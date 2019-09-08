Фотомарафон «100-летие ТАССР»: агитсани ТатЦИКа для перевыборов в Советы, 1927 год
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 21-я
Организация выборного процесса в Советской Татарии устанавливалась, как и по всей Советской России, в течение нескольких лет. В середине 1920-х годов выборы в сельские и городские советы были безальтернативными: можно было только поставить плюс или минус единственному кандидату.
Чтобы привлечь население к выборам, приходилось активно трудиться. В городах явка была выше, а вот сельское население агитировали отдельно. Важным способом агитации избирателей были агитсани: настоящие сани, запряженные лошадью. Они ездили по селам и деревням во время зимних избирательных кампаний, сотрудники РИКа проводили с селянами митинги и беседы, распространяли литературу и развешивали лозунги.
В методической литературе, выпускаемой к выборам, лозунги советовали составлять максимально понятно и конкретно: «Изберем в сель/горсовет Петрова — лучшего колхозника-общественника», «Все за Андреева, за хорошего организатора-активиста», «Не допускайте в совет кулака Сидорова», «Нет места подкулачнику Федорову в совете».
Важнейшим пунктом программы было обеспечить явку. До начала 1930-х годов она составляла не больше 50% по республике. Для Татарии как для национальной республики очень важно было привлечь к выборам женщин. В 1925 году на заседании президиума ЦИКа этот вопрос поднимался очень серьезно:
«Женщина-татарка не может участвовать на собраниях с мужчинами, и не изжит взгляд на домохозяина как на главу семейства». Было решено «прилагать дополнительные усилия по перелому психологии населения».
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит Национальный музей Республики Татарстан и Государственный архив РТ.
Мы будем рады помощи наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru.
комментарии
Спасибо.
Вместо уездов новая власть ввела французские революционные "кантоны", Мамадышский кантон - не от тех ли времён осталась в Поволжье поговорка: "В Париж через Мамадыш".
Агит-сани очень интересные - и конструкция, и лозунги.