Шанс вернуться в чемпионат для Кононова и Хохлова

Анонс 6-го тура Российской премьер-лиги

Шестой тур РПЛ уготовил отечественным любителям футбола сразу два московских дерби (одно — с приставкой «супер»), причем в обоих фигурируют кандидаты на первую тренерскую отставку нового сезона. Интригой тура является и то, как примет Малкома «Зенит Арена» во второй его заход на домашний газон — первый, напомним, получился смазанным. «Реальное время» разбирает главные матчи 6-го тура — могут ли Кононов и Хохлов вернуть расположение болельщиков, как вышел на облегченный график «Рубин» и чем «Зенит» будет удивлять грозненский «Ахмат».

«Спартак» — ЦСКА: у Кононова есть шанс вновь надеть пиджак

Гвоздем программы 6-го тура станет, конечно же, главное московское дерби «Спартак» — ЦСКА. И неважно, как глубоко погрязли нынче в своих проблемах «красно-белые» и насколько молод состав армейцев — накал и уровень интереса к этому противостоянию по-прежнему наивысший в России, как бы ни хотели подкорректировать этот факт в Петербурге.

Что удивительно, именно это противостояние в РПЛ посчитали подходящим для выноса на понедельник. То ли руководствуясь логикой, что так будет меньше шума, а следовательно, и проблем, то ли просто решив, что на матч с такой вывеской стадион заполнится в любом случае. Все-таки еще в «нулевых» на матчах «Спартака» и ЦСКА заполнялись даже 80-тысячные «Лужники».

Можно только догадываться, как отреагировали бы болельщики в Германии (которые два сезона протестовали против матчей по понедельникам даже на уровне второй Бундеслиги), если бы противостояние «Баварии» и «Боруссии» вдруг решили провести в первый день рабочей недели, но в России сделать это с самым «сочным» матчем лета ничего не стоит.

Московские клубы уже встречались друг с другом этим летом — в конце июня на предсезонном Кубке Париматч Премьер. Фото spartak.com

Более того, изначально не собирался показывать этот матч по основному федеральному каналу и «Матч ТВ», оставив дерби для трансляции как типичную игру на профильном «Матч. Премьер». И только накануне в СМИ стала появляться информация, что на «Матче» рассматривают вариант с включением дерби в эфирную сетку. По информации «Евро-Футбол», таким образом руководство канала предполагает помочь болельщикам «забыть» срыв показа ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» — «Краснодар».

Московские клубы уже встречались друг с другом этим летом — в конце июня на предсезонном Кубке Париматч Премьер. Тогда на фоне альпийских гор подопечные Кононова выглядели заметно предпочтительнее — Зелимхан Бакаев открыл счет уже на 7-й минуте, еще по разу отличились 21-летний Илья Гапонов и Софьян Хани. Еще один гол забили тоже спартаковцы — это Ломовицкий отправил мяч в свои ворота, так что армейцы в той игре так и не отличились.

Однако стартовые туры сезона показали, что ЦСКА долго запрягал, но быстро поскакал, а вот у «Спартака» дела чем дальше, тем хуже. Уровень недоверия со стороны болельщиков и проспартаковских журналистов к Олегу Кононову растет в геометрической прогрессии, а выражения, которыми они оценивают работу белорусского специалиста, с каждым туром становятся все более ядреными.

Прогноз «Реального времени»:

Победа «Спартака» в Грозном сильно картину не изменила, «красно-белое» сообщество по-прежнему не видит будущего у клуба с Кононовым во главе — в последних матчах он даже снял с себя традиционный пиджак, дабы избежать очередных «подколов» с трибун. Но одно дело выиграть у «Ахмата», а другое — победить своего самого принципиального соперника. Пусть болельщики «красно-белых» не падут ниц перед Кононовым в случае победы, но уровень неприятия он точно может снизить, а того гляди — и вовсе начать белую полосу и вернуть к себе полное доверие. Впрочем, Виктор Гончаренко уже прекрасно знает футбол своего соотечественника, да и команда у него не играет матчи через каждые три дня.

Ничья — 1:1

Дмитрий Хохлов сегодня находится почти под таким же прессингом, как и Кононов. Фото vk.com/fcdm_official

«Локомотив» — «Динамо»: команду Хохлова должно прорвать

В другом московском дерби все тоже неочевидно, и здесь тоже есть тренер, которого уже с начала сезона болельщики отправляют в отставку — Дмитрий Хохлов сегодня находится почти под таким же прессингом, как и Кононов.

Да, «железнодорожники» выступают в этой паре заведомыми фаворитами — в последних пяти турах у них всего одно поражение, в то время как Хохлов так и не сумел выправить ситуацию после провального матча с «Рубином», когда «бело-голубые» не смогли дожать десятерых казанцев. С тех пор москвичи лишь однажды обыграли «Урал», а дальше все по-старому — уныние на поле, бесконечные нехитрые удары по воротам от предсказуемого Кирилла Панченко и ужасное завершение в атаке. Как итог — ничья со «Спартаком», игравшем в меньшинстве, и поражение от «Зенита».

«Динамо» на сегодня — самая странная команда лиги. У команды Хохлова лучший показатель РПЛ по ударам (спасибо все тому же неугомонному Панченко), третий показатель по касаниям в штрафной. У «Динамо» одна из самых мощных центральных линий, способная разрушить практически любую атаку. А вот голов как не было, так и нет — креатива впереди не хватает катастрофически.

Динамовцы усилились игроком сборной России Романом Нойштедтером, когда-то отказавшимся от немецкого паспорта ради выступлений за российскую команду. Хавбек, конечно, может укрепить и без того неплохую линию полузащиты «Динамо», но остроты в нападении вряд ли прибавит.

Прогноз «Реального времени»:

Однако прорвать команду Хохлова рано или поздно все-таки должно. Качество футбола у его команды далеко не безнадежно, а при толике удачи оно должно перерасти в количество. Да и по составу «Динамо» «Локомотиву» практически не уступает.

Победа «Динамо» — 1:0

Артем Дзюба — по-прежнему главная ударная сила «сине-бело-голубых». Фото fc-zenit.ru

«Зенит» — «Ахмат»: Питеру нельзя возвращаться в расистское болото

«Зенит» продолжает набранный еще во втором круге прошлого сезона ход, а скамейка у питерцев только пополняется — хватит и на Лигу чемпионов, и на РПЛ, и еще на пару второстепенных турниров.

Поменялось ли что-то в игре «Зенита» за последние полгода? Практически ничего. Артем Дзюба — по-прежнему главная ударная сила «сине-бело-голубых». Он покрывает огромную площадь поля: оттягивается назад, иногда смещается на левый фланг, играет в центре «столба» — практически везде эффективно. Дриусси все так же смещается в центр для розыгрыша мяча, а Сердар Азмун так же, как и в Казани, запарывает три момента из четырех — иранца столько раз за пять туров выводили один на один с вратарем, что только записывай на видео, а потом монтируй часовое кино с повторами. Иранец, похоже, не стал хладнокровнее в холодном Петербурге — с его болезнью нереализации стопроцентных моментов несколько лет боролся Курбан Бердыев, никуда не делся этот недуг и при Сергее Семаке.

Главный вопрос этого матча даже не в игровой составляющей — а скорее в околофутбольной. А именно, как примет Малкома «Зенит-Арена» во второй раз. Первый вышел, мягко говоря, скомканным: расистский скандал, раздутый, правда, из крохотного баннера на «вираже», и пока что непонятный уровень игры в исполнении новичка.

В последней игре с «Динамо» в Москве бразилец отыграл уже целый тайм, за который можно было отметить точность его передач и быстрое принятие решений. Но самое главное — не испортит ли околофутбольный шлейф карьеру бразильца в России? Если первый такой «косяк», кажется, удалось замять, то в случае рецидива «Зенит» уже так просто не отделается. Да и легионер не сможет играть так, как он умеет.

Прогноз «Реального времени»:

Грозненцы серьезно раздражены поражением на своем поле в прошлом туре. Тем более что, по мнению руководства клуба, «Ахмат» серьезно пострадал от судейских ошибок, так что арбитрам этого матча будет как никогда сложно — грозненцы будут давить и выпрашивать «справедливость» сверх меры.

«Зениту» же просто нужно сыграть в свою силу — резервы у питерской команды далеко не исчерпаны. Подопечные Семака играют сейчас в половину своих возможностей. Если не случится форм-мажора, Питер должен брать эту игру.

Победа «Зенита» — 2:1

Постоянное фигурирование Романа Шаронова в качестве фактического главного тренера в различных роликах в социальных сетях клуба влетело казанцам в серьезную копеечку. Фото rubin-kazan.ru

«Рубин» — «Арсенал»: пора Казани возвращаться к победному графику

Наконец-то у казанского клуба появилась возможность перевести дух — стартовые пять туров были по-настоящему «адовые». Тут и московское трио «Локомотив», «Динамо» и ЦСКА, и участник Лиги чемпионов «Краснодар», и даже обыгранный «Ахмат» был далеко не подарок.

И вот наконец в плотном календаре из топ-соперников казанцев появилось окошко — в Казань едет «Арсенал» из Тулы. Да, эта команда тоже очки дарить не будет — у нее серьезные покровители, хороший бюджет и постоянно обновляемый состав. Но все же сравнивать ее по мощи с ЦСКА и «Краснодаром» было бы опрометчиво.

«Рубин» же вынужден немного остудить свой пыл в маркетинговом плане. Постоянное фигурирование Романа Шаронова в качестве фактического главного тренера в различных роликах в социальных сетях клуба влетело казанцам в серьезную копеечку — миллион рублей штрафа от лиги плюс 200 тысяч самому Шаронову. Что ж, у тренерского штаба будет больше времени, чтобы сконцентрироваться на футбольной составляющей. Хотя игра в Краснодаре в целом оставила положительное впечатление (и несколько вопросов, в первую очередь по первому тайму) . Запереть на целый тайм на его половине поля такой мощный «Краснодар» (пусть и играющий в меньшинстве) дорогого стоит.

Прогноз «Реального времени»:

Для «Рубина» наступает некий промежуточный момент истины. Эйфория от старта сезона уже сходит на нет и у болельщиков, и у журналистов с комментаторами. Два поражения подряд уже сбросили казанцев со второй позиции на восьмую. Казанцам пора возвращаться к победному графику, а Зурико Давиташвили — забивать свой первый гол в чемпионате.

Победа «Рубина» — 1:0.