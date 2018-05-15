Камкомбанк
Общая информация
Камский коммерческий банк зарегистрирован Госбанком 4 октября 1990 года и является первым коммерческим банком города Набережные Челны, третьим в Республике Татарстан.
Региональная сеть представлена 22 подразделениями. Банк присутствует в трех российских регионах (в Республиках Татарстан, Удмуртии и в городе Димитровград).
Председатель Правления ООО «Камкомбанк» — Габдуллина Розалия Мирзаевна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423807, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, д. 21
- Телефон: (8552)704-918, факс +7(8552) 70-48-42
- Email: post@kamkombank.ru
- Сайт: www.kamkombank.ru
Дата последнего обновления: 15.05.2018