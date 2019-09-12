Трактора от «Ростсельмаша» в естественной среде обитания

Фото: предоставлено ООО «МК «ТАРОС»

Никто не может рассказать о технике лучше тех, кто на ней работает. Поэтому о тракторах производства «Ростсельмаш» мы решили поговорить с Фанисом Шарафутдиновым, фермером из Буинского района Татарстана. Трактор RSM 2375 он купил в 2017 году и успешно заканчивает на нем вот уже третий полевой сезон.

Мы хотели получить максимально объективную оценку трактора: его мощности, производительности, особенностей обслуживания, экономической целесообразности использования. Поэтому и выбрали для интервью Фаниса Баязитовича: владелец фермерского хозяйства может дать комплексную характеристику техники на всех стадиях организации процесса.

Фанис Баязитович, по каким критериям вы выбрали трактор?

— У меня 1 500 га земли, есть обрабатываемая, есть залежи, и в этом году я 500 га таких залежей вводил в оборот. Выращиваю зерновые колосовые, зернобобовые, в этом году на пробу посеяли кукурузу. Планирую еще увеличить площадь, поэтому технике уделяю особое внимание.

Выбрать трактор — задача не очень легкая, ведь оценивать надо не только мощность. Например, мне важна была простота: напичканную электроникой машину не хотел — как бы я ее обслуживал?

Трактор RSM 2375 я купил зимой 2017 года, доукомплектовал пневмосистемой и начал работать.

И как работается, получается ли агрегатировать его с другими аппаратами?

— Да, я его агрегатировал с анкерными, дисковыми, культиваторными сеялками. Сейчас — с плугами, чизель-плугами, дисковыми боронами на парах и залежах. Пока трактор RSM 2375 нравится, серьезных замечаний к нему нет. Из минусов могу назвать только несовершенную систему учета топлива. Это мы решаем.

К производительности нет претензий?

— Новый трактор мне, конечно, нравится. Он по всем показателям лучше тех, какие у меня были раньше. RSM 2375 с глубокорыхлителем шириной 4,5 м пашет на глубину 30—40 см на скорости 9,1—10,7 км/ч: и это при том, что почва мне досталась сложная, ее много лет не рекультивировали, поэтому она твердая, как кирпич.

Комфортный и маневренный. И намного производительнее: если раньше я 70 га засевал за день, то в этом году больше 150. Цепляли к нему посевной комплекс с 12-метровой сеялкой и двухсекционным бункером.

Как вы оцениваете его тяговые свойства и расход топлива?

— Мощный, тянет хорошо. Сейчас на залежах работаю с дисковой бороной DV-1000, тоже «Ростсельмаш», все просто отлично, трактор быстрый, а борона легко крошит старый бурьян. В 2016 на другом тракторе работал, так за ним поле оставалось с комками, борозды были серьезные. Да и тянул он хуже — ему воздуха не хватало, поэтому не выдавал всю мощность. И расход топлива выше. А за RSM 2375, посмотрите, ровная поверхность. Расход за сутки в среднем получается порядка 8 л/га на легких работах и порядка 20 л/га на самых тяжелых.

Комфортно на нем работать?

— Конечно. Здесь навеска регулируется лучше, на старом не хватало рычагов. А на этом все предусмотрено. Причем все очень просто — не как раньше, где нужно было кувалдой, ломом и крепким словом.

Работать намного комфортнее. Раньше пахали по борозде: в одну сторону едешь — одна половина тела болит, в другую — другая. А не пристегнешься — с кресла падаешь. На 2375 пашем вне борозды, намного удобнее и проще. Кресло тут подкачивается, очень комфортно.

А обслуживать его сложно?

— Нет, он в обслуживании простой, легче, чем старый. Каждый день мы фильтры продуваем, смазываем по рекомендации. В среднем, ежедневное техобслуживание занимает по времени 30-60 минут. Подход удобный ко всем узлам, ко всем агрегатам. И справа, и слева к мотору удобно подойти: радиатор открывается хорошо, ничего не мешает. Тем более, компрессор поставили. Не то, что раньше: если забился радиатор, не подлезешь, чтобы хорошо продуть — то вентилятор мешает, то еще что-нибудь.

Если резюмировать, какое впечатление от машины?

— Мне трактор 2375 нравится. Все устраивает, пока у меня к нему претензий нет. У меня и другая техника «Ростсельмаш» имеется. Все устраивает.

Мы благодарим Фаниса Баязитовича за беседу и желаем его фермерскому хозяйству процветания.



Материал подготовлен при поддержке компании ООО «МК «Тарос»

