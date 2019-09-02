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Жеребьевка Лиги чемпионов. «Синтез» попал в одну группу с московским «Динамо»

16:35, 02.09.2019
Жеребьевка Лиги чемпионов. «Синтез» попал в одну группу с московским «Динамо»
Фото: sintez-kazan.ru

Сегодня в Греции состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов (ЛЧ) по водному поло среди мужских команд.

По итогам жеребьевки в группе D казанскому «Синтезу» предстоит сразиться против московского «Динамо», венгерского «Будапешта» и немецкого «Постдама».

Матчи группового этапа данной группы пройдут с 13 по 15 сентября в Венгрии.

Напомним, ранее «Синтез» успешно преодолел первый квалификационный раунд ЛЧ, который прошел в испанской Барселоне.

СпортВодные виды спортаОбщество Татарстан
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