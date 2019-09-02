Фотомарафон «100-летие ТАССР»: пожарная команда с автомобилем, 1927 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 15-я

Фото: из фондов Национального музея РТ

До революции Казань пережила больше десятка сильных пожаров: город был по большей части деревянным, а по плотной застройке огонь распространялся мгновенно. Первые пожарные расчеты появились в Казанской губернии в 1825 году. В первые годы Татреспублики пожарная служба, организованная при царе, сохраняла свою организацию.

17 апреля 1918 года советское правительство издало декрет «Об организации государственных мер борьбы с огнем». Сначала пожарная служба была в ведении НКВД.

В стране шла Гражданская война, были беспорядки, а где война — там огонь. Как мы уже писали, в 1919 году сгорел городской театр Казани — пожар бушевал три дня, и потушить его не удавалось даже теми силами, которыми располагала городская пожарная часть.

А силы были немалые: в «Справочнике по Казани и Казанской губернии за 1920 год» говорится, что в пожарной части при транспортном отделе исполкома служили 239 пожарных, брандмайор с помощником, пять брандмейстеров с 16 помощниками, канцелярия из 19 человек (включая семь машинисток), шесть шоферов, четыре кузнеца, молотобойцы, шорники, сапожник, портные, маляры и вестовой. Но что толку от всех этих сил, если в городе был поврежден водопровод? Пожарные использовали конно-бочечные ходы, все происходило чудовищно медленно, и пожар сделал свое дело.

Во время голода в Поволжье титаническими усилиями удалось сохранить лошадей для пожарных расчетов, но новое пополнение набрать было уже немыслимо. Впрочем, конная тяга пожарных команд понемногу заменялась автомобильной. Первые пожарные машины советского времени собирали из того, что было: военные машины переоборудовали под автоцистерны, паровой насос еще в 1922 году перенесли с конной тяги на автомобильную.

Пожарный автомобиль АМО-Ф-15 в экспозиции технической выставки, Санкт-Петербург. Фото fire-truck.ru

В 1926 году в Ленинграде на заводе «Промет» собрали первый советский пожарный автомобиль без использования импортных деталей. Его «папой» был грузовик АМО-Ф-15: полуторатонное шасси этого грузовика и стало основой первой советской пожарной машины.



Он оснащался насосом заднего расположения, а обслуживал его боевой расчет из восьми человек. В 1927 году такие машины начали производить серийно, Казань тоже получила первую «ласточку».



Людмила Губаева