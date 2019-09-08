Фотомарафон «100-летие ТАССР»: агитсани ТатЦИКа для перевыборов в Советы, 1927 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 21-я

Фото: из фондов Национального музея РТ

Организация выборного процесса в Советской Татарии устанавливалась, как и по всей Советской России, в течение нескольких лет. В середине 1920-х годов выборы в сельские и городские советы были безальтернативными: можно было только поставить плюс или минус единственному кандидату.

Чтобы привлечь население к выборам, приходилось активно трудиться. В городах явка была выше, а вот сельское население агитировали отдельно. Важным способом агитации избирателей были агитсани: настоящие сани, запряженные лошадью. Они ездили по селам и деревням во время зимних избирательных кампаний, сотрудники РИКа проводили с селянами митинги и беседы, распространяли литературу и развешивали лозунги.

В методической литературе, выпускаемой к выборам, лозунги советовали составлять максимально понятно и конкретно: «Изберем в сель/горсовет Петрова — лучшего колхозника-общественника», «Все за Андреева, за хорошего организатора-активиста», «Не допускайте в совет кулака Си­дорова», «Нет места подкулачнику Федорову в совете».

Итоги перевыборов 1925/1926 года по Тетюшскому кантону, первая страница документа. Из фондов Государственного архива РТ

Важнейшим пунктом программы было обеспечить явку. До начала 1930-х годов она составляла не больше 50% по республике. Для Татарии как для национальной республики очень важно было привлечь к выборам женщин. В 1925 году на заседании президиума ЦИКа этот вопрос поднимался очень серьезно:

«Женщина-татарка не может участвовать на собраниях с мужчинами, и не изжит взгляд на домохозяина как на главу семейства». Было решено «прилагать дополнительные усилия по перелому психологии населения».



Людмила Губаева