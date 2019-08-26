«Попробовали... чака? Очень вкусно!»

Иностранцы о впечатляющих масштабах WorldSkills Kazan, вкусной «экзотике» от татарских кулинаров и «русских морозах» августа

Фото: Людмила Губаева

Чемпионат рабочих профессий в разгаре. По некоторым компетенциям соревнования завершились и участники ждут результатов. Но по большинству направлений испытания еще не закончены. Гостей «Казань Экспо» ждут не только увлекательные выступления конкурсантов, но и самые разнообразные активности. Лайфхаки по вкусной еде и интересному времяпрепровождению — в материале «Реального времени». Бонусом — впечатления иностранных гостей чемпионата от крафтового пива на улице Баумана, «русских морозов» и других удивительных вещей.



«Вчера мы попали на шампанское и коктейль…»

Самые вкусные (в прямом и переносном смысле) компетенции для посетителей WorldSkills на карте «Казань Экспо» — в павильоне B4. Это кондитерское и поварское дело, хлепобечение и ресторанный сервис.

Пекари, повара и кондитеры скрыты от посетителей за стеклом, но гости имеют уникальную возможность рассмотреть их творения: круассаны, раскрашенные в цвета национальных флагов, фигуры из шоколада и карамели, художественные композиции на морскую тематику из всевозможных видов теста и другие фантазии умельцев со всего мира. Здесь в буквальном смысле осуществляется поговорка «Видит око, да зуб неймет»: фотографировать — пожалуйста, пробовать — ни-ни.

Поэтому тем, кто пришел за дегустацией, нужно искать «Ресторанный сервис». В этой компетенции соревнуются официанты: они должны обслужить гостей, в число которых могут попасть все желающие. Каждый день открывается резервация: можно записаться на коктейль, кофе, шампанское или банкет.

Тем, кто пришел за дегустацией, нужно искать «Ресторанный сервис»

— Вчера мы попали на шампанское и коктейль на основе кофе. Люди, которые знают, заранее подходят. Вчера был ажиотаж, и было все расписано, — поделилась Наталья Бахтиярова, преподаватель Екатеринбургского торгово-экономического техникума.

Наталья готовит молодых мастеров к чемпионату рабочих профессий в Екатеринбурге, поэтому в Казань приехала с профессиональной целью — посетить соревнования по ресторанному сервису и посмотреть задания, чтобы лучше готовить специалистов. В полдень участникам компетенции предстояло провести банкет: записавшиеся гости не пришли, поэтому 18 человек набирали из зрителей. Счастливчиков целых полтора часа обслуживали по высшему разряду — наливали вино, угощали салатом, горячим блюдом и десертом.

— Компетенция сложная — каждый официант должен обслужить банкет, кафе, ресторан. Это разные модули с разной сложностью. В каждом есть особенности сервировки, сложность в подаче блюд и алкоголя, — объяснила Наталья Бахтиярова.

Каждый день на чемпионате пекут 110 осетинских пирогов

Рядом с «Ресторанным сервисом» работает блок «Выпечка осетинских пирогов». Это направление четыре года входит в число основных на национальном чемпионате, но на международном уровне его нет. Поэтому здесь команда работает в качестве интерактивной площадки: на ней проводят мастер-классы и профессиональные пробы. Дегустировать пироги назначают школьников, которые приезжают на экскурсию, но если выпечка остается, угощают всех желающих. Каждый день здесь пекут 110 пирогов, их пробуют примерно 700 человек.

Рядом с «Ресторанным сервисом» работает блок «Выпечка осетинских пирогов»

— Мы не можем здесь соревноваться, но нам хотелось поучаствовать в чемпионате хотя бы в демонстрационном формате, чтобы продвигать нашу компетенцию. Мы хотим показать, что пироги в Осетии — это не только еда. Это традиции, обычай, культура народа. Мы хотим продвигать нашу культуру, чтобы другие страны тоже заинтересовались и впоследствии мы вошли в число участников, — рассказала менеджер компетенции «Выпечка осетинских пирогов» Алла Столбовская.

Будда для удачи и йога для всех желающих

На чемпионате рабочих профессий страны-участницы развернули свои стенды. На колоритном стенде Индии гостей встречает золотистый Будда под большим деревом.

— В Индии в каждом доме есть растение или дерево, которому мы молимся. Здесь дерево является символом, оно показывает, что наша страна растет и в ней растут навыки, — объяснила пресс-атташе сборной Индии Астха Радж Сингх.

Индия принимает участие в чемпионате рабочих профессий с 2007 года. В Казань приехали 48 конкурсантов, которые представляют страну в 44 компетенциях.

Для гостей на стенде проводят мастер-классы: можно сделать индийский браслет, нарисовать тату хной или позаниматься йогой. Йога-классы проходят в течение всего дня на русском и английском языках.

— Я даю базовую программу. Если вижу, что люди первый раз, провожу ознакомительный урок со стандартным набором поз. У нас висит объявление, что проводятся занятия. Если люди видят, то спрашивают — и мы начинаем заниматься. А бывает так, что идет урок и к нам присоединяются те, кто просто мимо проходил, — объяснила преподаватель йоги Алсу Учарова.

Для гостей на стенде проводят мастер-классы: можно сделать индийский браслет, нарисовать тату хной или позаниматься йогой

Школьникам помогают определиться с профессией

На чемпионате очень много активностей для школьников: если постоять спокойно на одном месте выставочного центра, то за 5 минут мимо вас гарантированно проведут не менее трех экскурсий. Это нужно, чтобы дети, которые пока выбирают профессию, могли познакомиться с рабочими специальностями. В числе прочего в рамках WorldSkills решили провести профориентацию учеников. С помощью планшета школьники отвечают на пять блоков вопросов, после чего система выдает результат. Так родители видят интересы и предрасположенность ребенка к тем или иным профессиям.

«Русские морозы» для жаркой ЮАР и слишком много охраны для маленькой Австрии

В обширном холле павильона А стоят стенды некоторых стран-участниц чемпионата. За гостевой стойкой австрийского стенда стоит улыбчивый Геральд Прабитц, резко контрастирующий своей приветливостью с суровой русскоязычной табличкой на стойке: «Значков НЕТ!». Со значками на третий день чемпионата действительно туго: сначала на национальных стендах их раздавали всем желающим, а теперь предлагают исключительно в обмен на аналогичные подарки. На вопрос о том, как ему понравился город, Геральд сокрушенно отвечает:

— На этот вопрос мне очень сложно ответить. Я уверен, Казань замечательная и красивая, но у меня совершенно не было возможности ее рассмотреть, кроме как из окна такси. Мы живем в отеле «Рамада», в центре города, но приезжаем туда только ночью. Все свое время мы проводим здесь, в «Казань Экспо». Организация здесь очень хорошая, но для нас, жителей маленькой Австрии, немного непривычно видеть столько охраны. Хотя я понимаю, что это связано с большим количеством людей и с огромной площадью павильонов, и такие меры безопасности просто необходимы.

Геральд Прабитц больше не раздает значки просто так: он меняет их на аналогичные и вешает на ленточку своего бейджа.

Марина Булдык из белорусского Бреста — республиканский тренер по компетенции парикмахерского искусства. Она привезла сюда свою ученицу. В Казани Марина не в первый раз и уже успела оценить не только кремль, но и прогуляться вокруг Центра семьи «Казан», где сейчас как раз проходит гастрономический фестиваль:

— Очень нравится Казань еще с тех пор, как мы были здесь на российском финале в 2015 году. Сейчас мы с удовольствием ходим по достопримечательностям. Конечно же, очень впечатляет мечеть в вашем кремле. Совершенно удивительный «Казан» у вас: мы там вчера пробовали татарскую еду. У нас не принято есть баранину, и вчера мы ее с удовольствием попробовали. Вяленая конина и вяленый гусь — удивительная для нас экзотика, нам очень понравилось! А организация соревнований здесь на высшем уровне, мы другого и не ожидали. Мы были и в Сан-Паулу, и в Абу-Даби. И здесь, я считаю, не просто «не хуже» — вы смогли сделать еще один шаг и поднять чемпионат на еще более высокий уровень.

Марина из Белоруссии болеет за свою ученицу и очень полюбила Казань.

Мелисса Заутер на презентационном стенде Германии еле успевает отвечать всем, кто ее оккупирует: парни из Намибии выпрашивают значки и пытаются собрать языковой пазл, предлагаемый на стойке, бодрый мужчина с волжским говором пытается выяснить, что сделать с пазлом, и очень недоволен тем, что Мелисса не говорит по-русски. Расспросы корреспондента «Реального времени» она принимает с обреченной улыбкой:

— В России я впервые, и на WorldSkills тоже. Мне все нравится, очень много впечатлений. Даже не знаю, как все уместить в голове. В первый день нас свозили на экскурсию: я не запомнила названия нескольких церквей, но это потрясающе! У вас очень красивый город! И вкусная еда. Мы вчера попробовали вот это... чака? (достает из-под столешницы маленький чак-чак). Я никогда такого не пробовала, это очень вкусно! Мы в Германии едим шницели и шоколадки, и ваша еда для нас очень удивительна.

Мелисса тоже выдает значки только по обмену, но мы рассказали ей, где купить чак-чак в Германии, — и она смягчилась!

Представители ЮАР, чтобы поболеть за участников своей команды, надели разноцветные шляпы: вдруг поможет. Трейси Дю Плесси поделилась с «Реальным временем» своими впечатлениями от чемпионата и рассказала о том, как готовилась к «жутким холодам» летнего Поволжья:

— Организация здесь замечательная, атмосфера прекрасная. Город очень красивый, доброжелательные люди. Мы погуляли по кремлю вчера: сначала думали, что на него надо смотреть снаружи. А потом зашли внутрь — и там оказалось просто «вау»! Еще нас поразила чистота на улицах: когда мы сюда собирались, то не думали, что попадем в такой современный и идеально чистый город. А еще мы взяли с собой всю свою теплую одежду, которую смогли найти: нас предупредили, что Россия — это холодная северная страна. Мы действительно боялись морозов!

Майкл мечтает об экспансии эчпочмака в Новую Зеландию.

Майкл Меллс из Новой Зеландии — эксперт в компетенции «Обслуживание авиационного транспорта». Для него это уже четвертый чемпионат: он был в Германии, Бразилии, в Абу-Даби и вот приехал в Казань.

— С каждым годом чемпионат становится все больше и масштабнее, такого размаха, как в Казани, я еще не видел. А что касается вашего города — я реально влюбился в вашу улицу Баумана. Только представьте: я пришел туда ближе к 11 часам вечера и увидел множество людей! Все веселятся, тут и там играют музыканты, атмосфера праздника. Еще у вас очень милое пиво. Я попробовал несколько сортов российского крафта — это действительно круто! Нас угощали некоторыми национальными татарскими блюдами. Мне понравился треугольный пирожок. Кажется, в нем были говядина и картошка. Так вот, мне кажется, что у нас в Новой Зеландии такое тоже надо продавать, ведь мы тоже выращиваем коров.



Мы продолжаем следить за событиями на WorldSkills. Впереди — день четвертый.

1 / 36 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов