Божович и Хохлов в игре на выбывание, «Локомотив», готовый остудить «Ростов», и «Уфа», идущая к еврокубкам

Превью 8-го тура Премьер-лиги

РПЛ в сезоне-2019/2020 по-хорошему шокирует. Настолько результативным старт чемпионата не был еще никогда в истории Премьер-лиги. Уникален нынешний сезон и беспрецедентно жесткой борьбой в верхней части турнирной таблицы — сразу пять команд набрали по 14 очков, так что заруба за лидерство в лиге намечается серьезная. «Реальное время» разбирается в интригах предстоящего 8-го тура и рассказывает, стоит ли ожидать тренерских отставок после этого уикенда, почему «Ростов» «остудят» в Москве, как «Спартак» и «Зенит» за пару недель разменяли статус фаворита и чем «Уфа» будет брать «Оренбург».

«Спартак» — «Зенит»: поменялись местами — Кононов в огне, а Семак — с голевой засухой

Уже по традиции РПЛ оставило «десерт» напоследок. Дерби двух столиц, как теперь принято называть это противостояние, будет последним в программе 8-го тура и в воскресный вечер Дня знаний явно соберет внушительную аудиторию у экранов и на «Открытие Арене».

Парадокс этого матча в том, что если бы команды провели его еще три недели назад, то неоспоримым фаворитом игры без колебаний можно было назвать петербуржцев. Тогда команда Сергея Семака была на ходу, шла без поражений и усиливалась игроками из «Барселоны», «Спартак» же вошел в новый сезон ни шатко ни валко — всего одна победа в четырех стартовых турах, болельщики требовали отставки Олега Кононова и размахивали пиджаками в знак протеста, а ведущие футболисты покидали команду.

Другое дело сейчас — наставнику «Спартака» всего за четыре тура удалось полностью изменить положение команды во внутреннем чемпионате, победить в московском дерби (а ранее мы уже писали, что за это болельщики готовы многое забыть — так и случилось), а в еврокубках красно-белые прошли швейцарский «Тун» и неплохо смотрелись в Португалии в матче с «Брагой» (пусть и минимально проиграли). Питерцы же наоборот — погрязли в проблемах. Сначала расистский скандал, потом (возможно, это последствия околофутбольного негатива) неприятности перенеслись в игровую плоскость. Два последних матча питерцы вообще не забивали — в них «Зенит» неожиданно уступил «Уфе» (0:1) и не сумел дожать «Ахмат», играя в большинстве 83 минуты (0:0).

Наставнику «Спартака» всего за четыре тура удалось полностью изменить положение команды во внутреннем чемпионате, победить в московском дерби, а в еврокубках красно-белые прошли швейцарский «Тун» и неплохо смотрелись в Португалии в матче с «Брагой». Фото spartak.com

«В эти недели произошла серьезная переоценка ценностей внутри чемпионата России, — говорил на своем канале в YouTube в программе «Футбольный клуб» Василий Уткин. — Стало понятно, что в чемпионскую гонку включился «Спартак». Это не означает, что он обязательно выиграет, но «Спартак» снова становится силой, которую нужно принимать во внимание. Стало понятно, что «Зенит» отнюдь не так пугающ, как это могло казаться. «Зенит» играет одним и тем же составом все время, и потеря двух футболистов для него становится критической. Это значит, что начнутся еврокубки, и «Зениту» станет совсем тяжело. Это означает, что у «Зенита» нет идей, кроме какой-то одной, а может быть, и вообще нет», — сказал Уткин.

Прогноз «Реального времени»

Несмотря на разный моральный настрой, «Зенит» все же имеет одно преимущество — он пока не играет в еврокубках и бережет силы, в то время как «Спартак» весь август бьется на два фронта. Это может сыграть решающую роль. Однозначно можно сказать, что голы будут и их будет больше одного.

Результативная ничья — 2:2



«Локомотив» — «Ростов»: спокойствие Семина потушит «огонь» Карпина

«Ростову» в прошлом туре пришлось серьезно помучиться с «Рубином» на своем поле, а следовательно, и отдать много сил. Но то, какой мощный, атакующий футбол показывала команда Карпина, заслуживает отдельного внимания. Так «Ростов» в своей истории прежде не играл никогда. Карпин серьезно перестроил команду даже по сравнению с прошлым сезоном и сделал футбол еще более комбинационным, а схему на поле — гибкой.

31 удар (!) нанесли по воротам подопечные Карпина в этом матче. Фото fc-rostov.ru

О том, насколько крут нынешний «Ростов», можно понять хотя бы по статистике игры с Казанью. 31 удар (!) нанесли по воротам подопечные Карпина в этом матче. Убедительными были и 60% владения мячом.

— Создали столько моментов… Хотелось бы, чтобы их лучше использовали. Но лучше так, чем наоборот. Сейчас, конечно, у меня отходняк от таких нервов, — говорил после игры Валерий Карпин.

Более того, «Ростов» вообще практически не забивает меньше двух мячей за матч на протяжении всего чемпионата. Только в игре с «Уфой» южанам не удалось распечатать ворота закрытой евсеевской команды (0:2).

Чем на это может ответить «Локомотив»? Домашней ареной, Миранчуком и хорошо отработанной обороной — больше одного мяча подопечные Юрия Семина в этом сезоне не пропускают.

Прогноз «Реального времени»

«Ростов» много забивает, а железнодорожники мало пропускают. Сражение «льда и пламени» развернется на этот раз на «РЖД-Арене», но победителем выйдет более размеренный и спокойный «Локомотив».

Победа «Локомотива» — 2:1

Божович еще в Самаре. Возможно, благодаря тому, что под его руководством расцвел лучший бомбардир чемпионата здесь и сейчас Александр Соболев. Фото vk.com/fckssamara

«Крылья Советов» — «Динамо»: игра на выбывание. Кто-то из тренеров пойдет на выход



Сложно назвать старт этого сезона удачным для самарцев — пять поражений и две победы в семи турах. Не такую задачу ставили руководители клуба перед Божовичем, когда оставляли его «под личную ответственность» на посту после прошлогоднего провала. Как известно, в межсезонье перед черногорским специалистом был поставлен ультиматум — либо показываешь другой футбол и результат в первых пяти турах, либо отправляешься домой. Пять туров давно позади, затяжная серия из поражений прервана не была, а Божович еще в Самаре. Возможно, благодаря тому, что под его руководством расцвел лучший бомбардир чемпионата здесь и сейчас Александр Соболев, на счету которого уже 6 забитых мячей (кстати, именно «Динамо» является главным претендентом на футболиста). А возможно дело и в том, что «Крылья Советов» показывают неплохой футбол и едва не одолели кононовский «Спартак», пропустив лишь в добавленное время.

Впрочем, по некоторой информации, отставка Божовича все-таки назревает. Информационную «бомбочку» накануне заложил футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков, когда поделился в Twitter инсайдом, что в Самаре готовится тренерская рокировка. По его информации, Божовича готовится сменить экс-наставник молодежной сборной России Николай Писарев. Так что игра против «Динамо» должна была стать определяющей для нынешнего главного тренера.

Тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов тоже висит на волоске и испытывает остатки терпения у руководства ВТБ. У его команды тоже всего лишь две победы в сезоне, вот только состав и траты на новичков несравнимы с самарскими, а следовательно, и спрос другой.

Прогноз «Реального времени»

По сути, это игра на отставку. Вероятность, что после нее произойдет первое тренерское увольнение, достаточно высока.

Победа на «Тамбовом» (2:0) вряд ли убедила руководство москвичей — Хохлову нужны более серьезные подвиги, чтобы остаться на тренерском мостике, а именно, серия побед. А когда же еще начинать выигрывать, если не с соперниками из нижней части таблицы? Главное, уследить за Соболевым и самим реализовать свои моменты, у «Динамо» их, как правило, предостаточно.

Победа «Динамо» — 2:1

В противостоянии двух команд «горожан» фаворитом, на первый взгляд, выглядит конечно же «Уфа». Фото vk.com/ufafc

«Уфа» — «Оренбург»: шанс уфимцев войти в зону еврокубков, оренбуржцев — одержать первую победу



В противостоянии двух команд «горожан» фаворитом, на первый взгляд, выглядит, конечно же, «Уфа». Похоже, Евсееву наконец удалось поймать ту игру, которую он прививал команде еще с конца прошлого сезона, и это вылилось в две сенсационные победы — сначала над атакующим и много забивающим «Ростовом» (2:0), а в прошлом туре и над действующим чемпионом — 1:0. Еще одна победа, и уфимцы могут догнать ЦСКА и ворваться в зону еврокубков (если все соседи по таблице дружно оступятся).

Разумеется, имел место в этих играх и элемент недооценки «Уфы». Да и играть с «автобусными» командами не любят (и не особо умеют) ни Карпин, ни Семак. Другое дело, что теперь уфимцам самим придется бодаться с заведомо более слабой командой, которой и атаковать-то особо некем. А это уже совсем другая история. Команда Евсеева по классике научилась неплохо обороняться и играть вторым номером, но не слишком сильна в игре с позиции силы.

В «Оренбурге» же все очень грустно и беспросветно. Команда Владимира Федотова так и не одержала ни одной победы в сезоне-2019/2020, набрав лишь пару очков в играх с соседями по дну турнирной таблицы — «Сочи» и «Тамбовом». Последнее место и статус главного претендента на вылет в ФНЛ — вот такой итог семи туров нового сезона.

А ведь еще несколько месяцев назад «Оренбург» называли одним из самых симпатичных клубов РПЛ и отправляли его в еврокубки. Федотов честно признавался, что в Европу идти рано, поскольку не хватает опыта игры на два фронта и скамейки. И оказался прав даже больше, чем думал.

Федотов честно признавался, что в Европу идти рано, поскольку не хватает опыта игры на два фронта и скамейки. Фото fcorenburg.ru

После тотальной летней распродажи из Оренбурга разъехались все творцы прошлогодних побед, а на замену им пришли никому не известные девятнадцатилетние юнцы из «Динамо» (Данил Липовой и Владимир Москвичев). Так что Федотову не позавидуешь — с таким ростером можно бороться только за 13-14 места, позволяющие не вылететь сразу и надеяться на большую удачу в стыковых играх.

Прогноз «Реального времени»

«Уфа» умеет бороться с атакующими командами, но не совсем понимает, что делать с соперником, который и сам ищет счастья в оборонительном футболе. «Оренбург» — голоден до побед и будет искать счастья в контратаках. Так и поделят очки.

Ничья — 1:1