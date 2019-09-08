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Фотомарафон «100-летие ТАССР»: агитсани ТатЦИКа для перевыборов в Советы, 1927 год

07:00, 08.09.2019 2 Сюжет: К 100-летию ТАССР

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 21-я

Фотомарафон «100-летие ТАССР»: агитсани ТатЦИКа для перевыборов в Советы, 1927 год Фото: из фондов Национального музея РТ

Организация выборного процесса в Советской Татарии устанавливалась, как и по всей Советской России, в течение нескольких лет. В середине 1920-х годов выборы в сельские и городские советы были безальтернативными: можно было только поставить плюс или минус единственному кандидату.

Чтобы привлечь население к выборам, приходилось активно трудиться. В городах явка была выше, а вот сельское население агитировали отдельно. Важным способом агитации избирателей были агитсани: настоящие сани, запряженные лошадью. Они ездили по селам и деревням во время зимних избирательных кампаний, сотрудники РИКа проводили с селянами митинги и беседы, распространяли литературу и развешивали лозунги.

В методической литературе, выпускаемой к выборам, лозунги советовали составлять максимально понятно и конкретно: «Изберем в сель/горсовет Петрова — лучшего колхозника-общественника», «Все за Андреева, за хорошего организатора-активиста», «Не допускайте в совет кулака Си­дорова», «Нет места подкулачнику Федорову в совете».

Итоги перевыборов 1925/1926 года по Тетюшскому кантону, первая страница документа. Из фондов Государственного архива РТ

Важнейшим пунктом программы было обеспечить явку. До начала 1930-х годов она составляла не больше 50% по республике. Для Татарии как для национальной республики очень важно было привлечь к выборам женщин. В 1925 году на заседании президиума ЦИКа этот вопрос поднимался очень серьезно:

«Женщина-татарка не может участвовать на собраниях с мужчинами, и не изжит взгляд на домохозяина как на главу семейства». Было решено «прилагать дополнительные усилия по перелому психологии населения».

Людмила Губаева
Справка

За помощь в подготовке материала редакция благодарит Национальный музей Республики Татарстан и Государственный архив РТ.

Мы будем рады помощи наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru.

ОбществоИстория Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 09:00
    Интереснейшие фото-документы.
    Спасибо.

    Вместо уездов новая власть ввела французские революционные "кантоны", Мамадышский кантон - не от тех ли времён осталась в Поволжье поговорка: "В Париж через Мамадыш".

    Агит-сани очень интересные - и конструкция, и лозунги.
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  • Анонимно 10:35
    А про марксистов, про марксистов то будет сегодня? Соскучились же по сказкам дядюшки Римуса ;-))
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