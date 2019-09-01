Куда пойти в Казани: молодежный кинофестиваль, чемпионат по аквабайкам и уха в Свияжске

Афиша мероприятий со 2 по 8 сентября

На предстоящей неделе казанцев ждут чемпионат по аквабайкам и международный молодежный кинофестиваль. В Крутушке пройдет бизнес-лагерь для управленцев, на уикенд можно будет отправиться в Свияжск, где пройдет гастрономический фестиваль. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Предприятия нефтегазохимической отрасли представят свои достижения

Со 2 по 4 сентября на территории «Казанской ярмарки» пройдет Татарстанский нефтегазохимический форум и 26-я международная специализированная выставка «Нефть. Газ. Нефтехимия». В этом году мероприятие приурочено к 300-летию горного и промышленного надзора России.

Начало в 10.00.

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В этом году Татарстанский нефтегазохимический форум приурочен к 300-летию горного и промышленного надзора России. Фото Максима Платонова

Международный молодежный кинофестиваль

С 4 по 7 сентября в Казани пройдет XI международный молодежный кинофестиваль. Зрители увидят около 40 фильмов конкурсной программы. Конкурс пройдет в четырех номинациях: игровое короткометражное кино, документальное короткометражное кино, видеоролик и «Россия молодая» — национальные дебюты из российских регионов.

В жюри конкурса вошли эксперты из Эстонии, Казахстана, Франции и Ирана.

Открытие фестиваля запланировано на 4 сентября в 19.00 в КДК имени Ленина. Показы фильмов пройдут в кинозалах КРК «Родина». Там же 7 сентября в 18.00 состоится закрытие кинофорума.

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Ретротанцы в парке «Крылья Советов»

На танцплощадке в парке «Крылья Советов» научат танцевать вальс, танго, рок-н-ролл, фокстрот и другие танцы прошлого века. Фото Максима Платонова

4 сентября можно будет потанцевать на танцплощадке в парке «Крылья Советов». Там обучают искусству вальса, танго, рок-н-ролла, фокстрота и другим танцам прошлых лет.

Начало в 19.00, вход свободный.

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На озере Кабан погоняют на аквабайках

С 6 по 8 сентября в акватории озера Нижний Кабан пройдет чемпионат России по водно-моторному спорту в классе «аквабайк». В соревнованиях примут участие 60 спортсменов страны.

В акватории озера Нижний Кабан пройдет чемпионат России по водно-моторному спорту в классе «аквабайк». Фото wikipedia.org

Чемпионат завершит российский сезон 2019 года в дисциплине «аквабайк» и определит победителей в рейтинговой таблице.

7 сентября после церемонии награждения победителей соревнований на площади Габдуллы Тукая пройдет концертная программа. Здесь выступят московские диджеи Fenix и Sebastien, кавер-группа из Казани Doratti.

Прямая трансляция боя Хабиба с Дастином Порье

7 сентября в кинотеатре «Каро» покажут бой между действующим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и обладателем временного титула Дастином Порье. Пройдет поединок в Абу-Даби, зрители увидят прямую трансляцию.

Начало в 20.00, стоимость билетов — 400 рублей.

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В кинотеатре «Каро» покажут трансляцию боя между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье. Фото russian.rt.com

Бизнес-лагерь для предпринимателей в Крутушке

С 7 по 8 сентября в поселке Крутушка пройдет бизнес-форум «Лагерь Единение». Хедлайнером мероприятия станет сооснователь проекта «Бизнес Молодость» Михаил Дашкиев. Также среди спикеров заявлены владелец ПО «Зарница» Артур Абдульзянов и основатель компании Rositat.com Герман Гаврилов. На форуме планируют обсудить управленческие кейсы. Отдельная площадка с бизнес-играми подготовлена и для детей.

Мероприятие пройдет в лагере «Байтик». Участие платное.

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В Свияжске продегустируют уху

8 сентября на остров-граде Свияжск пройдет гастрономический фестиваль «Свияжская уха». В программе — рыбацкие конкурсы, викторины, эстафеты, богатырские бои и мастер-классы. Также здесь будут работать ремесленная ярмарка и интерактивные площадки. Для детей подготовят специальную программу.

Фестиваль стартует в 8.00 на площадке комплекса исторической реконструкции «Ленивый торжок». Дегустация ухи начнется в 14.30. Вход свободный.

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8 сентября в Татарстане пройдут выборы депутатов Государственного Совета РТ шестого созыва.