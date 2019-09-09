За кражей миллиона евро из «Камкомбанка» стоит украинская мафия?

Задержанных в Омске иностранцев с дубликатами ключей от банковских ячеек примеряют к казанской краже

Сегодня МВД России обнародовало информацию о задержании и аресте в Омске двух граждан Украины, что успели изготовить и отправить на родину сканы замков от банковских ячеек — для изготовления ключей-дубликатов. В полиции полагают, что группа иностранцев может быть причастна к схожим кражам в Тюмени, Екатеринбурге, Брянске и Казани. Как выяснило «Реальное время», речь идет о краже 1 млн евро из трех ячеек, о которой еще в апреле заявил казанский клиент «Камкомбанка».

Ходили в банк как на работу

Саня и Паша с Украины въехали в Россию на три месяца. Приехав в Омск, сразу арендовали две ячейки в одном из банков и стали ходить в этот банк как на работу — один утром, другой вечером. В сейфовой комнате для видимости опускали в аппарат пересчета денег липовые тысячерублевки и с помощью спецтехники сканировали чужие ячейки — в случае успешной кражи за эту работу они должны были получить не меньше 10% добычи.

На допросе парни признались — успели сделать и отправить на Украину не меньше 30 слепков, а также изготовили два дубликата. Вскрывать сейфы украинцы не стали. Видимо, почувствовав неладное, более опытный Паша дал команду уезжать из города по отдельности.

Из распространенного силовиками видео следует — за действиями парней еще в банке успели установить слежку. Очевидно, следили и за домом, потому что одного взяли в подъезде в 6 утра, другого перехватили по пути к границе с Казахстаном.

К вещественным доказательствам приобщены несколько приборов, книжка с инструкциями, пачки поддельных денежных купюр и целая упаковка заготовок для будущих дубликатов. А также готовые дубликаты к двум сейфам, где, как установили следователи, хранятся 3,5 млн рублей.

Оба гостя России арестованы. «Проверяется причастность задержанных к аналогичным кражам в Екатеринбурге, Брянске, Казани и Тюмени», — сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк.

К вещественным доказательствам приобщены несколько приборов, книжка с инструкциями, пачки поддельных денежных купюр и целая упаковка заготовок для будущих дубликатов. Скриншот видео

Фокус в «Камкомбанке» не раскрыт

В УВД Казани пока не подтверждают, что задержанные в Омске банковские «ломщики» успели наследить и в нашем городе.

Напомним, в апреле в столице Татарстана возбудили дело о краже в особо крупном размере — о хищении почти миллиона евро из трех ячеек филиала «Камкомбанка» сообщил Фарит Гильмутдинов, гендиректор и учредитель торгово-производственной компании «Современные химические технологии», а также фирмы «СХТ-Трейд». Обе прописаны в Москве, но имеют офис в Казани.

В УВД ущерб потерпевшего клиента банка оценили в 72,5 млн рублей. Нюанс был в том, что деньги, со слов потерпевшего, пропали как раз таки из закрытых ячеек. И этот криминальный фокус пока числится нераскрытым.

Банк поделился с полицией записями камер наблюдения, однако на старте расследования версия об изготовлении дубликатов широко не афишировалась. Что удалось установить за 4,5 месяца работы по делу — не сообщается.

В «Камкомбанке» обещали изучить информацию и видео МВД России по задержанным в Омске. От комментариев пока воздержались.

Мафия с Незалежной взялась за банки

В ноябре департамент внутренней безопасности национальной полиции Украины рассказал о задержании международной группы воров, которые крали ценности и деньги из банковских ячеек в Белоруссии, Узбекистане, Молдове, России, Латвии, Азербайджане, Македонии и на родине. Только на Украине они обчистили 14 банков.

Одни с помощью миниатюрных камер снимали на видео внутренности замков и оперативно передавали данные по Сети, другие делали дубликаты ключей и передавали их, далее оставалось лишь вновь проникнуть в банк и забрать чужие деньги. Как и омские гости, преступники получали доступ к хранилищу банка в качестве его клиентов.

Большую часть группировки составляли выходцы с Украины, в том числе перебравшиеся на постоянное место жительства в США. Первый фигурант был задержан полицией Латвии, еще двоих, как писала «КП в Украине», поймали с поличным в Узбекистане и Азербайджане, двое были задержаны украинской полицией.

В ходе полусотни обысков в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской, Винницкой и Харьковской областях изъяты поддельные документы, деньги, несколько комплектов устройств и отмычек для открывания замков, ключи к депозитным банковским ячейкам и станки для их изготовления.

У подозреваемого одессита, кроме того, обнаружили на квартире 10 пистолетов, два автомата, три гранаты и ружье, а еще наркотики.