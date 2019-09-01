«Американцы говорили мне: «Я люблю Путина»

Интервью видеоблогера Бориса Юрченкова, переехавшего из Казани в США

IT-специалист Борис Юрченков 4 года назад переехал из Казани в США как победитель Green Card лотереи. За это время он проехал уже практически всю Америку, делясь опытом проживания в этой стране на своем YouTube-канале. О том, как он эмигрировал в США и с какими трудностями там столкнулся, Борис рассказал в интервью «Реальному времени».

«После эмиграции мое представление о США изменилось»



— Борис, почему вы уехали из России в Америку?

— Я родился и вырос в Казани, закончил там университет имени Туполева. Сначала работал в Казани в IT-сфере — в компании Fujitsu GDC, которая также известна как ICL. У меня была небольшая зарплата — примерно 15 тыс. рублей, и я понимал, что мое будущее достаточно призрачное. Сколько я должен копить, чтобы приобрести элементарные вещи, например жилье?

Меня всегда привлекала жизнь за границей. Америка, естественно, была одним из первых вариантов, куда стоило податься, если хочешь хорошо зарабатывать. Тогда я еще не знал, как сюда переехать, потому что Америка — страна закрытая, в нее трудно попасть. У меня были знакомые студенты, которые приезжали в США на заработки по программе Work and Travel. Тем временем мой коллега рассказал мне про бесплатную Green Card лотерею, которую организует правительство США. Нужно отправить свою анкету и попытать удачу стать постоянным резидентом США. Заполняется эта лотерея в октябре каждого года, а результаты становятся известны в мае. Первый раз я, конечно, ничего не выиграл и продолжал жить в Казани. Но каждый год снова заполнял анкету.

Моя карьера привела меня на Олимпиаду в Сочи. Затем меня пригласили работать в Барселону, я оформлял визу в Испанию. Я был счастлив. И в один из дней перед отъездом неожиданно вспомнил про эту лотерею, зашел на сайт, а там: «You have been selected». Выигрыш! Вау!

Но чтобы получить карту, нужно было заполнить новые формы, в частности ответить на такой вопрос: «Предоставьте адрес в США, на который мы пришлем вам документы». А у меня никого в США не было — ни знакомых, ни друзей. Этот вопрос меня смутил, поэтому я просто отправился в Испанию, как и планировалось. Там я довольно успешно работал год. Вскоре я нашел коллег в США, которые помогли мне с адресом, и в июле 2015 года я собрал свои манатки, взял супругу и мы эмигрировали в США.

Фото instagram.com/boris_usa

Меня всегда привлекала жизнь за границей. Америка, естественно, была одним из первых вариантов, куда стоило податься, если хочешь хорошо зарабатывать. Тогда я еще не знал, как сюда переехать, потому что Америка — страна закрытая, в нее трудно попасть

— И как изменились ваши представления о США? В России многие уверены, что Америка — это рай на Земле. Так ли это?

— На данный момент я живу в США более 4 лет. Мое представление об этой стране изменилось. США — это не рай на Земле. Здесь, как и в России, есть свои проблемы, свои законы, свои правила.

Да, здесь больше возможностей, это правда. Например, у меня была достаточно редкая для России позиция: application packager. Это такой специалист в IT-сфере, который подготавливает MSI-пакет для дальнейшего развертывания в глобальной корпорации. И когда я смотрел на «HeadHunter» эту позицию по всей России, всплывали всего одна-две вакансии. И то они были в компании, в которой я уже работал. Для сравнения я смотрел предложения в других странах, и в тех же США их было намного больше. И зарплаты были совершенно другие, даже в сравнении с Барселоной, где я работал. Минимальная зарплата в Америке (она, конечно, варьируется от штата к штату), грубо скажем, 8 долларов в час. Мне казалось: «Вау! Даже уборщик получает 8 долларов в час в Америке!» На эти деньги я могу позволить себе гораздо больше, чем в Барселоне и тем более в Казани.

«В Казани на улицах больше людей, чем в Чикаго»

— Какое впечатление у вас от разных городов Америки?

— Сначала мы приехали в Майами, штат Флорида. Первые впечатления были яркие, это же курортный город, рядом океан. Именно там я нашел своего друга-коллегу, который согласился предоставить мне адрес, на который придут документы. То есть та самая Грин карта, а также social security номер — это такой номер в США, по которому ты платишь налоги.

Документы пришли в течение полутора месяцев, и это было достаточно быстро, потому что они могут идти и год. Я начинал искать работу по своей специальности. За 1,5 месяца с моим опытом я смог найти работу в Хьюстоне, штат Техас, на «фултайм». Там я прожил свой первый год в США.

— Можете сравнить эти города с Казанью?

— Мое первое впечатление об Америке: «А где же высотки?» То есть и в Майами, и в Хьюстоне, конечно, есть высотки, но лишь на небольших участках земли в даунтауне, то есть в центре города. Остальная Америка — это двух-, трехэтажные дома, то есть как наша деревня. И в Европе, и в России город — это высокие здания, какая-то движуха. По российским и европейским городам приятно гулять. Этого нельзя сказать про города США. Города США в основном такие, что если вам нужно погулять, то вы куда-то едете специально. За исключением, может быть, Нью-Йорка, Чикаго — они немножко другие, чем-то похожи на Европу, здесь больше людей на улице, здесь есть где погулять. Но они все равно другие.

Если сравнивать по количеству людей на улицах, то в Казани их больше, чем в Чикаго, хотя Чикаго считается мегаполисом. Нью-Йорк, понятно, огромный город, он как Москва, там действительно много людей. Если сравнивать по количеству мест, куда сходить, то в Казани мне приятно было посетить рестораны — более приятная, родная еда.

— К слову, что можете сказать о качестве продуктов питания в Америке?

— Если брать еду в целом, в том числе ту, что продают бабушки на рынках, то в России она organic, более натуральная. В США же, если вы идете в обычный магазин, то получаете продукцию без вкуса. Вроде как бы и помидоры, а ешь — как трава. В магазинах, которые продают organic, все, разумеется, намного дороже. А на фермерском рынке продукты еще выше классом, они еще более дорогие и вкусные.

В общем, трудно сказать однозначно. В США намного больше выбора, если вы готовы за это платить. В Казани все просто и хорошо.

— Вы сказали, что уровень доходов в Америке выше. А расходы?

— Продукты по стоимости отличаются не сильно. Не так уж дорого сходить в продуктовый магазин в США. В Казани, может быть, даже и дороже в нынешние времена. Если ходить в Америке за органик-продуктами или на фермерские рынки, что делают немногие, тогда будет немножко дороже. Что касается одежды, то брендовая одежда продается просто за копейки. Здесь есть обычные магазины, есть магазины, где продается прошлогодняя коллекция.

Что дороже, так это аренда жилья и сервис. Зарплаты в США достаточно большие, а это значит, что любые услуги — поход в ресторан, ремонт автомобиля — стоят дороже. Например, салоны красоты. Моя супруга считает, что в США они работают намного хуже, чем в России. Наши девушки лучше ухаживают за собой и намного более симпатичные. Жилье, конечно, здесь дороже. Если вам нужно близко к большому городу, такому как Чикаго или Нью-Йорк, то покупать или арендовать будет очень дорого.

Могу привести пример — стоимость аренды квартиры one bedroom (одна спальня), по-русски это двухкомнатная квартира. За оne bedroom в Чикаго я плачу 2 250 долларов в месяц. Это квартира небольшая, она находится достаточно близко к центру города, примерно как улица Павлюхина в Казани. Но в стоимость аренды входит ряд услуг: бассейн, спортзал, крыша, несколько помещений, которые могут посещать жители дома, например бильярдный стол, кухня для вечеринок. То есть не просто квартира, но и что-то еще.

Если вас интересует просто квартира, то, как правило, вы связываетесь с частниками, которые купили когда-то свою квартиру или дом и готовы вам их сдать.

«Молодое поколение американцев более пофигистичное, менее обязательное»

— Молодое поколение россиян и американцев смотрят одни и те же фильмы, читают одни и те же книги. Есть ли различия в менталитете?

— Действительно, мы во многом похожи, но разница есть. Мы заметили, что молодое поколение американцев более пофигистичное, менее обязательное, ответственное. Например, мы знакомились с новыми друзьями по школе (супруга посещала школу по изучению английского языка). Мы назначаем встречу с американцами, они говорят: «Да, да, да, мы друзья, придем обязательно, все вместе сходим туда-то». Но в самый последний момент присылают эсэмэску: «Извините, мы не придем». Или вовсе не отвечают, сливаются. Такое мы встречали несколько раз в совершенно разных городах.

Самое главное — американские города так построены, что все люди обособлены, они живут в своем небольшом доме или в community (сообществе) и не общаются с другими людьми на улице. Элементарно — вы придете в ресторан в downtown, и там может быть достаточно свободно. В России все-таки, когда ты гуляешь по центру города, ты стараешься одеваться лучше, потому что ты среди большого количества людей. В Америке же наоборот, ты более расслаблен, ты как у себя в деревне.

— В одном из ваших видео, посвященном недостаткам жизни в США, вы говорили о дискриминации среднего класса, как правило, белых американцев, которые платят большие налоги, большие деньги за медицинскую помощь, в то время как мигранты не платят ничего…

— Это не совсем так.

— Проясните этот момент.

— Это достаточно деликатная тема, но я попробую. Все люди, которые приезжают в США легально, работают и платят налоги. Прежде чем пойти в госпиталь, вы, как правило, подумаете: «Сколько я заплачу за посещение доктора?» Медицинские услуги здесь очень дорогие, порой необоснованно дорогие. Они продиктованы тем, что у многих есть страховки, которые покрывают часть расходов. Но определенную сумму вы все равно должны заплатить сами. Большинство тех, кто работает, это средний класс. Они трудятся на работодателя, который частично покрывает страховку. Но все равно вам придется что-то выложить из кармана, и это может быть и 1 000, и 2 000 долларов. Помню, когда я только приехал в США, мне говорили: «Не дай Бог, за тобой прилетит вертолет и спасет тебя. До конца жизни не расплатишься». Действительно, если вам вдруг потребуется экстренная помощь и вас нужно доставить откуда-то на медицинском вертолете, то вы получите счет на 50 тыс. долларов. Вам, возможно, даже выдадут кредит, чтобы вы оплачивали его постепенно.

Но если вы нелегальный эмигрант или турист, которому потребовалась помощь, вам ее, скорее всего, окажут бесплатно. Если с вас нечего взять, то с вас потребуют документы, например, вашу ID, и если у вас есть social security, то потом они могут по нему как-то на вас навесить кредит. Но если у вас его нет, тогда вам окажут помощь.

Фото instagram.com/boris_usa

Мой главный совет: прежде чем принимать решение о переезде, лучше побывайте здесь как турист и посмотрите, нравится ли. Америка — это не то место, куда стоит ехать всем

— Существует ли проявления какой-то дискриминации в США или, в принципе, вы видите, что там с этим борются?

— Ни разу за всю жизнь в США я не заметил какого-то негативного отношения к тому, что я русский. Наоборот мне все говорили: «О, круто! Вау! Так далеко, мне нравится твой акцент». Про Путина спрашивали. Я даже такие слова слышал из уст американцев: «Я люблю Путина». Что касается дискриминации, то она есть, но это скорее внутриамериканская проблема. Это проблема черных, мексиканцев и белых. Я не сталкивался с этим.

— Для чего вы начали вести свой блог?

— На самом деле, когда я только переехал в США, я смотрел много блогеров, влогеров, которые рассказывали про Америку. И решил: «Дай-ка я тоже буду снимать видео, показывать друзьям, родным». Потому что нас разделили огромные расстояния, Атлантический океан, часовые пояса, и зачастую тяжело найти время, чтобы созвониться. Первые мои видео были очень простенькие, сейчас уже лучше.

— Советуете ли вы россиянам, которые думают об эмиграции, переезжать в США?

— Мой главный совет: прежде чем принимать решение о переезде, лучше побывайте здесь как турист и посмотрите, нравится ли. Америка — это не то место, куда стоит ехать всем. Есть много людей, которые разочаровываются и уезжают, потому что не у каждого здесь складывается судьба, не каждому удается найти хорошую работу. Многие работают, вроде бы зарабатывают достаточно большие по меркам России деньги, и тем не менее их не хватает на жизнь. Они не удовлетворены жизнью в США.

