБЕКИСТАН 445.413,9 KG-КИРГИЗИЯ 340.575,7 BG-БОЛГАРИЯ 331.378,4 MA-МАРОККО 296.237,7 TM-ТУРКМЕНИЯ 249.879,0 IN-ИНДИЯ 121.790,0 PL-ПОЛЬША 92.162,5 AZ-АЗЕРБАЙДЖАН 89.165,1 EG-ЕГИПЕТ 88.166,2 MD-МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА 32.000,0 RO-РУМЫНИЯ 8.115,1 TJ-ТАДЖИКИСТАН 7.743,9 AM-АРМЕНИЯ 6.272,3 TR-ТУРЦИЯ 2.365,2 SA-САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 271,7 13.162.937,1

Испанский салат-латук заменили Тунисом, а польские помидоры — Марокко



Интересно, что с 2014 года, когда было введено продовольственное эмбарго, ситуация с импортом изменилась весьма значительно — гораздо заметнее, чем за последний год. Однако вместе с исчезновением поставок из большинства стран Евросоюза, общий объем импорта заметно вырос. За весь 2014 год в Татарстан было импортировано продуктов всего на 6,4 млн долларов — это в два с лишним раза меньше, даже чем за половину 2019 года. Торговые сети, правда, говорят, что доля импорта, наоборот, снижается.

Так, Анастасия Дуленкова, представитель X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») говорит, что уже в августе 2015 года, то есть через год после введения Россией эмбарго на импорт отдельных категорий продуктов питания, доля отечественных товаров в торговых сетях X5 превысила 90% ассортимента, а в ряде категорий приблизилась к 100% — например, в питьевом молоке, куриных яйцах, свежем мясе. Производство собственных торговых марок, поиск новых локальных поставщиков и регулярные торгово-закупочные сессии позволили увеличить доли российских товаров в некоторых группах в два-три раза.

Похожие данные предоставила и пресс-служба розничной сети «Магнит»: доля импортных товаров в ассортименте сети, по словам ее представителей, всегда была невысокой. По данным на 31 декабря 2018 года, она составляла не более 7%. Доля импорта сыра в 2013 году составляла 37%, в 2019 году — 16%. Доля импорта овощей и фруктов снизилась с 64% в 2013 году до 43% в 2018 году.

Торговые сети говорят, что доля импорта, наоборот, снижается. Фото Олега Тихонова

Что касается официальных данных статистики по региону, то к заметным значимым категориям из продуктов, активно ввозившихся в 2014 году и менее представленным в импорте сейчас, относятся, например, томаты. За 2014 год их ввезли на 920 тыс. долларов — тогда их в основном ввозили из Польши (на 613 тыс. долларов), Испании и Марокко (158 и 149 тыс. долларов). Сейчас их почти полностью поставляют Марокко и Туркмения.

Цитрусовые, ранее ввозившиеся из Египта и Ливана (на 84 и 35 тыс. долларов), за первую половину 2019 года не ввезли из этих государств в Татарстан ни разу (хотя страны-импортеры, не входя в Евросоюз, не попали под эмбарго). Заметно, кроме того, изменение структуры импорта салата-латука и цикория: в 2014 году его ввезли на 1,9 млн долларов, причем 1,2 млн долларов пришлись на Испанию, еще полмиллиона — на Италию, а 197 тыс. — на Нидерланды. За половину 2019 года салата было ввезено всего на 865 тыс. долларов, основные импортеры — Тунис и Иран.

В целом же, если говорить про страны, то около 1,3 млн долларов на импорте в Татарстане за последние 5 лет потеряла Испания, еще около миллиона — Италия. 885 тыс. долларов импорта было из Польши, 231 тыс. долларов — из Нидерландов. Все они входили в топ-5 импортеров в Татарстан. Лишь первое место сохранилось за Белоруссией, причем ее 1,8 млн долларов по итогам 2014 года выросли до 5 млн долларов за первую половину 2019 года.

Импорт продуктов питания в Татарстан, 2014 год

Товар Страна Стоимость, в тыс.долл. Вес, в тоннах Всего по стране Итог 6359,9 2501-СОЛЬ (ВКЛЮЧАЯ СОЛЬ СТОЛОВУЮ И ДЕНАТУРИРОВАННУЮ) И ХЛОРИД НАТРИЯ ЧИСТЫЙ, РАСТВОРЕННЫЕ ИЛИ НЕ РАСТВОРЕННЫЕ В ВОДЕ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАЩИЕ ДОБАВКИ АГЕНТОВ; ВОДА МОРСКАЯ BY-БЕЛАРУСЬ 1237,3 11717 1798,5 0705-САЛАТ-ЛАТУК (LACTUCA SATIVA) И ЦИКОРИЙ (CICHORIUM SРР.), СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ ES-ИСПАНИЯ 1171,5 840,8 1329,3 0702-ТОМАТЫ СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ PL-ПОЛЬША 613,1 487,5 0705-САЛАТ-ЛАТУК (LACTUCA SATIVA) И ЦИКОРИЙ (CICHORIUM SРР.), СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ IT-ИТАЛИЯ 508,1 199,1 0709-ОВОЩИ ПРОЧИЕ, СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ IT-ИТАЛИЯ 498,7 92,3 0202-МЯСО КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, ЗАМОРОЖЕННОЕ BY-БЕЛАРУСЬ 355,4 113 0804-ФИНИКИ, ИНЖИР, АНАНАСЫ, АВОКАДО, ГУАЙЯВА, МАНГО И МАНГОСТАН, ИЛИ ГАРЦИНИЯ, СВЕЖИЕ ИЛИ СУШЕНЫЕ IR-ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА 231,5 167,5 2106909809-ПРОЧИЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ, В ДРУГОМ МЕСТЕ НЕ ПОИМЕННОВАНЫЕ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ PL-ПОЛЬША 214,5 13,5 885,1 0705-САЛАТ-ЛАТУК (LACTUCA SATIVA) И ЦИКОРИЙ (CICHORIUM SРР.), СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ NL-НИДЕРЛАНДЫ 197,4 202,8 2501-СОЛЬ (ВКЛЮЧАЯ СОЛЬ СТОЛОВУЮ И ДЕНАТУРИРОВАННУЮ) И ХЛОРИД НАТРИЯ ЧИСТЫЙ, РАСТВОРЕННЫЕ ИЛИ НЕ РАСТВОРЕННЫЕ В ВОДЕ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАЩИЕ ДОБАВКИ АГЕНТОВ; ВОДА МОРСКАЯ UA-УКРАИНА 164,6 4379,9 0702-ТОМАТЫ СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ ES-ИСПАНИЯ 157,8 97,8 0702-ТОМАТЫ СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ MA-МАРОККО 148,9 97,5 148,9 2501-СОЛЬ (ВКЛЮЧАЯ СОЛЬ СТОЛОВУЮ И ДЕНАТУРИРОВАННУЮ) И ХЛОРИД НАТРИЯ ЧИСТЫЙ, РАСТВОРЕННЫЕ ИЛИ НЕ РАСТВОРЕННЫЕ В ВОДЕ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАЩИЕ ДОБАВКИ АГЕНТОВ; ВОДА МОРСКАЯ KZ-КАЗАХСТАН 143,5 1592,3 197 0406-СЫРЫ И ТВОРОГ BY-БЕЛАРУСЬ 103 35,2 0805-ЦИТРУСОВЫЕ ПЛОДЫ, СВЕЖИЕ ИЛИ СУШЕНЫЕ EG-ЕГИПЕТ 84,1 165,6 111,6 2501-СОЛЬ (ВКЛЮЧАЯ СОЛЬ СТОЛОВУЮ И ДЕНАТУРИРОВАННУЮ) И ХЛОРИД НАТРИЯ ЧИСТЫЙ, РАСТВОРЕННЫЕ ИЛИ НЕ РАСТВОРЕННЫЕ В ВОДЕ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАЩИЕ ДОБАВКИ АГЕНТОВ; ВОДА МОРСКАЯ DE-ГЕРМАНИЯ 50,4 0,9 97,7 0207-МЯСО И ПИЩЕВЫЕ СУБПРОДУКТЫ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ, УКАЗАННОЙ В ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 0105, СВЕЖИЕ, ОХЛАЖДЕННЫЕ ИЛИ ЗАМОРОЖЕННЫЕ BY-БЕЛАРУСЬ 43,3 20 1901909900-ПРОЧИЕ ГОТОВЫЕ ПИЩ. ПРОДУКТЫ ИЗ МУКИ ТОНКОГО И ГРУБОГО ПОМОЛА,КРАХМАЛАИЛИ СОЛОД.ЭКСТР.,НЕ СОДЕРЖ. КАКАО ИЛИ СОДЕРЖ.МЕНЕЕ 40 МАС.% КАКАО, ИЗ СЫРЬЯ Т.П. 0401-0404 НЕ СОДЕРЖ. ИЛИ СОДЕРЖ. 5 МАС.% КАКАО. DE-ГЕРМАНИЯ 42,8 21,7 0802-ПРОЧИЕ ОРЕХИ, СВЕЖИЕ ИЛИ СУШЕНЫЕ, ОЧИЩЕННЫЕ ОТ СКОРЛУПЫ ИЛИ НЕОЧИЩЕННЫЕ, С КОЖУРОЙ ИЛИ БЕЗ КОЖУРЫ KZ-КАЗАХСТАН 42,7 19,9 0808-ЯБЛОКИ, ГРУШИ И АЙВА, СВЕЖИЕ PL-ПОЛЬША 37,1 74,4 2106909809-ПРОЧИЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ, В ДРУГОМ МЕСТЕ НЕ ПОИМЕННОВАНЫЕ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ RO-РУМЫНИЯ 36,9 1,7 36,9 0805-ЦИТРУСОВЫЕ ПЛОДЫ, СВЕЖИЕ ИЛИ СУШЕНЫЕ LB-ЛИВАН 34,7 39,1 2106909809-ПРОЧИЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ, В ДРУГОМ МЕСТЕ НЕ ПОИМЕННОВАНЫЕ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ CH-ШВЕЙЦАРИЯ 27,7 0,5 27,7 0704-КАПУСТА КОЧАННАЯ, КАПУСТА ЦВЕТНАЯ, КОЛЬРАБИ, КАПУСТА ЛИСТОВАЯ И АНАЛОГИЧНЫЕ СЪЕДОБНЫЕ ОВОЩИ ИЗ РОДА BRASSICA, СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ BY-БЕЛАРУСЬ 27,7 33,5 0703-ЛУК РЕПЧАТЫЙ, ЛУК ШАЛОТ, ЧЕСНОК, ЛУК-ПОРЕЙ И ПРОЧИЕ ЛУКОВИЧНЫЕ ОВОЩИ, СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ EG-ЕГИПЕТ 27,5 54 0706-МОРКОВЬ, РЕПА, СВЕКЛА СТОЛОВАЯ, КОЗЛОБОРОДНИК, СЕЛЬДЕРЕЙ КОРНЕВОЙ, РЕДИС И ПРОЧИЕ АНАЛОГИЧНЫЕ СЪЕДОБНЫЕ КОРНЕПЛОДЫ, СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ NL-НИДЕРЛАНДЫ 20,5 43,9 230,9 0705-САЛАТ-ЛАТУК (LACTUCA SATIVA) И ЦИКОРИЙ (CICHORIUM SРР.), СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ PL-ПОЛЬША 20,4 18 2106909809-ПРОЧИЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ, В ДРУГОМ МЕСТЕ НЕ ПОИМЕННОВАНЫЕ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ TW-ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) 14,8 4,6 14,8 0813-ФРУКТЫ СУШЕНЫЕ, КРОМЕ ПЛОДОВ ТОВАРНЫХ ПОЗИЦИЙ 0801 - 0806; СМЕСИ ОРЕХОВ ИЛИ СУШЕНЫХ ПЛОДОВ ДАННОЙ ГРУППЫ KG-КИРГИЗИЯ 14,4 0,9 14,4 0701-КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЙ BY-БЕЛАРУСЬ 13,8 38,7 0703-ЛУК РЕПЧАТЫЙ, ЛУК ШАЛОТ, ЧЕСНОК, ЛУК-ПОРЕЙ И ПРОЧИЕ ЛУКОВИЧНЫЕ ОВОЩИ, СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ NL-НИДЕРЛАНДЫ 13 18,8 0813-ФРУКТЫ СУШЕНЫЕ, КРОМЕ ПЛОДОВ ТОВАРНЫХ ПОЗИЦИЙ 0801 - 0806; СМЕСИ ОРЕХОВ ИЛИ СУШЕНЫХ ПЛОДОВ ДАННОЙ ГРУППЫ KZ-КАЗАХСТАН 10,8 20 0806-ВИНОГРАД, СВЕЖИЙ ИЛИ СУШЕНЫЙ IR-ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА 10,7 5,3 0 0802-ПРОЧИЕ ОРЕХИ, СВЕЖИЕ ИЛИ СУШЕНЫЕ, ОЧИЩЕННЫЕ ОТ СКОРЛУПЫ ИЛИ НЕОЧИЩЕННЫЕ, С КОЖУРОЙ ИЛИ БЕЗ КОЖУРЫ IR-ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА 8,1 1 0709-ОВОЩИ ПРОЧИЕ, СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ BY-БЕЛАРУСЬ 7,9 5,3 2106909809-ПРОЧИЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ, В ДРУГОМ МЕСТЕ НЕ ПОИМЕННОВАНЫЕ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ SE-ШВЕЦИЯ 5,6 0,1 5,6 2106909809-ПРОЧИЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ, В ДРУГОМ МЕСТЕ НЕ ПОИМЕННОВАНЫЕ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ DE-ГЕРМАНИЯ 4,5 0,8 0706-МОРКОВЬ, РЕПА, СВЕКЛА СТОЛОВАЯ, КОЗЛОБОРОДНИК, СЕЛЬДЕРЕЙ КОРНЕВОЙ, РЕДИС И ПРОЧИЕ АНАЛОГИЧНЫЕ СЪЕДОБНЫЕ КОРНЕПЛОДЫ, СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ BY-БЕЛАРУСЬ 4,1 10,8 2106909809-ПРОЧИЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ, В ДРУГОМ МЕСТЕ НЕ ПОИМЕННОВАНЫЕ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ BY-БЕЛАРУСЬ 3,7 0,3 0709-ОВОЩИ ПРОЧИЕ, СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ IL-ИЗРАИЛЬ 1,7 0,2 1,7 1901909900-ПРОЧИЕ ГОТОВЫЕ ПИЩ. ПРОДУКТЫ ИЗ МУКИ ТОНКОГО И ГРУБОГО ПОМОЛА,КРАХМАЛАИЛИ СОЛОД.ЭКСТР.,НЕ СОДЕРЖ. КАКАО ИЛИ СОДЕРЖ.МЕНЕЕ 40 МАС.% КАКАО, ИЗ СЫРЬЯ Т.П. 0401-0404 НЕ СОДЕРЖ. ИЛИ СОДЕРЖ. 5 МАС.% КАКАО. BY-БЕЛАРУСЬ 1,7 1,5 0808-ЯБЛОКИ, ГРУШИ И АЙВА, СВЕЖИЕ LB-ЛИВАН 1,6 2,5 36,3 2501-СОЛЬ (ВКЛЮЧАЯ СОЛЬ СТОЛОВУЮ И ДЕНАТУРИРОВАННУЮ) И ХЛОРИД НАТРИЯ ЧИСТЫЙ, РАСТВОРЕННЫЕ ИЛИ НЕ РАСТВОРЕННЫЕ В ВОДЕ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАЩИЕ ДОБАВКИ АГЕНТОВ; ВОДА МОРСКАЯ IT-ИТАЛИЯ 1,1 0 1007,9 2501-СОЛЬ (ВКЛЮЧАЯ СОЛЬ СТОЛОВУЮ И ДЕНАТУРИРОВАННУЮ) И ХЛОРИД НАТРИЯ ЧИСТЫЙ, РАСТВОРЕННЫЕ ИЛИ НЕ РАСТВОРЕННЫЕ В ВОДЕ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАЩИЕ ДОБАВКИ АГЕНТОВ; ВОДА МОРСКАЯ FR-ФРАНЦИЯ 0,7 0 0,7 0705-САЛАТ-ЛАТУК (LACTUCA SATIVA) И ЦИКОРИЙ (CICHORIUM SРР.), СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ BY-БЕЛАРУСЬ 0,3 0,2 0702-ТОМАТЫ СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ BY-БЕЛАРУСЬ 0,3 0,4