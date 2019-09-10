В Казани ждут пришествия «Дракона» — чем удивят театры в новом сезоне

Казанские театры в преддверии нового сезона

Вторая половина августа и начало сентября — традиционное время сбора трупп, и не за горами и открытие нового театрального сезона. О том, что ждет казанских театралов, — в обзоре «Реального времени».

Свидание с казанской царицей

ТАГТ оперы и балета им. М. Джалиля открывает сезон 18 сентября. В этот день и на другой пройдет показ оперы Резеды Ахияровой «Сююмбике» — трагическая история жизни, любви и гибели казанской царицы. Премьера состоялась в сентябре прошлого года и с тех пор идет при неизменных аншлагах, вызывая и восхищения, и споры публики.

Опера была написана специально по заказу казанского театра Резедой Ахияровой и поэтом Ренатом Харисом. В главной партии можно будет услышать приму казанской оперной труппы Гульнору Гатину. Поставил спектакль режиссер из Санкт-Петербурга, отмеченный «Золотой маской» за другие работы, Юрий Александров.

Кроме «Сююмбике», в сентябре можно будет посмотреть еще одну премьеру прошлого сезона — оперу Римского-Корсакова «Царская невеста» в постановке Михаила Панджавидзе. Историю о том, как беспредельная власть ломает человеческие судьбы.

Опера Резеды Ахияровой «Сююмбике» — трагическая история жизни, любви и гибели казанской царицы. Фото Олега Тихонова

В планах театра на начинающийся сезон, помимо традиционных международных фестивалей, громкая премьера — постановка Владимира Васильева на музыку Моцарта. В спектакле будут заняты балет, хор и вокалисты. Премьера назначена на апрель будущего года, когда танцовщик и хореограф будет отмечать свой юбилей.

Напомним, что в казанском театре, помимо традиционной «Анюты», идет постановка Васильева на музыку Баха «Даруй нам мир», ее премьера прошла одновременно и в Казани, и на исторической сцене Большого театра.

Вы поедете на бал?

18 сентября откроет сезон и Качаловский театр, в этот вечер можно будет увидеть стильную и мудрую комедию «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Бомарше в постановке Александра Славутского. В главной роли — Илья Славутский.

21 сентября начнет работу малая сцена театра, и спектакли в течение всего сезона пойдут параллельно на двух сценах. Качаловцы, пожалуй, вышли из отпуска раньше всех своих коллег — 9 августа, сразу же после традиционного сбора труппы и обмена летними впечатлениями, они продолжили репетиции спектакля «Дракон» по пьесе Шварца, правда, изрядно дополненной постановщиком спектакля Александром Славутским. Что это будет — грустная комедия о наших нравах, едкая сатира на современное общество — увидим на премьере 16 октября.

Качаловцы сразу же после традиционного сбора труппы продолжили репетиции спектакля «Дракон» по пьесе Шварца. Фото teatrkachalov.ru

Илья Славутский взял в работу комедию Жана Ануя «Бал воров» — как всегда, по-французски изящную, ироничную, с несколько гротесковыми характерами. Казанские старожилы помнят, что «Бал воров» шел в Качаловском театре в шестидесятые годы прошлого века, тогда главные роли в спектакле играли Юрий Федотов, Галина Никулина и Вера Улик. Сейчас в спектакле заняты молодые актеры. Премьера на большой сцене театра ориентировочно назначена на конец этого года. Кстати, стильные костюмы для постановки придумал дизайнер Рустам Исхаков.

Наше все

Как известно, «Голубая шаль» — визитная карточка Камаловского театра. И сезон традиционно открывается этим спектаклем. Не будет исключением и этот. 4 октября на Большой сцене театра можно будет с удовольствием посмотреть вечную и неувядаемую «Голубую шаль».

Первая премьера сезона состоится 22 и 29 октября, она называется «Молодежный вторник», в эти два вечера публике будут представлены четыре спектакля по пьесам молодых авторов, среди постановщиков — главный режиссер театра Фарид Бикчантаев. В день рождения Марселя Салимжанова в театре так же традиционно покажут премьеру — это будет спектакль по пьесе Александра Володина «Пять вечеров» в постановке номинанта на «Золотую маску» прошлого года Айдара Заббарова.

Как известно, «Голубая шаль» — визитная карточка Камаловского театра. И сезон традиционно открывается этим спектаклем. Фото kamalteatr.ru

Тинчуринский театр открывает сезон без главного режиссера, Минкульт не продлил контракт с Рашидом Загидуллиным. В театре проводится эксперимент — в течение двух лет спектакли на этой сцене будут ставить разные постановщики. Среди них Фарид Бикчантаев и Ильгиз Зайниев. 18 сентября сезон в Тинчуринском откроет последняя премьера театра «Башмачки. Джаз» по музыкальной комедии Файзи.

В планах театра в этом сезоне постановки пьес «Три аршина земли» Аяза Гилязова, «Первая любовь» Хая Вахита и других.

25 сентября открывает сезон ГСО РТ, в этот вечер прозвучат две симфонии Дмитрия Шостаковича, за дирижерским пультом будет маэстро Александр Сладковский.

