«Попробовали... чака? Очень вкусно!»
Иностранцы о впечатляющих масштабах WorldSkills Kazan, вкусной «экзотике» от татарских кулинаров и «русских морозах» августа
Чемпионат рабочих профессий в разгаре. По некоторым компетенциям соревнования завершились и участники ждут результатов. Но по большинству направлений испытания еще не закончены. Гостей «Казань Экспо» ждут не только увлекательные выступления конкурсантов, но и самые разнообразные активности. Лайфхаки по вкусной еде и интересному времяпрепровождению — в материале «Реального времени». Бонусом — впечатления иностранных гостей чемпионата от крафтового пива на улице Баумана, «русских морозов» и других удивительных вещей.
«Вчера мы попали на шампанское и коктейль…»
Самые вкусные (в прямом и переносном смысле) компетенции для посетителей WorldSkills на карте «Казань Экспо» — в павильоне B4. Это кондитерское и поварское дело, хлепобечение и ресторанный сервис.
Пекари, повара и кондитеры скрыты от посетителей за стеклом, но гости имеют уникальную возможность рассмотреть их творения: круассаны, раскрашенные в цвета национальных флагов, фигуры из шоколада и карамели, художественные композиции на морскую тематику из всевозможных видов теста и другие фантазии умельцев со всего мира. Здесь в буквальном смысле осуществляется поговорка «Видит око, да зуб неймет»: фотографировать — пожалуйста, пробовать — ни-ни.
Поэтому тем, кто пришел за дегустацией, нужно искать «Ресторанный сервис». В этой компетенции соревнуются официанты: они должны обслужить гостей, в число которых могут попасть все желающие. Каждый день открывается резервация: можно записаться на коктейль, кофе, шампанское или банкет.
— Вчера мы попали на шампанское и коктейль на основе кофе. Люди, которые знают, заранее подходят. Вчера был ажиотаж, и было все расписано, — поделилась Наталья Бахтиярова, преподаватель Екатеринбургского торгово-экономического техникума.
Наталья готовит молодых мастеров к чемпионату рабочих профессий в Екатеринбурге, поэтому в Казань приехала с профессиональной целью — посетить соревнования по ресторанному сервису и посмотреть задания, чтобы лучше готовить специалистов. В полдень участникам компетенции предстояло провести банкет: записавшиеся гости не пришли, поэтому 18 человек набирали из зрителей. Счастливчиков целых полтора часа обслуживали по высшему разряду — наливали вино, угощали салатом, горячим блюдом и десертом.
— Компетенция сложная — каждый официант должен обслужить банкет, кафе, ресторан. Это разные модули с разной сложностью. В каждом есть особенности сервировки, сложность в подаче блюд и алкоголя, — объяснила Наталья Бахтиярова.
Каждый день на чемпионате пекут 110 осетинских пирогов
Рядом с «Ресторанным сервисом» работает блок «Выпечка осетинских пирогов». Это направление четыре года входит в число основных на национальном чемпионате, но на международном уровне его нет. Поэтому здесь команда работает в качестве интерактивной площадки: на ней проводят мастер-классы и профессиональные пробы. Дегустировать пироги назначают школьников, которые приезжают на экскурсию, но если выпечка остается, угощают всех желающих. Каждый день здесь пекут 110 пирогов, их пробуют примерно 700 человек.
— Мы не можем здесь соревноваться, но нам хотелось поучаствовать в чемпионате хотя бы в демонстрационном формате, чтобы продвигать нашу компетенцию. Мы хотим показать, что пироги в Осетии — это не только еда. Это традиции, обычай, культура народа. Мы хотим продвигать нашу культуру, чтобы другие страны тоже заинтересовались и впоследствии мы вошли в число участников, — рассказала менеджер компетенции «Выпечка осетинских пирогов» Алла Столбовская.
Будда для удачи и йога для всех желающих
На чемпионате рабочих профессий страны-участницы развернули свои стенды. На колоритном стенде Индии гостей встречает золотистый Будда под большим деревом.
— В Индии в каждом доме есть растение или дерево, которому мы молимся. Здесь дерево является символом, оно показывает, что наша страна растет и в ней растут навыки, — объяснила пресс-атташе сборной Индии Астха Радж Сингх.
Индия принимает участие в чемпионате рабочих профессий с 2007 года. В Казань приехали 48 конкурсантов, которые представляют страну в 44 компетенциях.
Для гостей на стенде проводят мастер-классы: можно сделать индийский браслет, нарисовать тату хной или позаниматься йогой. Йога-классы проходят в течение всего дня на русском и английском языках.
— Я даю базовую программу. Если вижу, что люди первый раз, провожу ознакомительный урок со стандартным набором поз. У нас висит объявление, что проводятся занятия. Если люди видят, то спрашивают — и мы начинаем заниматься. А бывает так, что идет урок и к нам присоединяются те, кто просто мимо проходил, — объяснила преподаватель йоги Алсу Учарова.
Школьникам помогают определиться с профессией
На чемпионате очень много активностей для школьников: если постоять спокойно на одном месте выставочного центра, то за 5 минут мимо вас гарантированно проведут не менее трех экскурсий. Это нужно, чтобы дети, которые пока выбирают профессию, могли познакомиться с рабочими специальностями. В числе прочего в рамках WorldSkills решили провести профориентацию учеников. С помощью планшета школьники отвечают на пять блоков вопросов, после чего система выдает результат. Так родители видят интересы и предрасположенность ребенка к тем или иным профессиям.
«Русские морозы» для жаркой ЮАР и слишком много охраны для маленькой Австрии
В обширном холле павильона А стоят стенды некоторых стран-участниц чемпионата. За гостевой стойкой австрийского стенда стоит улыбчивый Геральд Прабитц, резко контрастирующий своей приветливостью с суровой русскоязычной табличкой на стойке: «Значков НЕТ!». Со значками на третий день чемпионата действительно туго: сначала на национальных стендах их раздавали всем желающим, а теперь предлагают исключительно в обмен на аналогичные подарки. На вопрос о том, как ему понравился город, Геральд сокрушенно отвечает:
— На этот вопрос мне очень сложно ответить. Я уверен, Казань замечательная и красивая, но у меня совершенно не было возможности ее рассмотреть, кроме как из окна такси. Мы живем в отеле «Рамада», в центре города, но приезжаем туда только ночью. Все свое время мы проводим здесь, в «Казань Экспо». Организация здесь очень хорошая, но для нас, жителей маленькой Австрии, немного непривычно видеть столько охраны. Хотя я понимаю, что это связано с большим количеством людей и с огромной площадью павильонов, и такие меры безопасности просто необходимы.
Марина Булдык из белорусского Бреста — республиканский тренер по компетенции парикмахерского искусства. Она привезла сюда свою ученицу. В Казани Марина не в первый раз и уже успела оценить не только кремль, но и прогуляться вокруг Центра семьи «Казан», где сейчас как раз проходит гастрономический фестиваль:
— Очень нравится Казань еще с тех пор, как мы были здесь на российском финале в 2015 году. Сейчас мы с удовольствием ходим по достопримечательностям. Конечно же, очень впечатляет мечеть в вашем кремле. Совершенно удивительный «Казан» у вас: мы там вчера пробовали татарскую еду. У нас не принято есть баранину, и вчера мы ее с удовольствием попробовали. Вяленая конина и вяленый гусь — удивительная для нас экзотика, нам очень понравилось! А организация соревнований здесь на высшем уровне, мы другого и не ожидали. Мы были и в Сан-Паулу, и в Абу-Даби. И здесь, я считаю, не просто «не хуже» — вы смогли сделать еще один шаг и поднять чемпионат на еще более высокий уровень.
Мелисса Заутер на презентационном стенде Германии еле успевает отвечать всем, кто ее оккупирует: парни из Намибии выпрашивают значки и пытаются собрать языковой пазл, предлагаемый на стойке, бодрый мужчина с волжским говором пытается выяснить, что сделать с пазлом, и очень недоволен тем, что Мелисса не говорит по-русски. Расспросы корреспондента «Реального времени» она принимает с обреченной улыбкой:
— В России я впервые, и на WorldSkills тоже. Мне все нравится, очень много впечатлений. Даже не знаю, как все уместить в голове. В первый день нас свозили на экскурсию: я не запомнила названия нескольких церквей, но это потрясающе! У вас очень красивый город! И вкусная еда. Мы вчера попробовали вот это... чака? (достает из-под столешницы маленький чак-чак). Я никогда такого не пробовала, это очень вкусно! Мы в Германии едим шницели и шоколадки, и ваша еда для нас очень удивительна.
Представители ЮАР, чтобы поболеть за участников своей команды, надели разноцветные шляпы: вдруг поможет. Трейси Дю Плесси поделилась с «Реальным временем» своими впечатлениями от чемпионата и рассказала о том, как готовилась к «жутким холодам» летнего Поволжья:
— Организация здесь замечательная, атмосфера прекрасная. Город очень красивый, доброжелательные люди. Мы погуляли по кремлю вчера: сначала думали, что на него надо смотреть снаружи. А потом зашли внутрь — и там оказалось просто «вау»! Еще нас поразила чистота на улицах: когда мы сюда собирались, то не думали, что попадем в такой современный и идеально чистый город. А еще мы взяли с собой всю свою теплую одежду, которую смогли найти: нас предупредили, что Россия — это холодная северная страна. Мы действительно боялись морозов!
Майкл Меллс из Новой Зеландии — эксперт в компетенции «Обслуживание авиационного транспорта». Для него это уже четвертый чемпионат: он был в Германии, Бразилии, в Абу-Даби и вот приехал в Казань.
— С каждым годом чемпионат становится все больше и масштабнее, такого размаха, как в Казани, я еще не видел. А что касается вашего города — я реально влюбился в вашу улицу Баумана. Только представьте: я пришел туда ближе к 11 часам вечера и увидел множество людей! Все веселятся, тут и там играют музыканты, атмосфера праздника. Еще у вас очень милое пиво. Я попробовал несколько сортов российского крафта — это действительно круто! Нас угощали некоторыми национальными татарскими блюдами. Мне понравился треугольный пирожок. Кажется, в нем были говядина и картошка. Так вот, мне кажется, что у нас в Новой Зеландии такое тоже надо продавать, ведь мы тоже выращиваем коров.
Мы продолжаем следить за событиями на WorldSkills. Впереди — день четвертый.
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