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Камкомбанк

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Камкомбанк Фото: bolid.ru

Общая информация

Камский коммерческий банк зарегистрирован Госбанком 4 октября 1990 года и является первым коммерческим банком города Набережные Челны, третьим в Республике Татарстан.

Региональная сеть представлена 22 подразделениями. Банк присутствует в трех российских регионах (в Республиках Татарстан, Удмуртии и в городе Димитровград).

Председатель Правления ООО «Камкомбанк» — Габдуллина Розалия Мирзаевна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: 423807, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, д. 21
  • Телефон: (8552)704-918, факс +7(8552) 70-48-42
  • Email: post@kamkombank.ru
  • Сайт: www.kamkombank.ru

Дата последнего обновления: 15.05.2018

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